Život jako freestyle. Nadšenci z Horsefeathers se spojili s Evou Adamczykovou

Horsefeathers je zavedenou značkou, hodnoty ale zůstávají stejné. Píše se rok 1989 a Hanuš Salz, jehož rodiče tehdy emigrovali do Kanady, se v Rock Creek v Britské Kolumbii prohání spolu se svými kamarády na snowboardu. Je to freestyle, je to vzpoura proti všednímu a začátek něčeho nového. I v Kanadě byla totiž tamní mládež na prknech ještě raritou.

„That´s horsefeathers,“ říkala na jejich bláznění babička jednoho ze Salzových kamarádů. Byla totiž Britka a v jejím rodném jazyce se takto označoval nonsens. „A on to nesmysl opravdu byl, byli jsme jedni z prvních, kdo se snowboardem začal,“ vzpomíná Salz. První neoficiální výrobky vznikly ještě v kanadské škole. A spolu s nimi i první troufalá myšlenka na vznik vlastní značky.

V roce 1992 se Salz vrátil do Česka, kde se potkal s Pavlem Kubíčkem. „Oblíbeným produktem této komunity byla v 90. letech mikina s kapucí. Tu jste tehdy ale nekoupili téměř nikde. A já jsem najednou přišel do školy v Plzni a spatřil Pavla – s dlouhými vlasy a v mikině s kapucí. A už tehdy bylo jasno. O rok později jsme vyslali do světa první kolekci, která čítala 50 triček a 200 samolepek,“ směje se Salz.

Z Plzně až na konec světa

Společně s Kubíčkem postupně proměnil Horsefeathers v populární sportovní značku, která dnes prodává do celého světa. Kromě Evropy je silná například v Japonsku, Kanadě či na Novém Zélandu.

Plzeň, rok 1992. Hanuš Salz (vlevo) se potkává s Pavlem Kubíčkem. Tady se začíná psát příběh značky Horsefeathers.

První kolekce outwearu a první katalog vznikly v roce 1997. Největší boom českého snowboardingu měl teprve nastat, už ale bylo jasné, že Horsefeathers bude u toho. V roce 2019 oslavila značka třicetileté výročí. Dnes se specializuje na technický a funkční outwear, nechybí ale ani oblečení na kolo a technické produkty pro volný čas. Pro oba zakladatele je Horsefeathers zkrátka lifestyle. Nebo spíše freestyle.

„Začínali jsme punkově a vždy nám trochu vadilo škatulkování a nálepkování naší značky jako nějaké cool a nedostupné věci. Jsou to normální věci, které chceme žít. I proto nechceme, aby nějaký ambasador nosil Horsefeathers jen jako smluvní uniformu. To pro nás nemá hodnotu,“ dodává Kubíček.

Kořeny ve freestylu

Při hledání ambasadora pro Horsefeathers tak bylo jasné, že tváří značky musí být někdo na stejné vlně. Ze stejné komunity a se stejným uvažováním. „Přesně ta pozitivní energie nás drží pohromadě. Když je někdo špičkový sportovec, ale nesouzní s naší komunitou a je negativní, jede jen na výsledky, tak to s námi prostě nemůže fungovat,“ shodují se zakladatelé značky.

A tak už před několika lety padlo jméno Eva Adamczyková, česká snowboardistka a olympijská vítězka ze zimních olympijských her 2014 v Soči. Na následujících ZOH v Pchjongčchangu skončila bronzová. „Takové tratě ale projede spíš méně lidí. Baví je se na to dívat, ale neztotožní se se mnou. Nebo ne minimálně tolik, jako když dělám ty samé věci, jako oni – jdu si zajezdit na sjezdovku nebo na kole do lesa. Což je škoda, protože takový život mimo závody žiju, vlastně jsem v něm vyrostla,“ přidává se k vyprávění Adamczyková.

„Když jsem jako dítě začala v šesti letech na snowboardu, zajímal mě spíš freestyle. Pak jsem si ale na závodech zlomila nohu, začala jsem se trochu bát a další sezonu jsem se protrápila. Později v dětství jsem dostala nabídku od kamarádky, která dělala fyzioterapeutku snowboardcrossové reprezentaci,. Zkusila jsem s nimi jezdit a už jsem s nimi zůstala. Moje kořeny jsou ale ve freestylové komunitě,“ říká snowboardistka a dodává, že právě oblečení bylo jedním z důvodů, proč ji freestyle táhl.

Rodina není překážka

„Naše závodní kombinézy jsou dost úzké. Moje představa vždycky byla, že chci jezdit tak dobře, abych nemusela nosit právě toto upnuté oblečení. Horsefeathers tak byla ikona už od dětství, protože reprezentovala právě freestyle život i oblečení,“ doplňuje Adamczyková.

Zásadní roli v rozhodovacím procesu hrál také otazník nad budoucností. „Každý vrcholový sportovec má časem pocit, že ho definuje pouze sport, a když přestane, už nebude nikdo a nikdo po něm neštěkne. Proto bych klukům neměla za zlé, kdyby z nabídky couvli poté, co jsem oznámila těhotenství. Přece jen je to takové hluché období. I tak jsme ale spolupráci navázali, což je pro mě strašně zásadní a pozitivní,“ uzavírá česká snowboardistka, která těhotenství oznámila letos v létě. Spolupráci s Horsefeathers započala v tomto roce.

„Pro nás už není klíčové, jestli bude Evka dál závodit nebo ne,“ shodují se Salz s Kubíčkem a dodávají: „Sami jsme ve věku, kdy žijeme s dětmi a řešíme aktivní život s rodinou. Přijde nám skvělé, když děti žijí aktivní život s rodiči. I proto nám spolupráce s Evkou dává smysl,“ dodávají nadšenci, v nichž láska k tomuto sportu zůstala i po letech. Dnes se těší, že do života vybaví novou generaci snowboarďáků.