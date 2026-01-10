Stažená topení a vzletné věty. Firmy poprvé chystají povinné zelené reporty

Premium

ilustrační snímek | foto: Starbucks

Tomáš Cafourek
Řada velkých firem letos poprvé spolu s výkazem ztrát a zisků bude vydávat takzvané ESG reporty. To znamená, že nově vytvořená oddělení nebo externí poradci tak v současnosti počítají, kolik procent energií společnosti uspořili výměnou žárovek nebo snížením teploty v kancelářích, které se v podobných výkazech o společenské a environmentální udržitelnosti (ESG) zpravidla označuje jako optimalizace.

Dosud podobné výkazy předkládaly zejména státní podniky nebo tuzemské pobočky nadregionálních skupin. „Nanečisto“ si zpracování reportu loni vyzkoušely například České dráhy, které si jako jedno z hlavních kritérií pro snížení dopadu podnikaní firmy na životní prostředí zvolily omezení fosilních paliv v železniční dopravě. To je do značné míry limitováno nízkou elektrifikací tratí v Česku, kde jde zhruba o 40 procent celkové železniční sítě.

ČD podle loni odevzdaného ESG reportu uváděly provoz 499 elektrických souprav a lokomotiv, čtyř bateriových a 759 dieselových strojů. Podíl výkonů elektrických souprav však nad spalovacími převládal, v ujetých kilometrech to bylo 67,7 procenta výkonů.

Z povinnosti odevzdat report tak vypadla například i jedna z největších tuzemských stavebních firem, společnost Metrostav.

