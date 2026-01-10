Dosud podobné výkazy předkládaly zejména státní podniky nebo tuzemské pobočky nadregionálních skupin. „Nanečisto“ si zpracování reportu loni vyzkoušely například České dráhy, které si jako jedno z hlavních kritérií pro snížení dopadu podnikaní firmy na životní prostředí zvolily omezení fosilních paliv v železniční dopravě. To je do značné míry limitováno nízkou elektrifikací tratí v Česku, kde jde zhruba o 40 procent celkové železniční sítě.
ČD podle loni odevzdaného ESG reportu uváděly provoz 499 elektrických souprav a lokomotiv, čtyř bateriových a 759 dieselových strojů. Podíl výkonů elektrických souprav však nad spalovacími převládal, v ujetých kilometrech to bylo 67,7 procenta výkonů.
Z povinnosti odevzdat report tak vypadla například i jedna z největších tuzemských stavebních firem, společnost Metrostav.