Honička za dotacemi končí. Na renovace si nově půjčíte dva miliony bez úroků

Lounge – pořad iDNES.tvSledovat další díly na iDNES.tv
O novém systému debatovali ve studiu iDNES.cz Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí, Marcela Kubů, výkonná ředitelka Asociace výrobců minerální izolace, Zdeněk Lyčka, místopředseda Klastru Česká peleta, a Milan Pospíšil, produktový manažer pro úvěry na bydlení ze Stavební spořitelny České spořitelny.
„Potřebujeme do systému dostat soukromé zdroje, aby byl dlouhodobě udržitelný. Jen tak dokážeme pokračovat v tempu renovací i v dalších letech,“ říká Petr Valdman. Podle něj může spolupráce státu s bankami během příštích let přinést investice v objemu desítek miliard korun.
Hosté pořadu
Marcela Kubů
Asociace výrobců minerální izolace
Vystudovala architekturu a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Dlouhodobě se věnuje energeticky úsporným budovám, renovacím a kvalitnímu zateplování staveb s důrazem na ochranu spotřebitelů. V současnosti působí jako výkonná ředitelka Asociace výrobců minerální izolace (AVMI) pro Českou republiku a Slovensko.
Petr Valdman
Státní fond životního prostředí
Ředitelem Státního fondu životního prostředí ČR je od roku 2014. Na fondu však působí už od roku 2003, kdy nastoupil jako projektový manažer a postupně prošel několika vedoucími pozicemi až na post náměstka ředitele. Pracoval také na Ministerstvu školství a v Technologické agentuře ČR. Vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze.
Zdeněk Lyčka
Klastr Česká peleta
Absolvent Fakulty strojní ČVUT, který se celý profesní život věnuje vytápění a energetice. Působil jako konstruktér kotlů na biomasu a dlouhodobě se specializuje na zdroje tepla pro domácnosti a využití dřevních biopaliv. Dnes je místopředsedou Klastru Česká peleta a patří mezi nejznámější české odborníky na vytápění biomasou.
Milan Pospíšil
Stavební spořitelna České spořitelny
Odborník na úvěry pro fyzické osoby, jehož kariéra je už 16 let spojená s Českou spořitelnou. Začínal v pobočkové síti v obchodních a manažerských rolích, později působil jako produktový manažer nezajištěných úvěrů. Posledních šest let zastává pozici produktového vlastníka ve Stavební spořitelně České spořitelny, kde odpovídá za úvěry na bydlení. V roce 2022 stál u zrodu Úvěru od Buřinky pro budoucnost, prvního produktu stavebních spořitelen zaměřeného na podporu udržitelného bydlení. Jeho cílem je rozvíjet komplexní poradenství v oblasti energeticky úsporného a udržitelného bydlení.
Marcela Kubů, výkonná ředitelka Asociace výrobců minerální izolace, považuje změnu za logický krok. „Dopad dotací na veřejné rozpočty byl enormní. Zvýhodněné úvěry přitom otevírají možnosti skupinám lidí, které se dříve k podpoře vůbec nedostaly,“ vysvětluje. Nově totiž odpadá část majetkových omezení, která některé domácnosti z programu vyřazovala.
Důležitou roli v novém systému sehrají banky. Nejen jako poskytovatelé financování, ale i jako průvodci celým procesem renovace. „Dokážeme klientovi ukázat, jak by mohla rekonstrukce vypadat, kolik bude stát a jestli je pro něj finančně zvládnutelná,“ popisuje Milan Pospíšil ze Stavební spořitelny České spořitelny.
Podle něj může být bezúročný úvěr pro řadu domácností dostupnější než běžné financování. „Díky zvýhodnění může být měsíční splátka výrazně nižší než u standardního úvěru, a na podporu tak dosáhne více lidí.“
Renovační pas
Klíčovou novinkou programu je takzvaný renovační pas. Dokument, který majitelům domů pomůže určit správné pořadí jednotlivých opatření. „Je to v podstatě návod, jestli se vyplatí nejdřív vyměnit okna, zateplit střechu nebo pořídit nový zdroj vytápění,“ vysvětluje Valdman.
Právě špatně naplánované renovace byly podle odborníků častým problémem minulých let. Lidé museli měnit jednotlivé technologie bez ohledu na celkový stav domu.
„Ne každá rekonstrukce dopadla dobře. Často se například měnil zdroj tepla, aniž by se řešily tepelné ztráty budovy,“ upozorňuje Zdeněk Lyčka z klastru Česká peleta.
Nový systém podle něj přináší větší flexibilitu. „Dříve bylo možné žádat hlavně na výměnu nejstarších kotlů. Teď lze podpořit výměnu prakticky jakéhokoli staršího zdroje tepla, což je velká příležitost.“
Renovace jako investice
Hosté debaty se shodli i na tom, že renovaci už nelze vnímat jen jako další výdaj. „Na úspornou rekonstrukci je správné dívat se jako na investici. Zvyšuje hodnotu nemovitosti, snižuje náklady na energie a zvyšuje komfort bydlení,“ říká Pospíšil.
Podle Kubů mohou být přínosy zvlášť výrazné u starších rodinných domů. „Není výjimkou, že domácnosti platí za vytápění desítky tisíc korun ročně. Dobře naplánovaná komplexní renovace dokáže spotřebu snížit o desítky procent.“
Právě starší domy, často obývané seniory, patří podle ní mezi energeticky nejnáročnější. „Jsou to domy postavené v době, kdy byly energie levné a energetická úspornost nebyla prioritou. Dnes se na nich projevuje dlouholetý investiční dluh.“
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Právě pro tyto domácnosti stát zachovává i přímou dotační podporu v programu Nová zelená úsporám Light. Ten je určen především pro seniory a nízkopříjmové domácnosti, které by na běžný úvěr často nedosáhly.
„Pořád myslíme na zranitelné domácnosti,“ zdůrazňuje Petr Valdman. V případě rodinných domů mohou získat až 250 tisíc korun na zateplení a výměnu oken a dalších až 150 tisíc korun na výměnu zdroje vytápění nebo instalaci obnovitelného zdroje energie.
Podpora navíc nekončí samotnou dotací. Domácnosti, které splní příjmové a majetkové podmínky programu, mohou vedle přímého příspěvku získat i bezúročný úvěr ve stejné výši. Celková podpora tak může dosáhnout až 800 tisíc korun.
„Právě u energeticky nejnáročnějších domů může kombinace dotace a bezúročného financování odstranit hlavní překážku, kterou bývá nedostatek vlastních prostředků na začátku renovace,“ připomíná Valdman. Program má podle něj fungovat dlouhodobě a stát počítá s průběžným doplňováním financí podle zájmu žadatelů.
Nečekat na lepší dobu
V závěru debaty zaznělo od všech hostů podobné doporučení. Pokud někdo o renovaci uvažuje, neměl by její přípravu odkládat.
„Pokud o renovaci přemýšlíte, je nejvyšší čas začít. Program je nastavený dlouhodobě a lidé mají jistotu, že podpora nezmizí za několik měsíců,“ říká Lyčka.
Hosty pořadu iDNES Lounge na téma „Bezúročné úvěry na renovace: Začíná nová éra úsporného bydlení?“ jsou (zleva) Milan Pospíšil, produktový manažer Stavební spořitelny České spořitelny, Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, Vladimír Vokál, moderátor iDNES.cz, Marcela Kubů, výkonná ředitelka Asociace výrobců minerální izolace a Zdeněk Lyčka, místopředseda Klastru Česká peleta. (12. června 2026)
Kubů jde ještě dál. „Nebude vhodnější doba než teď. V budoucnu bude všechno jen dražší a složitější.“
A Valdman přidává závěrečnou radu: „Nenechte se tlačit agresivním marketingem. Nejdřív si nechte připravit renovační pas a dobře si promyslete, co vašemu domu skutečně pomůže.“