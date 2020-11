Co Čech, to pracant z ­domova? Zdaleka není jisté, že to bude masovou normou

MF DNES má průzkum exkluzivně k dispozici. Jenom z domova pracuje dvanáct procent lidí a necelých 26 procent kombinuje home office s přítomností na pracovišti. Podle průzkumu se práce z domu týká hlavně vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců a také lidí, kteří bydlí ve větších městech.

Navíc se ukazuje, že zaměstnavatelé jsou k práci z domu nyní mnohem vstřícnější. Téměř třetina respondentů uvedla, že na podzim má více lidí v jejich firmě možnost být doma. Ve srovnání s první vlnou nicméně lidé home office ve větší míře střídají s docházením do firmy.

Propad produktivity se nekoná

„Na jaře šlo o úplně novou situaci, teď už firmy stavějí na zkušenostech. Vnímají potřebu dodržet pravidla a současně to, že lidem nevyhovuje pracovat jenom doma, a tak se starají spíš o dodržení jiných opatření, jako je střídání lidí, dodržování odstupu či dezinfekce,“ upozorňuje ředitel Předvýběru.CZ František Boudný.

Řada firem má s prací z domu dobré zkušenosti, nepotvrdily se obavy z propadu produktivity. „Některé firmy dokonce zmiňují, že se efektivita administrativních pracovníků zvýšila, a uvažují, že by home office využívaly masivněji i do budoucna,“ říká Eva Martinicová, ředitelka Sekce zaměstnavatelské Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Platí však, že lidé mají obtíže skloubit práci z domu s péčí o děti. „Apelujeme na vládu, aby se otevřely co nejdříve alespoň první stupně základních škol. Někde chodí lidé do práce třeba na pátou hodinu, aby do osmi nebo devíti udělali nezbytnou práci, kterou nejde udělat z domova, a poté se mohli věnovat dětem,“ říká Martinicová.

Ideální je práci z domova střídat

Je pravděpodobné, že se home office prosadí natrvalo? Jak ukazuje průzkum, jen necelé čtvrtině lidí vyhovuje pracovat po celý týden pouze z domova. Ideální jsou dva až tři dny týdně doma – tuto možnost označily dvě pětiny zaměstnanců. Naopak pro 16 procent lidí není home office vyhovující (z těch, co doma musejí pracovat).

Jen necelých 22 procent lidí navíc říká, že pro ně bude při hledání nové práce důležité, zda zaměstnavatel nabízí standardně možnost práce z domova. „Je to přístup k­ práci, který nemůže být dlouhodobě považovaný za benefit. Spousta zaměstnanců, kteří home office považovali za benefit, už tuto ‚iluzi‘ ztratila. Zjistili, že to není žádná výhra,“ říká Boudný.

Personální ředitel ČEZ Josef Lejček říká, že zaměstnanci po jarním přesunu jako největší výhodu home office uvedli úsporu času a­ peněz díky tomu, že nemuseli dojíždět do práce. A také možnost rozvrhnout si podle sebe, kdy práci během dne vykonají.

„Naopak jako největší bariéry uváděli péči o děti a nutnost v průběhu dne vařit. Zaměstnancům doma chyběl kontakt s kolegy a­ možnost řešit některé pracovní otázky osobně. Jen 14 procent oslovených uvedlo, že by z domova chtělo pracovat trvale,“ říká Lejček.

„Největší překážkou je pomalý internet. Doma navíc nemám k dispozici všechny podklady, ze kterých potřebuji čerpat informace. I když hodně ukládáme elektronicky, úplně vše zatím nelze bez papírů zpracovávat. Home office vyžaduje velmi dobré technické vybavení a sebekázeň,“ shrnuje členka představenstva společnosti Tesla Hloubětín Blanka Weisskopfová.

Jen v případě nouze

Jinde home office považují jen jako řešení pro nouzové situace. „Částečnou home office budeme podporovat, ale jako úplně běžný režim bych ji zaváděla nerada. Výkonnost není vždy dostačující. Spíše se hodí pro lidi pracující ‚v úkolu‘ – za týden zpracuj to a to a zkontrolujeme to. Jinak je práce z domu obtížně kontrolovatelná,“ říká Lucie Zelená z rodinné firmy Start Zelený z­ Vysočiny.

Na nedostatečný osobní kontakt s­ kolegy si stěžují všichni, které MF ­DNES oslovila. Ostatně i v průzkumu pro Předvýběr.CZ to považují lidé za největší slabinu.

„Když jsme se začali po jarní vlně omezení vracet zpět do kanceláří, viděli jsme, jak nám osobní kontakt chybí,“ říká Jana Pokorná z Air Bank. Od konce října pracují z­ domu dvě třetiny zaměstnanců, jde o pracovníky na centrále. Už před pandemií jim banka nabízela flexibilní režim, po domluvě se šéfem mohli pracovat odkudkoliv. A s tím chce banka pokračovat i do budoucna.

Někde ovšem plánují posílit kontakt s kolegy jinak než chozením do kanceláře. „Práci z domova budeme používat mnohem více než před covidem-19. A vidím jako velmi pravděpodobné, že po odeznění epidemie budeme ve větší míře využívat různé teambuildingové akce,“ říká ředitel softwarové firmy Broadridge Martin Jeřicha.