Home office v právním vakuu. Ministr Jurečka vrátil zákon o práci z domu na stůl

Novela by se měla zabývat některými nejasnostmi, které kolem práce z domova panují. „Jde o to, abychom stanovili nějaké základní parametry toho, co to znamená home office. Případně to, že si o něj zaměstnavatel může požádat. Dále pravidla pro paušály z hlediska nákladů, pokud zaměstnanec pracuje z domova, má spotřebu energie a podobně, aby pro to byla stanovena nějaká pravidla,“ upřesňuje Jurečka.

Z domova pracovalo při první vlně epidemie 23 procent lidí, při poslední vlně už jen zhruba 10 procent pracujících.