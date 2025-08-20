Často čteme rozhovory s úspěšnými podnikateli, kteří vybudovali osobní impéria i méně inspirativní články o tom, když se podnikání někdy zhroutí. Mnohdy k tomu dochází kvůli vnitřním neshodám ve firmách. Jaké chyby byznysmani nejčastěji dělají?
Nejčastěji dochází k nedostatečnému vymezení kompetencí a rozhodovacích práv mezi společníky, partnery či starou a novou generací v managementu. Aby firma dobře fungovala, musí mít jednotnou strategii a být jednotně řízená. Když není jasné, kdo tu strategii utváří, nastávají filosofické spory o jejím směřování. Právě tak vznikají spory.
Lze jim předcházet například jasnými ukotvením kompetencí v zakládajících listinách společnosti? Kodifikovat body, ke kterým se lze v případě sporu vrátit?
Jak dobře vím, ze své praxe v Portosu, česká legislativa není ve věci společných ujednání mezi vlastníky či akcionáři příliš pokroková. Společenská smlouva firem je veřejně dostupný dokument. Zakladatelé proto pečlivě zvažují, co do stanov společnosti zapsat a následně zveřejnit. Nicméně náš právní systém zná pojem dohoda mezi akcionáři či společníky a do ní se samozřejmě vzájemné vztahy i směřování společnosti dá zakotvit.
Stává se, že i partneři dobře fungující společnosti si řeknou, že už spolu nechtějí dál pracovat. Proč k tomu dochází?
Ne vždy jsou společníci nebo akcionáři z jedné rodiny a jejich zázemí se může výrazně lišit. Právě rozdílná majetková situace bývá jedním z nejčastějších důvodů rozkolů – každý z nich má totiž jiná očekávání a priority.
Dalším zdrojem rozchodu může být rozdílný pohled na rozvoj společnosti do budoucna, tedy zda zůstat jen na tuzemském trhu nebo expandovat do zahraničí. Dále se tam může promítnout nesoulad v otázce, jestli je dobré pro další rozvoj firmy přijmout kapitál od externích investorů, nebo naopak udržet kontrolu v rukou stávajících vlastníků.
Neméně významnou roli hraje i osobní energie a odhodlání jednotlivých akcionářů, kteří jsou přímo odpovědní za další posun společnosti.
Kdybych to měl shrnout: někdo v padesáti letech cítí novou energií k nakopnutí dobře běžící společnosti – jít na další trhy nebo otevřít produktové portfolio. Jiný zase vidí ohodnocení firmy několik set milionů korun a chce prostředky využít jinak. Někdo si chce vydělané peníze užít, jiný předat fungující firmu svým dětem. V životě firmy jde o zásadní otázky, na které je dobré si odpovědět už když obchodní vztah uzavírám a nikoli je řešit až v průběhu.
A to tedy lze...
Určitě ano. Samozřejmě že v řadě oborů lze pouze těžko predikovat, jak bude firma úspěšná. Zejména dnes, kdy jsou v oblibě různé typy startupů, zejména v IT oblasti. Řada z nich bude jistě neúspěšných, ale jiné mohou vyrůst enormně rychle. Jejich zakladatelé se v poměrně mladém věku – třeba kolem čtyřicítky – stanou multimilionáři.
S ohledem na tento možný vývoj je dobré hned na začátku mít jasno, kdo zodpovídá za rozvoj a strategii, kdo má na starosti vývojovou a technickou stránku společnosti. A pak samozřejmě co nejdetailněji vypracovat opční program, aby se hned od začátku nastavila pravidla hry. V budoucnu je samozřejmě možné je přizpůsobit.
|
Stát nemá právo žádat jeden údaj dvakrát, říká Češka, která bude krotit byrokracii
Podobají se firemní rozvody či hádky o majetek těm rodinným?
Jednu věc mají společnou, poškodí firmu i rodinu. Pokud ke sporu dojde, je vždy nejlepší zaujmout k němu pragmatický přístup, tedy umožnit urovnání prostřednictvím třetí strany. To znamená předem načrtnout, jak má dopadnout majetkové vypořádání. Tím zmírníte míru poškození. Další věc, která je pro rodinné a firemní rozchody společná, jsou emoce. Když se přestanete ovládat, škoda bude násobně větší.
Lidé jsou ve vypjatých situacích schopni mnohého. Třeba když se přou o děti. K jakým taktikám jsou ochotni přistoupit podnikatelé, když se dělí něco, co roky budovali?
Stále častěji dochází ke sledování, pořizování fotografických či video záznamů, tedy kompromitujících materiálů. Ze své zkušenosti mohu říci, že tohle na soudy nepůsobí vůbec dobře. Ten, kdo si zadal výrobu takové služby, se v určitých ohledech dostává až do trestně právní roviny. Poslední dobou je obvyklé také nahrávání, dnes už to není nic složitého, stačí jen chytrý telefon či hodinky. Pořizování takových materiálů ale v případě obchodního sporu rozhodně nepomáhá.
Co si strany nahrávají a následně tím ve sporech argumentují?
Když s někým podnikáte nebo dlouhodobě spolupracujete, je přirozené, že spolu začnete mluvit otevřeně a často i hodně neformálně. Takové rozhovory ale mohou být zrádné. Vy to můžete vnímat jen jako brainstorming nebo hledání řešení, ale druhá strana to může později účelově překroutit a použít proti vám. V praxi se stává, že obchodní partneři na sebe podají trestní oznámení a najednou se i běžná konverzace nebo odposlech používají jako důkaz.
Právně vzato je to možné, určité záznamy komunikace lze v trestním řízení použít. Problém je v tom, že vytržené z kontextu mohou působit úplně jinak, než jak byly myšleny. A někdy jde spíš o nástroj nátlaku než o skutečné řešení problému.
Určitě bych doporučil, aby byli lidé u citlivějších témat vždy obezřetní a nespoléhali se jen na rovinu formální domluvy, klíčové závěry bych asi vždy chtěl zaznamenat písemně. Tak je možné minimalizovat riziko, že vaše slova budou později použita proti vám.
|
Zakladatelé startupů jsou hrdinové. Evropa je musí podpořit, míní investor Broda
Jakožto advokát společnosti pracující pro velké klienty svádíte asi spíš bitvy paragrafů. Jak velký tým lidí pracuje na sporu ve společnosti s miliardovou ebitdou?
U vypořádaní velkých firem je to řádově pět až deset osob pracujících na plný úvazek. Z dlouhodobého hlediska se společnostem vždycky vyplatí řešit rozkol či změnu vlastnické struktury ve firmě pomocí třetí strany hned v začátcích. A to z důvodů nákladových, reputačních i vztahových. Z takového vypořádání ve výsledku neodchází nikdo poražený.
Pokud se spor nemá dostat před soud, nikdo nesmí mít pocit, že prohrál. Jde o nalezení maximálního kompromisu, možného konsenzu a v neposlední řadě i vnitřní spokojenosti s řešením. Ve velkém byznysu platí, že když se jedna strana cítí být dohodou poškozená, nepřistoupí na ni.
Můžou vnitřní mechanismy a potažmo dozorčí rada firmy působit jako prvotní bod pro řešení sporů?
Opět jde o vnitřní nastavení poměrů. Samozřejmě, že dozorčí rada, která se sejde třeba dvakrát za rok, může být nejen čistě kontrolní orgán ale i téměř exekutivní platforma. Její role není jen kontrolní, ale je to vlastně i takový moderátor, který může upozornit na rizika, otevřít diskuzi a hledat kompromisní řešení dřív, než se spor vyhrotí. Myslím, že v praxi také hodně záleží na tom, zda je dozorčí rada složena z respektovaných osobností, které mají důvěru všech stran.
Firemní spory dopadají nejen na majitele, ale také na management, potažmo řadové zaměstnance. Uvědomují si to velcí šéfové?
To je dobrý postřeh. I mimo výrobní podniky – i když i tam to hraje roli – dnes největší hodnotu firmy tvoří její lidé a know-how, které do ní vnášejí. Jakmile zaměstnanci pocítí, že pracují v prostředí poznamenaném nestabilitou či spory o vlastnickou strukturu, velmi rychle se otevírá prostor pro konkurenci, která o ně projeví zájem.
Češi o nestabilitu nestojí, že?
Je to tak a platí to pro všechny obory. Lidé u nás jsou ochotni jít i níže s penězi, ale chtějí pracovat v klidném a předvídatelném prostředí Stačí se podívat třeba na realitní trh a problémy s drahým bydlením: ti, kteří dosáhnou na hypotéku, potřebují cítit, že jejich zaměstnavatel bude i nadále prosperovat, aby mohli bezpečně splácet úvěr a plánovat svou budoucnost. Jakákoli vnitřní nejistota či spory pro ně fungují jako červená kontrolka – signál, že je čas být opatrný.