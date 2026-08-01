Moderní hospody pracují s daty o zákaznících, hotovost potřebují stále méně

Provozování hospod a restaurací se stále více podobá řízení jiného maloobchodního podniku. Vedle kvality jídla, obsluhy a prostředí začíná být důležité také to, zda podnik dokáže pracovat s informacemi o svém provozu a přizpůsobit se měnícím se návykům hostů.
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Provozovatelé mohou nově z pokladních a platebních systémů zjistit, které položky se prodávají nejčastěji, kdy bývá podnik nejvytíženější nebo kolik zákazníků přichází opakovaně. Takové údaje mohou ovlivnit skladbu nabídky, objednávání zásob i způsob, jakým restaurace oslovuje pravidelné návštěvníky.
Co prozradí data o hostech
Pražská restaurace Holešovická Sedma například nově používá platební aplikaci Qerko, přes kterou může sledovat podíl vracejících se hostů. Podle zástupce podniku Karla Krämera lze těmto zákazníkům prostřednictvím platformy nabídnout například drobný benefit nebo je upozornit na konkrétní nabídku. „V dnešní době by s tím každý hospodský měl pracovat, pokud chce růst a přinášet něco nového,“ myslí si Krämer.
„Pořád je to ale absolutně anonymní. Restaurace nikdy nezískává kontakt přímo na spotřebitele,“ vysvětlil Lukáš Kovač, provozovatel systému Piano. Upozorňuje, že komunikace probíhá uvnitř platformy, která může zákazníkovi předat například omluvu za špatnou zkušenost nebo nabídku slevy při další návštěvě.
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Práce s daty ale není jen prostředkem k marketingu. Z prodejních statistik může restaurace poznat, které pokrmy se nevyplatí držet v nabídce, jaké množství surovin objednávat nebo zda se jí daří přivádět zákazníky zpět. Samotná čísla však nezaručují, že podnik správně vyhodnotí příčiny změn nebo že zvolí vhodnou reakci.
Další proměna se týká placení. Zatímco část menších hospod stále přijímá pouze hotovost, ve větších městských restauracích už mohou karty a mobilní platby představovat většinu transakcí. Krämer odhaduje jejich podíl ve svém podniku přibližně na 90 procent. „Dneska už mladá generace hotovost vůbec nenosí a je pro ni daleko jednodušší platit online,“ dodal.
Bezhotovostně už i s dodavateli
Úbytek hotovosti mění také vztah mezi hospodou a jejími dodavateli. Restaurace sice přijímají většinu plateb elektronicky, za dovezené zboží ale často musí zaplatit hotovostí řidiči při převzetí. To znamená předem vybrat peníze, připravit je v pokladně nebo svěřit zaměstnanci platební kartu. Novinku zatím využívá 16 z přibližně 1 600 českých provozoven, ve kterých podle společnosti funguje Qerko.
Plzeňský Prazdroj a společnost Piano proto ve spolupráci s několika podniky zavedli platbu za závoz prostřednictvím QR kódu. Pověřený zaměstnanec objednávku při příjezdu řidiče potvrdí v aplikaci a její cena se následně hradí z budoucích plateb hostů uskutečněných přes Qerko nebo platební terminál Piano.
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Restaurace tak může zboží převzít i v okamžiku, kdy nemá potřebnou částku v hotovosti. Zároveň jde fakticky o krátkodobě odloženou úhradu, jejíž schválení závisí na tom, zda systém vyhodnotí budoucí tržby podniku jako dostatečné.