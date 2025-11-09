Po sporu o značku přichází nová etapa. Prim investuje do výroby i nového designu

Veronika Bělohlávková
  15:00
Po pětadvaceti letech se uzavřel spor o značku českých hodinek Prim. Společnost MPM Quality z Frýdku-Místku podnikatele Petra Hanka letos v červnu koupila od skupiny Czechoslovak Group podnik Elton hodinářská z Nového Města nad Metují. Značka tak po čtvrt století funguje znovu pod jedním vlastníkem a vystupuje jednotně tedy s jedním logem, společným vedením a prvními novými modely.
Česká značka PRIM představuje novou limitovanou edici PRIM ELTON TV, která...

Česká značka PRIM představuje novou limitovanou edici PRIM ELTON TV, která oživuje jeden z nejikoničtějších modelů z přelomu 70. a 80. let. Nové „Televize“ přinášejí návrat odvážného designu s charakteristickým obdélníkovým pouzdrem, připomínajícím tvar televizní obrazovky. (6. listopadu 2025) | foto: Prim

S černým podkladem číselníku působivě kontrastuje oranžová vteřinová ručka,...
Přepracovaný tvar pouzdra přináší nové konstrukční řešení, elegantní proporce a...
Původní model, uvedený v éře, kdy televize patřila k technologickým zázrakům,...
Výroba mechanických hodinek Prim. (6. listopadu 2025)
34 fotografií

„Ten spor byl dlouholetý, nebyl úplně pěkný, bylo to vyhrocené z obou stran, ale věříme, že jsme za ním udělali tlustou čáru,“ uvedla na tiskové konferenci v Praze výkonná ředitelka značky Barbara Uher Hanková. Cenu transakce firmy nezveřejnily.

Hodinky se i nadále budou vyrábět ve dvou závodech, a to v Novém Městě nad Metují na Náchodsku a ve Frýdku-Místku. „Mým cílem je, aby si týmy z Frýdku-Místku a z Nového Města přestaly říkat my a oni a fungovaly jako jeden Prim,“ uvedla Hanková.

Výroba podle ní zůstane zachována v obou místech. Propouštění se nechystá, naopak přibude nové vybavení. Od ledna má novoměstský závod získat nové CNC stroje a brusky za zhruba půl milionu korun.

Do pěti let chce společnost postavit u novoměstského závodu novou výrobní halu za více než 25 milionů korun a z toho 15 milionů půjde na stavbu, zbytek na nové stroje.

Konec sporů o hodinářskou značku Prim. Po letech má jediného vlastníka

Celkem Prim zaměstnává přibližně sto pracovníků, ročně vyrobí kolem pěti tisíc hodinek, z nichž asi dvě tisícovky mají vlastní ručně vyráběné strojky.

Součástí sjednocení značky je i nové logo, které navazuje na původní „obloučkový“ nápis Prim. Podle Hankové vypadá na první pohled jednoduše, ale prošlo zásadními technickými úpravami. „Změny jsou razantní, co se týče mezer i úpravy do tvaru, který odpovídá nátiskům a technologiím, které potřebujeme pro výrobu hodinek,“ vysvětlila.

Na nové vizuální identitě spolupracovalo studio Remembership s kreativním konzultantem Martinem Charvátem. „Primky jsou české a to je hodnota, na kterou můžeme být právem hrdí,“ uvedl Charvát.

Tradiční výroba zůstává

Co je funkce NFC?

Funkce NFC platba umožňuje bezkontaktně platit telefonem, hodinkami nebo kartou místo platební karty.

NFC umožní bezpečně předat informace o platbě mezi zařízením a terminálem.

Platba se provede rychle a bezpečně, často s ověřením PINem nebo biometricky. Hlavní výhodou je pohodlí a okamžité dokončení transakce.

Firma chce investovat nejen do výroby, ale i do vývoje. Plánuje vstoupit do nového segmentu hodinek s funkcí NFC. „Rádi bychom vyrobili hodinky, které budou tradiční, ručičkové, s našimi strojky, ale zároveň vybavené funkcí NFC,“ prozradila Hanková. „Momentálně se toto řeší s Českou národní bankou, která nám tento systém musí povolit,“ doplnila.

Pokud projekt uspěje, mohly by se stát prvními českými mechanickými hodinkami umožňujícími bezkontaktní platby.

Prim chce i přes modernizaci zachovat ruční charakter výroby. „Samotná výroba a kompletace hodinek zůstává ruční prací, na tom se nic nemění,“ říká Hanková. Firma podle ní stále nachází nové pracovníky, přestože v Česku působí pouze jedna hodinářská škola. „Pro šikovné hodináře se místo určitě najde,“ dodává.

Podle ředitelky chytré hodinky pro značku nepředstavují přímou konkurenci. „Největší boom byl kolem roku 2007. Dnes lidé nechtějí být neustále online a vracejí se k mechanickým modelům,“ říká.

Další spor znesvářených značek Prim. Tentokrát o hodinky Václava Havla

Prvním společným modelem sjednocené značky je limitovaná edice Prim Elton TV, která navazuje na ikonický design z přelomu 70. a 80. let. Vyrobeno bude sto kusů, každý za 119 tisíc korun včetně DPH. Hodinky mají obdélníkové pouzdro, černý číselník s oranžovou vteřinovou ručkou a vlastní automatický strojek PRIM kalibr 98. Na číselníku se poprvé objevuje nové logo sjednocené značky.

Podle firmy jde o symbolický začátek nové éry českého hodinářství, které chce spojit tradici s moderním přístupem.

Historie sporů o značku

Spor o značku Prim sahá do 90. let. Po privatizaci zůstala ochranná známka v držení podniku Chronotechna, jehož právní nástupce Eutech ji v roce 2001 prodal firmě MPM Quality. V následujících letech se rozběhla série žalob mezi MPM a společností Elton hodinářská, která značku používala pro své mechanické hodinky. Nakonec se spor vyřešil a frýdecko-místecký Elton koupil od skupiny Czechoslovak Group podnik Elton hodinářská z Nového Města nad Metují.

Elton měl v roce 2023 tržby 103 milionů korun a zisk 7,4 milionu korun. Podnik nyní zaměstnává kolem stovky lidí a vyrábí modely s vlastními strojky, jejichž ceny se pohybují kolem sto tisíc korun a více.

Vstoupit do diskuse

Vydáme dosud nepublikované příběhy, které měl Foglar v hlavě, slibuje Šantora

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Michl vedle Masaryka? Guvernér na výroční bankovce nebude, rozhodl po kritice

Česká národní banka připravuje k 100. výročí založení Národní banky...

Česká národní banka chystá speciální bankovku ke 100. výročí založení Národní banky Československé (NBČ). Bude mít hodnotu 5 000 korun a ponese jako první české platidlo holografický přítisk. Na...

Nejdražší soutěž iDNES.cz: rozdáváme peníze i milion v diamantech

Milionový diamant s Arete Diamond

Velká podzimní soutěž iDNES.cz o peníze a diamanty je v plném proudu. Na vítěze čeká unikátní zlatá trofej v hodnotě 1 000 000 Kč. Bude posázená více než tisíci přírodními diamanty od společnosti...

Dálniční známky od ledna zdraží. Kvůli novým kilometrům a inflaci

Most nad dálnicí D6 u odbočky na Loket čeká celková rekonstrukce.

Dálniční známky od ledna zdraží. Jejich cena se mění podle výše inflace a počtu kilometrů, o které se dálniční síť za rok rozrostla, informovalo ministerstvo dopravy. Nejpoužívanější celoroční známka...

Po sporu o značku přichází nová etapa. Prim investuje do výroby i nového designu

Česká značka PRIM představuje novou limitovanou edici PRIM ELTON TV, která...

Po pětadvaceti letech se uzavřel spor o značku českých hodinek Prim. Společnost MPM Quality z Frýdku-Místku podnikatele Petra Hanka letos v červnu koupila od skupiny Czechoslovak Group podnik Elton...

9. listopadu 2025

Energie zlevňují. ČEZ od ledna sníží ceny za elektřinu a plyn 1,6 milionu zákazníkům

ilustrační snímek

Energetická společnost ČEZ zlevní od začátku příštího roku dodávky energií pro celkem 1,6 milionu zákazníků. Cenu elektřiny na dobu neurčitou sníží o 240 Kč za spotřebovanou megawatthodinu (MWh),...

9. listopadu 2025  13:13

Fastfood již není pro každého. McDonald’s ztrácí v USA nízkopříjmové zákazníky

Restaurace řetězce McDonald’s v Alexandrii ve státě Virginia (22. října 2024)

Řetězec rychlého občerstvení McDonald’s se potýká s problémem udržení nízkopříjmových zákazníků. Ti se kvůli inflaci a rostoucím nákladům rychlému občerstvení stále častěji vyhýbají. Podle...

9. listopadu 2025

Ukrajinci odvedli na daních v Česku přes osm miliard. Dvakrát víc, než stojí pomoc

Uprchlíci z Ukrajiny čekají před Úřadem práce na Praze 4 Novodvorská. (21....

Ukrajinští uprchlíci žijící v České republice zaplatili ve třetím čtvrtletí letošního roku na odvodech a daních 8,2 miliardy korun, více než dvojnásobek částky, kterou český stát vynaložil na jejich...

9. listopadu 2025  10:26

Itálie je evropská velmoc hazardu. Nejvyšší daň za to platí ti závislí

Alespoň jednou ročně sází téměř každý druhý Ital (5. 11. 2025).

Italové dlouhodobě milují hazardní hry. Stát díky tomu zaznamenává štědré daňové příjmy, na druhé straně má ale spousta Italů právě kvůli hazardu zkažený život. Mnohým zmizely úspory, kvůli sázení...

9. listopadu 2025

Pokémoni, hokejisti i fotbalisti. Češi stále více investují do sběratelských karet

Pokémon karty se vrací.

Zájem o sběratelské karty v Česku v posledních letech roste. Ke svému koníčku z dětství se čím dál častěji vracejí starší muži a přibývá také žen, které se sběratelství věnují. Vyplývá to z ankety...

9. listopadu 2025  7:23

Když luxus znamená klid. Kde leží nejlepší lyžařská střediska bez davů

The ICE St. Moritz Concours d’Elegance

Populární evropská i americká zimní střediska trpí stále více náporem lyžařů. Ti, kdo preferující spíše horský klid, proto hledají nová útočiště. Pět dosud davy neobjevených míst zmapovala agentura...

9. listopadu 2025

Jak se žije ruským podnikatelům na Západě. Bojují s regulacemi i podezíravostí

Nik Storonsky, zakladatel a šéf britského bankovního startupu Revolut

Od počátku invaze na Ukrajinu se rozhodly opustit Rusko stovky tisíc lidí. Přestěhovali se do zahraničí, kde začali budovat nový život. Někteří zamířili do Gruzie, jiní do Arménie, na Kypr, do Řecka...

9. listopadu 2025

Umělá inteligence jako dohazovač. Seznamovací aplikace cítí příležitost k rozvoji

Aplikace Tinder přijde s bezpečnostním tlačítkem.

Technologie umělé inteligence proměňuje i svět online seznamování. Zatímco zavedené platformy ji integrují, nové aplikace ji využívají jako základní součást svého fungování. Díky pokročilým...

8. listopadu 2025

Nagoja není nuda. Neprávem zapomenuté japonské město bojuje o pozornost

Hrad ve městě Nagoja patří mezi nejvyhledávanější turistické atrakce. (27....

Přestože je Japonsko z mnoha různých důvodů zaplaveno turisty, v zemi nadále existují města, která návštěvníky příliš netáhnou. Na cestě vysokorychlostními vlaky z Tokia turisté obvykle míří spíše do...

8. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Pro jedny hrozba, pro jiné příležitost. Popularita čínských plnicích per roste

plnicí pero pelikan inkoust sběratelé čína produkty

Popularita plnicích per je i navzdory všudypřítomné digitalizaci stále obrovská. Trh ale čím dál více zaplavují i levné produkty z Číny vytlačující původní výrobce. Lákají především na velmi nízkou...

8. listopadu 2025

Příliš mnoho mléka, příliš moc krav. Švýcarsko řeší, jak se poprat se cly

Výrobci sýra v oblasti Gruyeres na západě Švýcarska

Švýcarští farmáři se potýkají s nadbytkem mléka. Přestože se jim podařilo letos dosáhnout rekordní produkce, Trumpova cla, která vyústila v pokles poptávky, je donutila zvážit způsoby, jak výrobu...

8. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.