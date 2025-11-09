„Ten spor byl dlouholetý, nebyl úplně pěkný, bylo to vyhrocené z obou stran, ale věříme, že jsme za ním udělali tlustou čáru,“ uvedla na tiskové konferenci v Praze výkonná ředitelka značky Barbara Uher Hanková. Cenu transakce firmy nezveřejnily.
Hodinky se i nadále budou vyrábět ve dvou závodech, a to v Novém Městě nad Metují na Náchodsku a ve Frýdku-Místku. „Mým cílem je, aby si týmy z Frýdku-Místku a z Nového Města přestaly říkat my a oni a fungovaly jako jeden Prim,“ uvedla Hanková.
Výroba podle ní zůstane zachována v obou místech. Propouštění se nechystá, naopak přibude nové vybavení. Od ledna má novoměstský závod získat nové CNC stroje a brusky za zhruba půl milionu korun.
Do pěti let chce společnost postavit u novoměstského závodu novou výrobní halu za více než 25 milionů korun a z toho 15 milionů půjde na stavbu, zbytek na nové stroje.
Celkem Prim zaměstnává přibližně sto pracovníků, ročně vyrobí kolem pěti tisíc hodinek, z nichž asi dvě tisícovky mají vlastní ručně vyráběné strojky.
Součástí sjednocení značky je i nové logo, které navazuje na původní „obloučkový“ nápis Prim. Podle Hankové vypadá na první pohled jednoduše, ale prošlo zásadními technickými úpravami. „Změny jsou razantní, co se týče mezer i úpravy do tvaru, který odpovídá nátiskům a technologiím, které potřebujeme pro výrobu hodinek,“ vysvětlila.
Na nové vizuální identitě spolupracovalo studio Remembership s kreativním konzultantem Martinem Charvátem. „Primky jsou české a to je hodnota, na kterou můžeme být právem hrdí,“ uvedl Charvát.
Tradiční výroba zůstává
Co je funkce NFC?
Funkce NFC platba umožňuje bezkontaktně platit telefonem, hodinkami nebo kartou místo platební karty.
NFC umožní bezpečně předat informace o platbě mezi zařízením a terminálem.
Platba se provede rychle a bezpečně, často s ověřením PINem nebo biometricky. Hlavní výhodou je pohodlí a okamžité dokončení transakce.
Firma chce investovat nejen do výroby, ale i do vývoje. Plánuje vstoupit do nového segmentu hodinek s funkcí NFC. „Rádi bychom vyrobili hodinky, které budou tradiční, ručičkové, s našimi strojky, ale zároveň vybavené funkcí NFC,“ prozradila Hanková. „Momentálně se toto řeší s Českou národní bankou, která nám tento systém musí povolit,“ doplnila.
Pokud projekt uspěje, mohly by se stát prvními českými mechanickými hodinkami umožňujícími bezkontaktní platby.
Prim chce i přes modernizaci zachovat ruční charakter výroby. „Samotná výroba a kompletace hodinek zůstává ruční prací, na tom se nic nemění,“ říká Hanková. Firma podle ní stále nachází nové pracovníky, přestože v Česku působí pouze jedna hodinářská škola. „Pro šikovné hodináře se místo určitě najde,“ dodává.
Podle ředitelky chytré hodinky pro značku nepředstavují přímou konkurenci. „Největší boom byl kolem roku 2007. Dnes lidé nechtějí být neustále online a vracejí se k mechanickým modelům,“ říká.
Prvním společným modelem sjednocené značky je limitovaná edice Prim Elton TV, která navazuje na ikonický design z přelomu 70. a 80. let. Vyrobeno bude sto kusů, každý za 119 tisíc korun včetně DPH. Hodinky mají obdélníkové pouzdro, černý číselník s oranžovou vteřinovou ručkou a vlastní automatický strojek PRIM kalibr 98. Na číselníku se poprvé objevuje nové logo sjednocené značky.
Podle firmy jde o symbolický začátek nové éry českého hodinářství, které chce spojit tradici s moderním přístupem.
Historie sporů o značku
Spor o značku Prim sahá do 90. let. Po privatizaci zůstala ochranná známka v držení podniku Chronotechna, jehož právní nástupce Eutech ji v roce 2001 prodal firmě MPM Quality. V následujících letech se rozběhla série žalob mezi MPM a společností Elton hodinářská, která značku používala pro své mechanické hodinky. Nakonec se spor vyřešil a frýdecko-místecký Elton koupil od skupiny Czechoslovak Group podnik Elton hodinářská z Nového Města nad Metují.
Elton měl v roce 2023 tržby 103 milionů korun a zisk 7,4 milionu korun. Podnik nyní zaměstnává kolem stovky lidí a vyrábí modely s vlastními strojky, jejichž ceny se pohybují kolem sto tisíc korun a více.