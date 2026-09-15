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Švýcarské hodinky s domácí stopou. Longines pro československé letce stojí i statisíce

Eva Hlinovská
Českoslovenští piloti v Británii na snímku z 10. prosince 1940 běží ke...

Českoslovenští piloti v Británii na snímku z 10. prosince 1940 běží ke stíhačkám Hurricane. Ve Velké Británii působilo během druhé světové války 400 až 500 pilotů. | foto: Getty Images

Českoslovenští letci na britském letišti sledují své kolegy ve vzduchu (4....
Dvojice československých pilotů na snímku z 10. prosince 1940 sleduje vzlet...
Pro vojenskou správu dodala značka Longines 2000 pilotních hodinek známých jako...
Pro vojenskou správu Československé republiky dodala značka Longines 2000...
14 fotografií
Značka Longines patří léta do první desítky největších švýcarských výrobců hodinek. V současné době se jí – po výrazném propadu luxusního trhu v Číně v roce 2024 – daří růst zejména ve Spojených státech a Japonsku. O tom, že se její management zaměřuje i na další trhy, svědčí i blížící se slavnostní otevření pražského monobrandového butiku, který provozuje rodinná společnost Carollinum podnikatelky Tamary Kotvalové.

Značka Longines není v České republice neznámá. Její hodinky se úspěšně prodávaly v tehdejším Československu mezi dvěma světovými válkami. A co více, značka dodala československé armádě přes distributora Wolfganga Gutha hned dvoje pilotní hodinky, z nichž se staly vzácné sběratelské kusy.

První byly časomíry Longines Black Weems Ref. 3796 s vnitřní otočnou stupnicí a trojúhelníkovou šipkou po obvodu číselníku, díky níž mohl pilot změřit čas uplynulý od vzletu. Prototyp modelu s rozměrným 47,5mm ocelovým pouzdrem doputoval do Prahy v roce 1933, letcům se dostalo do rukou čtyřiadvacet hodinek v roce 1936.

Českoslovenští piloti v Británii na snímku z 10. prosince 1940 běží ke stíhačkám Hurricane. Ve Velké Británii působilo během druhé světové války 400 až 500 pilotů.
Českoslovenští letci na britském letišti sledují své kolegy ve vzduchu (4. ledna 1940). Čechoslováci tvořili v RAF 310., 312. a 313. stíhací peruť a 311. bombardovací peruť.
Dvojice československých pilotů na snímku z 10. prosince 1940 sleduje vzlet svých kolegů-stíhačů na Hurricanech
Pro vojenskou správu dodala značka Longines 2000 pilotních hodinek známých jako Majetek. (14. září 2026)
14 fotografií

Značka vyrobila pouhých 28 kusů a dnes jsou Black Weems Ref. 3796 nejvzácnějšími pilotkami Longines vůbec. V současné době se ví o pouhých osmi kusech, z nichž jeden je uložen v muzeu Longines ve švýcarském Saint-Imier, druhý vlastní i sběratel Miloš Svoboda. Jejich cena se na sekundárním trhu pohybuje – pokud by se na ně vůbec podařilo narazit – ve statisících korun. „Pokud jde o takhle vzácné modely, cena se velice špatně určuje,“ vysvětluje hodinář Jindřich Hubený, který hodinky sbírá již osmnáct let. „Není prostě s čím srovnávat,“ dodává.

Slavné majetky

V jiné situaci jsou sběratelé v případě známějšího modelu s československou stopou, hodinek Majetek Ref. 3582. Pilotky Majetek se vyznačují černým číselníkem a 40mm ocelovým polštářkovým pouzdrem s otočnou vroubkovanou lunetou a již zmíněným trojúhelníkovým indikátorem.

Prototyp značka doručila do Československa v roce 1934, do roku 1938 sem ze Švýcarska přišly dva tisíce pilotek, jež mají na dýnku nápis Majetek vojenské správy. Podle Jindřicha Hubeného se nápis verzálkami razil až v Československu a dnes je dobré mu věnovat pozornost: občas byl totiž na dýnko dodán později a jde tedy ve skutečnosti o hodinky pro civilisty (oficiálně jich bylo do Československa dodáno tisíc kusů). Z Československa ze závodů Poldi-ocel také pocházela ocel pro výrobu pouzder.

Pro vojenskou správu Československé republiky dodala značka Longines 2000 pilotních hodinek známých podle nápisu vyrytého na dýnku „Majetek vojenské správy“ jako Majetek. (14. září 2026)

Cena originálních majetků se pohybuje od 100 000 korun výše. „Je jich ale stále méně,“ vysvětluje Hubený. „Skeptický bych byl k uváděným číslům – podle mého názoru značka modelů bez vyraženého nápisu Majetek vojenské správy vyrobila více a v Československu se prodávaly i po druhé světové válce.“

Pokud do originálních časomír chcete investovat nemalé peníze (nebo na ně narazíte v pozůstalosti) a počkat, až za deset dvacet let vzroste jejich cena, je dobré si nechat – za 120 švýcarských franků – ověřit jejich autenticitu. V Longines podle fotek prozkoumají, zda sériové číslo strojku, pouzdra a dýnka odpovídá vyrobeným hodinkám. „Stalo se mi, že jsem posílal do Longines původní hodinky s nápisem Majetek vojenské správy, ale značka mi je neověřila, protože čísla neseděla,“ vzpomíná Hubený. „Hodinář pravděpodobně dostal na servis třeba čtvery majetky zároveň, servisoval strojek, ale neřešil už, do jakého pouzdra jej uloží.“

Nicméně i tento zmíněný kousek byl s největší pravděpodobností svědkem hrdinství československých letců. Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939 totiž vojenští piloti zamířili do Velké Británie, kde sehráli důležitou roli v Bitvě o Británii v roce 1940 – do Britského královského letectva (RAF) byly začleněny čtyři československé perutě: 310., 312. a 313. stíhací peruť a 311. bombardovací peruť. Působilo v nich mezi 400 až 500 piloty, z nichž podle letos vydané knihy „Longines.Watches That Made History“ jeden například sestřelil 17 německých letadel během pouhých pár týdnů.

Švýcarská značka odvahu československých letců připomíná i dnes. V pražském monobrandovém butiku jsou k mání současné modely Longines Pilot Majetek se 43mm pouzdrem z titanu nebo oceli s automatickým strojkem.

Pro vojenskou správu Československé republiky dodala značka Longines 2000 pilotních hodinek známých podle nápisu vyrytého na dýnku „Majetek vojenské správy“ jako Majetek. (14. září 2026)

Mechanizace výroby

Příběh značky Longines se začal psát v první polovině 19. století – v roce 1832 založil hodinář Auguste Agassiz v městě Saint-Imier malou hodinářskou dílnu. Pro rozvoj značky, který vedl až k československým hrdinům, jsou ale důležitá dvě jiná jména z poslední třetiny 19. století: Agassizův synovec Ernest Francillon a dlouholetý technický ředitel Jacques David. Oba vsadili na mechanizaci výroby a značka tak dokázala vyrobit levněji a ve větším množství přesnější strojky. V roce 1911 zaměstnávala Longines více než 1 100 lidí, což z ní činilo jednoho z největších výrobců. V celém Švýcarsku v té době pracovalo v hodinářství a šperkařství kolem 35 000 lidí.

V té době Longines proslula zejména chronografy, tedy hodinkami, které dokážou měřit jednotlivé časové úseky. Už v roce 1911 vznikl například jednotlačítkový chronograf, kdy lze funkce start, stop a reset ovládat jediným tlačítkem zabudovaným v korunce, a pro své letce jej zakoupil sám ruský car Mikuláš II. Navíc šlo o jeden z prvních náramkových modelů značky – pro piloty bylo pohodlnější a bezpečnější sledovat čas na hodinkách připnutých koženým řemínkem k zápěstí než je vytahovat z kapsičky kombinézy. Ještě v roce 1915 přitom na 80 procent švýcarského exportu hodinek tvořily časomíry kapesní.

Koncem 20. a zejména ve 30. letech minulého století se ustálil design pilotek a nesl se zejména ve jménu praktičnosti a jasné čitelnosti údajů na číselníku: kulaté pouzdro, velká korunka, kterou mohli letci snadno ovládat i v rukavicích, černý matný číselník, velké arabské číslice, vyplněné – stejně jako ručky - luminiscenčním materiálem, v té době na bázi radioaktivního prvku radium.

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