Jsou to běžné zisky, informacím o rekordních číslech chybí kontext, říká šéf Lovochemie

„Prezentace výsledků Lovochemie objevující se napříč všemi médii je výsledkem práce novinářů, kteří vytrhli informace z kontextu za účelem vytvoření senzace. Pravda je taková, že v případě výsledku Lovochemie se senzace nekoná,“ řekl předseda představenstva Lovochemie Petr Cingr.

„Pokud by si novináři dali práci a podívali se na historické výsledky Lovochemie, zjistili by, že v roce 2022 se společnost vrátila do standardního zisku, který tvořila až do roku 2016, a to po pěti těžkých rocích, kdy netvořila žádný zisk,“ dodal. „Každý normálně myslící smrtelník přitom ví, že firma, která netvoří zisk, nemůže přežít,“ komentuje senzacechtivá čísla.

Rok 2020 nebyl pro Lovochemii z hlediska hospodářských výsledků vůbec příznivý. Ocitla se v rekordní ztrátě 167 milionů korun. Tu se nepodařilo vyrovnat ani o rok později – zisk společnosti se zastavil na čísle 35 milionů korun.

Poslední dva roky tak Lovochemie zaznamenala extrémní ztrátu, a tak by se podle Cingra zisk společnosti za rok 2022 s uvedenými čísly neměl vůbec srovnávat. „V dosud publikovaných zprávách mi chybí kompletní informace,“ dodává Cingr a na adresu novinářů vzkazuje: „Uvítal bych, kdyby čeští novináři při předkládání informací veřejnosti prokazovali větší míru objektivity.“

Lovochemie se v uplynulém období musela vyrovnat s dramatickým růstem vstupních nákladů, které začaly růst už v roce 2021. Trh s hnojivy byl díky ukrajinsko – ruskému konfliktu a energetické krizi velmi senzitivní, jak v oblasti volatility cen, tak ve snížené poptávce po hnojivech.

Díky vertikálnímu uspořádání distribuce hnojiv v rámci koncernu Agrofert se však podařilo stabilizovat situaci, zachovat prodejní kanály a udržet i nadále pozitivní ziskovost společnosti.

Ani letošní rok nebude pod vlivem stávajících událostí pro společnost snadný. Faktem však zůstává, že i přes všechna úskalí, se kterými se společnost doposud setkala, nepropustila jediného člověka ze svých 660 zaměstnanců.