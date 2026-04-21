V katastru nemovitostí je nově zapsaná Jana Nosková. Původní cena 65 milionů korun byla výrazně překonána, uvedly dnes HN.
Dům z počátku 18. století obklopuje 25hektarový pozemek, kde je mimo jiné malý dřevěný pavilon, kaple sv. Huberta a původní dřevěný altán s koupacím jezírkem, informoval na webu inzerát.
„Dům má špaletová okna, ve všech pobytových místnostech jsou dřevěné podlahy, vstupní dveře navrhl architekt Bořek Šípek. Interiér vedlejší budovy (dům pro hosty) byl v roce 2017 nákladně zrekonstruován pod vedením renomovaného architektonického studia,“ uváděl inzerát. Kromě zámečku a domu pro hosty patří mezi obytné budovy ještě správcovský dům.
Ze zámečku školicí středisko
Zámek po Schwarzenbergově smrti v roce 2023 připadl podle darovací smlouvy Robertu Schmiedlehnerovi, o němž média spekulovala, že je Schwarzenbergovým příbuzným. Mohlo se tak stát díky tomu, že Dřevíč historicky nebyl součástí rodového majetku, který musí podle principu nedělitelnosti majetku připadnout prvorozenému synovi. Schmiedlehner na konci loňského roku nabídl zámek k prodeji.
Zámek Dřevíč dal v 18. století na místě staré myslivny postavit majitel křivoklátského panství Josef Vilém z Fürstenberka. Budovu s mansardovou střechou obklopuje 25hektarový pozemek, na němž je i kaple sv. Huberta a původní dřevěný altán s koupacím jezírkem. Na zámku pobýval například spoluzakladatel Sokola Jindřich Fügner, za druhé světové války prezident Emil Hácha a v 50. letech minulého století manželka tehdejšího prezidenta Marta Gottwaldová.
Za socialismu Dřevíč sloužil jako školicí a rekreační středisko podniku Zemědělské zásobování a nákup Praha. V roce 1991 zámek koupil Schwarzenberg, který zaplatil jeho rozsáhlou rekonstrukci. Inzerát realitní kanceláře uváděl, že dům má špaletová okna, ve všech pobytových místnostech jsou dřevěné podlahy a vstupní dveře navrhl architekt Bořek Šípek.