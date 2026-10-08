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Hlídačkovné chtějí stovky studentů. Vracejí se i školkovné či sleva na studenta

Kristína Paulenková
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Studenti s malými dětmi mají od září nárok na novou dávku, takzvanou podporu studujícího rodiče nebo neformálně hlídačkovné. Finanční výpomoc má pomoci mladým rodičům skloubit studium a péči o dítě. Zatím se však novinka rozjíždí pomalu.

„Za první měsíc bylo podáno celkem 283 žádostí, z toho 146 žádostí již bylo schváleno,“ sdělila Jarka Balleková z úřadu práce. Nejvíce žadatelů (96) studuje doktorský studijní program, 92 žadatelů magisterské programy. Nejméně žádostí podali studenti vyšších odborných škol, a to pouze 21.

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Hlídačkovné chtějí stovky studentů. Vracejí se i školkovné či sleva na studenta

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Studenti s malými dětmi mají od září nárok na novou dávku, takzvanou podporu studujícího rodiče nebo neformálně hlídačkovné. Finanční výpomoc má pomoci mladým rodičům skloubit studium a péči o dítě....

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