„Za první měsíc bylo podáno celkem 283 žádostí, z toho 146 žádostí již bylo schváleno,“ sdělila Jarka Balleková z úřadu práce. Nejvíce žadatelů (96) studuje doktorský studijní program, 92 žadatelů magisterské programy. Nejméně žádostí podali studenti vyšších odborných škol, a to pouze 21.
Co nabídne Nobleman. Britský herec otvírá hospodu jako milostný dopis Praze
Herec Luke Dale, jehož proslavila role Jana Ptáčka v herní sérii Kingdom Come: Deliverance, otevírá na pražských Vinohradech podnik jménem Nobleman. V restauraci bude mít české pivo a jídlo, několik...
Musíme znovu těžit plyn a ropu a být soběstační, řekl Babiš na veletrhu v Brně
Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) dnes zahájil Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Ve svém projevu kritizoval Evropskou unii a tvrdil, že by Česko nebo Evropa měly být soběstační v těžbě ropy a...
Německo má nejvyšší větrník na světě. Eiffelovu věž překonává o 35 metrů
V německém Schipkau nově stojí nejvyšší větrná elektrárna světa. Se svými 365 metry převyšuje Eiffelovu věž o 35 metrů. V Německu je vyšší už jen berlínská televizní věž, a to o tři metry. Na území...
Roboti spáchali sebevraždu skokem do roztaveného kovu. Dostali to příkazem
Humanoidní roboti skončili v peci s roztavenou ocelí. Americká společnost Figure AI nechala ve finské Imatře zlikvidovat svou starší generaci robotů F.02. Z neobvyklé operace vzniklo filmově pojaté...
Odkrývá svět a taktiky pojišťovacích šmejdů. Je to obchod se strachem, říká
Jako pracovník pojišťovny a likvidátor škod Vlastimil Doucha roky pomáhal klientům v nouzi a počítal náhrady za vzniklé škody na jejich majetku. Později vyřizoval stížnosti a po zrušení útvaru...
Hlídačkovné chtějí stovky studentů. Vracejí se i školkovné či sleva na studenta
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Od maxima ztratily už 60 procent. Co se děje s akciemi CSG
Akcie zbrojařské společnosti CSG jsou od lednového vstupu na burzu jako na horské dráze. Po prvotním prudkém růstu přišel výrazný propad, přes léto pak akcie část ztrát smazaly. V posledních týdnech...
Nad finskými plány Googlu se smráká. Firma musí stopnout práci na datových centrech
Společnost Google musí zastavit práce na datových centrech ve Finsku kvůli obavám o životní prostředí. Nařízení týkající se dvou stavenišť nabylo platnosti poté, co společnost Google neprovedla...
E-shopy čekají silnější Vánoce než loni. Tržby by mohly vzrůst, říká průzkum
Vánoční tržby českých e-shopů by letos mohly meziročně vzrůst o pět až deset procent. Celý letošní rok by pak pro tuzemskou e-commerce mohl patřit k nejsilnějším v historii. Vyplývá to z průzkumu GLS...
Jediní miliardáři, kteří letos vydělávají, působí v technologickém průmyslu
Světoví technologičtí miliardáři si letos do 30. září připsali celkem 845 miliard dolarů, což je nejvíce v historii za prvních devět měsíců roku. Celkové jmění technologických miliardářů nyní činí...
Z Prahy do Popradu za hodinu. Wizz Air obnovil přímé spojení se slovenskými horami
Od konce října propojí aerolinky Wizz Air Prahu s Popradem. Letecké spojení zkrátí cestu mezi hlavním městem a nástupním místem do slovenských Tater na zhruba hodinu letu. Spojení bude v provozu...
V Pařížské otevřel další butik slavné značky. Longines chce oslovit mladou klientelu
V úterý 6. října se v pražské Pařížské ulici otevřel butik Longines. Obchod provozuje rodinná firma Tamary Kotvalové Carollinum a Longines se tak zařadil k jejím monobrandovým obchodům Patek...
Nová tarifní struktura bude férovější. Dřívější pokusy o změnu ztroskotaly, uvádí úřad
Inovace tarifní struktury u vysokého a velmi vysokého napětí začne platit už od 1. ledna příštího roku. Přípravy na tuto důležitou změnu v české energetice, která má do budoucna zamezit blokování...
Francie a Německo chtějí přitvrdit proti obchodnímu nátlaku. Inspiraci čerpaly v USA
Německo a Francie navrhly vytvoření nového obchodního nástroje, který má Evropské unii umožnit rychleji a důrazněji reagovat na ekonomický nátlak ze strany obchodních partnerů. Návrh dvou největších...
Konec divokých půjček na IČO. Ministerstvo financí si posvítí na úvěrovou past
Ministerstvo financí připravuje novelu, která má zatočit s fingovanými podnikatelskými půjčkami. Ty v praxi často slouží jako past na lidi, kteří si už nemohou kvůli předlužení vzít úvěr na osobní...
Jeden jako druhý? Trh s byty hledá originalitu, uniformní domy už netáhnou
Katalogové domy a celé nové čtvrti postavené z typizovaných krabiček, které jsou jedna jako druhá. Éra sídlišť, ze kterých je na první pohled jasné, mimo jiné i kvůli výběru barev, která developerská...
Ropy je na trhu znovu dost. Svět ale dál bojuje s nedostatkem nafty
Na světovém trhu je znovu dostatek surové ropy, stále ale chybějí paliva, která se z ní vyrábějí. Obnovení přepravy přes Hormuzský průliv sice zvýšilo dodávky do celého světa, část rafinerií na...
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