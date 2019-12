Spor o hlavní nádraží pokračuje, žalobu Grandi Stazioni znovu projedná soud

Společnost Grandi Stazioni původně požadovala 776 milionů korun. Z této sumy Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) následně vyplatila 565 milionů korun jako uznatelné náklady na částečnou rekonstrukci. Žalovaná částka se tak snížila na 210,8 milionu korun. Žaloba mířila proti SŽDC, Českým drahám a státu. Další peníze Italové žádali jako smluvní pokutu.

Soud v prvním stupni žaloby Grandi Stazioni letos v dubnu zamítl v celém rozsahu. Soudkyně Lenka Vávrová tehdy v odůvodnění rozhodnutí označila požadavky společnosti jako nedůvodné, a žalobu na doplacení nákladů na opravy zamítla. Spolu s tím se stala neopodstatněnou i požadovaná smluvní pokuta. Grandi Stazioni se proti rozsudku odvolala.

Odvolací soud v úterý odvolání částečně uznal. Obvodní soud pro Prahu 1 tak bude muset znovu řešit nárok italské firmy na 176 milionů korun. Další části rozhodnutí původního rozhodnutí, které se týkaly dalších nárokovaných peněz z z celkem požadované částky, odvolací soud potvrdil. Jde například o část žaloby, která mířila pro Českým drahám. Jednání tak bude pokračovat pouze ve věci žaloby Grandi Stazioni proti správě železnic a státu.

Grandi Stazioni měla mít na základě smlouvy z roku 2003 hlavní nádraží pronajaté na 30 let. Součástí smlouvy byla podmínka na zrekonstruování objektu do 16. října 2016. To ale italská firma nesplnila a SŽDC následně odmítla pronájem prodloužit. Krok správy železnic vyvolal soudní spory a přerušil rekonstrukci.

Italská společnost podala v souvislosti s pražským hlavním nádraží čtyři žaloby. Žalobu na určení vlastnictví historické části nádraží Fantovy budovy zamítl v říjnu loňského roku odvolací soud. Vedle tohoto Grandi Stazioni napadla také převod nové odbavovací haly z Českých drah na správu železnic. Další žaloba se týkala náhrady škody 1,2 miliardy korun, kterou Italové požadují za neprodloužení nájmu. Tuto žalobu soud zatím nepravomocně zamítl.