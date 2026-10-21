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Halloween provětrává peněženky víc než Dušičky, i když ty „světí“ dvojnásobek lidí

Autor: ,
  19:15
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
23 fotografií
Češi letos nakupují více zboží s halloweenskou tematikou než tradiční dušičkový sortiment. Zájem o kostýmy vzrostl meziročně o desetinu, prodeje čokoládových figurek a tyčinek se zhruba zdvojnásobily a poptávka po halloweenských dekoracích stoupla až o 170 procent. Přesto plánuje uctít Památku zesnulých více než polovina Čechů, zatímco Halloween slaví necelá čtvrtina lidí.
Ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
23 fotografií

Naopak méně lidí letos hledá svíčky, zájem o ně oproti loňskému roku klesl přibližně o 40 procent. Poptávka po svíčkách a věncích ale vrcholí až před Dušičkami, které připadají na 2. listopadu. Mexický svátek Den mrtvých se do nákupů Čechů zatím podle prodejců nepromítá.

„Letos má navrch Halloween. V posledních dnech ale dušičkový sortiment zboží s halloweenskou tematikou dohání – zájem o svíčky i svícny za poslední týden vzrostl zhruba o čtvrtinu až třetinu,“ řekl Šveda. Hlavní nákupní vlna podle něho teprve přijde. Loni zájem o kostýmy vrcholil týden před Halloweenem, který se slaví 31. října, a o svíčky až v týdnu Dušiček.

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Halloweenskému zboží se zatím vede lépe i podle online supermarketu Rohlík. „Největší růst vidíme u halloweenských sladkostí, kde prodeje meziročně vzrostly o 30 procent,“ řekl za firmu Ondřej Obergruber. Prodej halloweenských hraček, dekorací a kostýmů roste podle něho ale podobně jako hřbitovních svíček a věnců o 15 procent.

Poptávka po halloweenské dekoraci stoupla na online supermarketu Košík meziročně o 170 procent. Největší zájem je podle obchodního ředitele společnosti Jana Navrátila o produkty s dýňovými a strašidelnými motivy. Zájmu o halloweenskou tematiku si všímá také aukční portál Aukro, limitované halloweenské edice stavebnice LEGO se letos prodávají za stovky až nižší tisíce korun.

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Před Halloweenem shánějí lidé v supermarketech i dýně, v řetězci Globus vzrostl jejich prodej v první polovině října proti dvěma posledním zářijovým týdnům o 75 procent. „Ještě v září přitom tvořily jen 0,4 procenta tržeb celého sortimentu ovoce a zeleniny a jejich prodeje byly dokonce meziročně nižší,“ podotkl mluvčí Globusu Zdeněk Vesecký. V prodejnách řetězce Billa vzrostl prodej dýní meziročně o 15 procent.

Přesto Dušičky ve srovnání s Halloweenem uctívá nadále větší procento Čechů, vyplývá z průzkumu agentury Ipsos pro Billu. Uctít Památku zesnulých, tedy Dušičky, plánuje 56 procent lidí, Halloween slaví 24 procent respondentů a mexický Den mrtvých sedm procent dotazovaných.

Oslavy Halloweenu, které připadají na 31. října, vznikly v Irsku, odkud se rozšířily do Spojených států a následně do dalších zemí. Svátek Día de los Muertos je jedním z nejvýznamnějších v Mexiku. Slaví se 1. a 2. listopadu.

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