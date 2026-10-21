Naopak méně lidí letos hledá svíčky, zájem o ně oproti loňskému roku klesl přibližně o 40 procent. Poptávka po svíčkách a věncích ale vrcholí až před Dušičkami, které připadají na 2. listopadu. Mexický svátek Den mrtvých se do nákupů Čechů zatím podle prodejců nepromítá.
„Letos má navrch Halloween. V posledních dnech ale dušičkový sortiment zboží s halloweenskou tematikou dohání – zájem o svíčky i svícny za poslední týden vzrostl zhruba o čtvrtinu až třetinu,“ řekl Šveda. Hlavní nákupní vlna podle něho teprve přijde. Loni zájem o kostýmy vrcholil týden před Halloweenem, který se slaví 31. října, a o svíčky až v týdnu Dušiček.
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Halloweenskému zboží se zatím vede lépe i podle online supermarketu Rohlík. „Největší růst vidíme u halloweenských sladkostí, kde prodeje meziročně vzrostly o 30 procent,“ řekl za firmu Ondřej Obergruber. Prodej halloweenských hraček, dekorací a kostýmů roste podle něho ale podobně jako hřbitovních svíček a věnců o 15 procent.
Poptávka po halloweenské dekoraci stoupla na online supermarketu Košík meziročně o 170 procent. Největší zájem je podle obchodního ředitele společnosti Jana Navrátila o produkty s dýňovými a strašidelnými motivy. Zájmu o halloweenskou tematiku si všímá také aukční portál Aukro, limitované halloweenské edice stavebnice LEGO se letos prodávají za stovky až nižší tisíce korun.
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Před Halloweenem shánějí lidé v supermarketech i dýně, v řetězci Globus vzrostl jejich prodej v první polovině října proti dvěma posledním zářijovým týdnům o 75 procent. „Ještě v září přitom tvořily jen 0,4 procenta tržeb celého sortimentu ovoce a zeleniny a jejich prodeje byly dokonce meziročně nižší,“ podotkl mluvčí Globusu Zdeněk Vesecký. V prodejnách řetězce Billa vzrostl prodej dýní meziročně o 15 procent.
Přesto Dušičky ve srovnání s Halloweenem uctívá nadále větší procento Čechů, vyplývá z průzkumu agentury Ipsos pro Billu. Uctít Památku zesnulých, tedy Dušičky, plánuje 56 procent lidí, Halloween slaví 24 procent respondentů a mexický Den mrtvých sedm procent dotazovaných.
Oslavy Halloweenu, které připadají na 31. října, vznikly v Irsku, odkud se rozšířily do Spojených států a následně do dalších zemí. Svátek Día de los Muertos je jedním z nejvýznamnějších v Mexiku. Slaví se 1. a 2. listopadu.