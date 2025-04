9:49

Soutěž ShopRoku zná své vítěze pro rok 2024. Nákupní rádce Heureka.cz, který spadá do skupiny Heureka Group, letos již pošestnácté ocenil nejlepší české e-shopy napříč různými kategoriemi, a to od zákaznické oblíbenosti až po kvalitu služeb. O výsledcích rozhodovali jak samotní zákazníci, tak odborná porota. Novinkou letošního ročníku byla kategorie Značka roku, která se udělovala na základě počtu produktů zařazených do soutěže Produkt Roku.