Výlety s řízkem v chlebu. Zdražení nejvíc pocítí aktivní rodiny, říká ekonomka

Rodiny s průměrnými příjmy tak budou muset některé radosti zřejmě omezit. Zdražování se ale nedotkne pouze běžného života. Kvůli inflaci bude také těžší ochránit své úspory. Je třeba tedy trochu riskovat.

Inflaci letos podle Českého statistického úřadu táhnou hlavně alkohol, tabák a pohonné hmoty. Lidé ale mají pocit, že zdražuje všechno a hodně. Postihuje udávaná inflace skutečně realitu, nebo to jsou jen dojmy?

Inflace je velmi subjektivní pojem, protože každý cítí inflaci jinak, podle toho, co ve větším množství a častěji nakupuje. Důvodů je vícero. Český statistický úřad měří inflaci pomocí průměrného spotřebitelského koše. Zprůměrujete babičku z Horní Plané, která chodí nakupovat maximálně základní pečivo, máslo, mléko, výjimečně maso, s někým, kdo má maso každý den, chodí do restaurací a využívá služby. Z toho vznikne statistický průměr.

Za sebe musím souhlasit, že současná vnímaná inflace je korektně vnímána jako vyšší. Trvale nám zdražují základní potraviny, které kupujeme často. Naštěstí už to není máslo jako v loňském roce, ale jsou to jiné druhy zeleniny či masa.

Kdo má tedy pocit, že se zdražuje?

Právem si mohou stěžovat řidiči, ti, kteří se rádi občas napijí, a kuřáci. To jsou položky, které nejvíce zdražují.

Lze to nějak zobecnit? Tedy zda se zdražování týká seniorů nebo třeba rodičů malých dětí?

Český statistický úřad měří zvlášť růst cen spotřebního koše pro domácnosti důchodců, domácnosti s ­pracujícími a dětmi, ale inflace pro různé skupiny domácností se liší o desetiny. Obecně platí, že například domácnosti důchodců loni trpěly o něco víc než průměrné domácnosti, protože rostly ceny potravin. V současné době se ale dopad týká především rodin, které častěji cestují, protože se zdražují především pohonné hmoty, a rodin, kde je někdo v rodině kuřák nebo se častěji v rodině slaví a pije alkohol.

Náklady se přenášejí do aktivní části populace. Ta bude nést náklady inflace, jakmile začneme navštěvovat restaurace, kina, zábavní centra, a budeme zjišťovat, že ceny šly nahoru. Podle mého skromného závěru letošní inflaci ponese nejvíce produktivní část populace i s dětmi. Rodinný oběd v restauraci bude vetší zásah do rodinného rozpočtu.

Jak vypadá struktura výdajů vysokopříjmových skupin, o nichž se říká, že si s inflací poradí lépe?

U nich má větší váhu segment služeb. Citliví jsou na budoucí otevírání ekonomiky segmenty jako restaurace, hotely, ubytování, cestování, ale také osobní a finanční služby. Zde se očekává podle víkendových zpráv v některých případech pěti- až desetiprocentní nárůst.

Naše vláda nastavením daňové reformy nepomohla těm, kteří to nejvíce potřebovali, tedy nízkopříjmovým skupinám. Místo toho dala slušné příjmy navíc domácnostem, které už vyšší příjmy mají. Část odložených příjmů, které jim visí na účtech, bude zčásti využita na zvýšení cen. Tyto domácnosti jsou schopny zdražení bez větších obtíží ustát. Ale pro domácnosti s průměrnými příjmy, které se neměly tak špatně, může být častější návštěva restaurací už něco, co budou muset zvážit.

Jak moc se bude muset uskromnit taková čtyřčlenná rodina s průměrnými příjmy, která byla zvyklá v neděli zajít na oběd?

Když k tomu ještě pojedou někam na výlet autem, možná si některé rodiny s sebou vezmou jako za starých časů řízek a chleba nebo se zastaví v nějakém rychlém občerstvení. Nárůsty cen tam jsou logické a­ dané těžkou situací, kterou si restaurace musely projít, a také rostoucími náklady.

Inflace také ohrožuje úspory, kdo si je dokáže lépe chránit?

Inflace je nad třemi procenty. V současné době je pro všechny příjmové skupiny nesnadné zajistit, aby neukrajovala z hodnoty peněz. Chránit se proti tomu teď znamená investovat agresivně, s odvahou a přijmout hlavně riziko, že investice nemusí přijít.

Lépe si peníze ochrání například lidé, kteří dlouhodobě investují do nemovitostí – jejich ceny rostly i v loňském roce zhruba osmi procenty. Také akciové trhy byly hodně vysoko. Ty se ale teď kvůli inflaci obávají vysokých úrokových sazeb, ale i tak zůstává průměrný výnos u akciového trhu vyšší, než je inflace.

Hrozí některým skupinám kvůli zdražování dluhová past?

Problémy s dluhy určitě přijdou a­ je reálné s tím počítat. Lidé ale mohou toto riziko omezit tím, že se nebudou bránit změně. Vím, že se to říká jednoduše, ale je potřeba mít otevřené oči a mysl a vzít to pozitivně. Když změnu neudělám teď, tak ji neudělám nikdy. Třeba to nakonec bude lepší než to původní zaměstnání a člověka to posune někam dál.

Riziko je u číšníků, obsluhy hotelů, recepcí, restaurací, v oblasti sektoru služeb, která byla zasažena covidem a její zaměstnanci si museli najít kvůli hypotéce a dluhům novou práci, která možná není tak dobře placená. Budou tady živnostníci, kteří si prošli covidem, sahali do svých rezerv, museli se zadlužit. Na druhé straně ekonomika má velkou sílu se zvednout. Oživení by mělo být celkem solidní. Domácnosti, které mají vyšší příjmy, mají odložené výdaje a rády něco spotřebují, ale nejen v České republice.

Proč se teď zdražuje, když tolik lidí muselo přestat podnikat, skončili bez příjmů, jen na nízkých státních podporách?

Otvíráme ekonomiku a lidé potřebují nakoupit boty, ošacení, zboží, které se špatně vybírá na e-shopech. Chtějí se ale také bavit, potkávat se a tam je nemalá zadržená poptávka. Lidé mají chuť utrácet, jak jsem již říkala, vstupují do toho také vyšší čisté příjmy některých příjmových skupin díky daňové reformě.

Na druhé straně se potkáváme s tím, že nabídka zůstává ještě ve stresu. Restaurace jsou stále omezené, jen některé přežily. Také některé dodavatelské řetězce nefungují. Jak víte, v zimě například nebyly běžky a některé zimní vybavení, teď nejsou k­ dostání třeba jízdní kola. V průmyslu chybějí čipy, materiály a suroviny. Dále je nedostatek dopravních kontejnerů, a proto se zdražuje nákladní doprava přes oceán, a to až o šestinásobek. Některé firmy jsou nucené přenášet rostoucí produkční náklady na spotřebitele. Je nerovnováha poptávky a nabídky, proto je tady nevídaný tlak na zvýšení cen.

Kdy to skončí?

To je velmi těžká otázka a přitom vlastně klíčová. Myslím, že po té první neukojené potřebě někam jít a někam vyrazit se to srovná. Zjistíme, že to není levné a že rozpočet musí držet pohromadě. A druhé klíčové je to, kdy dojde k obnovení produkční kapacity ekonomiky a ­bude dostatek materiálů, a to může trvat měsíce. Poptávka po čipech se může srovnat až za dva roky.

Máte nějaký odhad ohledně výše inflace v budoucnu?

Čekáme, že inflace u nás zůstane následující rok a půl nad dvěma procenty. Ale měla bych znovu zdůraznit její subjektivní vnímaní, protože v průměrném spotřebitelském koši je v Česku zastoupení restaurací, kultury, hotelů ve srovnání se západní Evropou nízké. Růst cen restaurací a hlavně služeb bude v české inflaci vidět méně než třeba na Západě. Ale bude tam proto ještě větší rozpor mezi realitou a indexem spotřebitelských cen. Naše vnímaní inflace bude určitě vyšší, než bude zveřejňovat Český statistický úřad. To není chyba úřadu, je to dáno metodou a stavbou spotřebního koše.

Budou zdražovat hned všichni po otevření, nebo budou ceny růst postupně?

Nelze paušalizovat. Firmy, které budou mít jistotu poptávky, budou inklinovat ke zdražování hned. Ti, kteří nebudou vědět, kolik zákazníků se jim vrátí, třeba fitness nebo wellnessy, které lidé využívají za horšího počasí, budou mít tendenci zvyšování ceny odkládat. Ale vyhlášené restaurace, které mají svou klientelu, nebudou ani stíhat akceptovat rezervace.