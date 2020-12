Rozpočet nevychází a ministerstvo to ví. Ekonomka Horská končí ve výboru

Na členství ve Výboru pro rozpočtové prognózy jste rezignovala kvůli „flagrantnímu porušení pravidel řádného sestavení státního rozpočtu”. O co šlo?

Poslední jednání výboru, které jsme měli, bylo v září letošního roku a pak došlo k aktualizaci makroekonomické prognózy pro sestavení státního rozpočtu. Ta nám ale nebyla předložena k posouzení. Nová prognóza v některých aspektech nereaguje na všemožná rizika a nejistoty, kterým čelíme. Velký problém celého rozpočtu je navíc stále ještě neschválený daňový balíček, který v něm udělá obrovskou díru (změny, které momentálně projednává parlament, počítají se zrušením tzv. superhrubé mzdy a snížením daní z příjmu fyzických osob, pozn. red.). Funkce výboru je mimo jiné dohlížet na to, aby rozpočet odpovídal realitě, což bylo porušeno. A veškerá snaha to nějak změnit a upozornit ministerstvo na problémy se zcela míjela účinkem.

Co je podle vás v návrhu rozpočtu špatně?

Problém je zejména na příjmové straně. Když máte prognózu vyššího tempa růstu, než se obecně předpokládá, tak si v podstatě v rozpočtu zvyšujete příjmy. Úskalí jsou však i mezi výdaji, při silnějším růstu čekáte nižší výdaje například na dávky v nezaměstnanosti. A v návrhu nejspíš nejsou zohledněny ani tlaky na další státní podporu kvůli pandemii.

Kdybych měla v návrhu škrtat, tak mě jako první napadají slevy na jízdném v době, kdy jsme stejně zavřeni v karanténách, nebo podpora potravinové soběstačnosti, která podle mě je spíš nákladnou srandou než něčím co by mělo podpořit české zemědělství. Ale klíčový problém je ta strana příjmů, nezahrnutý daňový balíček a nadhodnocené státní příjmy, jako například odvod ze sociálního a zdravotního pojištění či DPH.

Jakým způsobem funguje výbor za normálních okolností?

Ministerstvo financí nám má minimálně dvakrát do roka předkládat prognózy, včetně odhadů daňových příjmů. Ten, který nám resort předložil v září, neobsahoval už v té době připravovaný daňový balíček a absolutně nereflektoval realitu. A prognóza, na které ministerstvo postavilo rozpočet na příští rok, nebyla s výborem vůbec projednána.

Ministryně financí se v minulosti vyjádřila, že v současné situaci stejně není možné cokoli predikovat. Podle vás to jde?

Všichni musíme mít nějakou vizi, od podnikatelů přes živnostníky až po domácnosti. Já sama jsem na začátku pandemie rozpracovala několik variant možného vývoje, podobně k tomu přistupuje i Česká národní banka. Ministerstvo mohlo i v takovéto míře nejistoty nastavit nějaký základ, stanovit alternativy a dopočítat jejich dopady do státního rozpočtu. Byl by to transparentní způsob, jak komunikovat s veřejností i podnikatelským sektorem. Podnikatelé tak trochu od státních institucí očekávají, že budou vědět aspoň nějaký směr a přizpůsobují tomu byznysové plány.

Stálo by přepracování návrhu rozpočtu i za to, že by země byla nějakou dobu v rozpočtovém provizoriu?

Určitě, jsem přesvědčená, že několikatýdenní provizorium, které by bylo využito k přípravě státního rozpočtu postaveného na reálných základech, by bylo určitě lepší než zákon, který byl v pátek schválen. Protože pokud v úterý projde daňová reforma, tak zákon o rozpočtu v podstatě přestane platit.

Jak se k rozpočtu staví ostatní členové výboru? Dojde k dalším rezignacím?

Je tam mnoho nesouhlasných názorů se stávajícím stavem, nicméně kolegové spíš inklinují k názoru, že jako členové výboru mají větší šanci něco změnit. Já s tím nesouhlasím, jako člen výboru jsem se cítila spoluzodpovědná za veřejné rozpočty v Česku a vzhledem k tomu, že jsme se nemohli vyjádřit k zásadně se měnícím parametrům rozpočtu, cítím to jako porušení pravidel. Pokud ministerstvo to nebylo ochotno napravit a do konce roku nezvolalo schůzi výboru, tak si myslím, že být či nebýt členem je úplně jedno. Moje frustrace pramení z toho, že ani jako člen výboru nejsem schopná na ministerstvu vyvolat aktivitu, která by směřovala k nějakému předložení reálných základů pro nastavení státního rozpočtu.