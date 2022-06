Přikrmuje vládní pomoc inflaci? Hostem Rozstřelu bude ekonomka Horská

Univerzální ekonomická poučka zní jasně - rozdáváním peněz - navíc na dluh - se inflace neutlumí. O to překvapivější může být, že k ní vedle Rakušanů sahají i Švédové, Slovinci, Irové, Belgičané, nebo Němci.

Má tedy plošná pomoc smysl, nebo by se státy měly snažit podporu lépe zacílit? A jak v mezinárodním srovnání obstojí český kabinet? Helena Horská je navíc členkou obnovené Národní ekonomické rady vlády, moderátor Vladimír Vokál se jí tedy bude ptát i na to, jak probíhalo první zasedání NERVu a co radí premiérovi.

Rozstřel sledujte v přímém přenosu v pátek od 11.00 na iDNES.cz.