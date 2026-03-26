Na Ústecku se v poslední době objevily neověřené informace o možném uzavření pivovaru ve Velkém Březně, který je domovem značky Březňák. „Pivovar ve Velkém Březně se nezavírá. V rámci konstantní optimalizace naší produkce je pouze dočasně upraven rozsah výroby,“ uvedla mluvčí společnosti Dita Jacobson.
Výstav jednotlivých pivovarů Heineken podle ní nezveřejňuje. „Objemy uvařené ve Velkém Březně budou v roce 2026 částečně sníženy, naše balicí a distribuční činnosti zůstanou převážně stejné,“ uvedla mluvčí.
Se změnou objemu produkce nejsou podle mluvčí spojena žádná propouštění. „V této lokalitě máme přibližně 25 zaměstnanců na různých funkcích,“ uvedla. Rozhodnutí pozastavit od 30. dubna exkurze pro návštěvníky podle mluvčí s tím nesouvisí. „Vychází z obecného strategického rozhodnutí soustředit se na naše klíčové podnikání,“ uvedla Jacobson.
V historickém pivovaru nedaleko Ústí nad Labem v roce 2014 skončil provoz lahvové stáčecí linky, zůstala výroba tankového a sudového piva. V roce 2017 Heineken otevřel v areálu distribuční centrum s cílem zásobovat odtud obchody a restaurace na severozápadě Čech.
Nizozemský podnik v únoru oznámil, že kvůli poklesu poptávky po alkoholu v příštích dvou letech zruší pět až šest tisíc míst, většinu z toho mimo Nizozemsko. Divize Heineken Česká republika je dlouhodobě trojkou na českém trhu po Plzeňském Prazdroji a Pivovarech Staropramen. Patří jí pivovary Starobrno, Královský pivovar Krušovice a Velké Březno, v nichž zaměstnává přes 450 lidí.
Heineken v Česku
Základními výrobními závody skupiny Heineken v Česku jsou tyto tři pivovary. Produkují nápoj jak pro domácí trh, tak i pro export.
Pivovar Starobrno historický pivovar v Brně, vlastněný Heinekenem od roku 2003.
Královský pivovar Krušovice tradiční český pivovar v Krušovicích, v majetku Heinekenu od roku 2007.
Pivovar Velké Březno severočeský pivovar (známý mj. značkou Březňák), který Heineken převzal v roce 2008.