Růst HDP loni zpomalil na 3 procenta, dopředu ho táhly investice

Podle předběžného odhadu z února činil meziroční růst hrubého domácího produktu (HDP) 2,9 procenta, zatímco podle dnešních informací dosáhl jen 2,8 procenta.

I navzdory snížení odhadu růstu bylo poslední čtvrtletí jedním z nejsilnějších období loňského roku. Výraznějšího meziročního posílení dosáhlo české hospodářství jen v prvním čtvrtletí, kdy růst činil 4,2 procenta.

K celoročnímu růstu tuzemské ekonomiky v roce 2018 přispěla podle statistiků domácí poptávka, a to hlavně investice. Loni směřovaly investice zejména do staveb, strojního vybavení či dopravních prostředků.

Ve srovnání s rokem 2017 byl však loňský růst ekonomiky pomalejší jak z pohledu celého roku, tak za samotné čtvrté čtvrtletí. V posledním čtvrtletí roku 2017 totiž HDP vzrostl meziročně o rovných pět procent.

V mezičtvrtletním srovnání stoupl HDP ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku o 0,9 procenta, což byl nejvýraznější mezičtvrtletní růst za celý rok. „V průběhu roku docházelo k mírnému zrychlování mezičtvrtletního růstu. Nejvíce přispěla domácí poptávka, zejména investice. Rostly jak investiční výdaje podniků do strojního vybavení, domácnosti více investovali do bydlení a zvýšily se také vládní investice do dopravní infrastruktury,“ uvedl ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.

Celoroční změny HDP v posledních letech (v pct.): 2008 2,5 2009 -4,7 2010 2,1 2011 1,8 2012 -0,7 2013 -0,5 2014 2,7 2015 5,4 2016 2,4 2017 4,5 2018 3,0

Zdroj dat: ČSÚ