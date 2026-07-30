Detailní struktura HDP zatím není k dispozici, ale komentář statistického úřadu podle analytiků naznačuje, že hlavními tahouny mezičtvrtletního růstu byla spotřeba domácností a zahraniční poptávka.
Spotřebu domácností podle Dominika Rusinka z Patria Finance podporuje růst reálných příjmů a přetrvávající dobrá nálada mezi spotřebiteli, což v posledních měsících potvrzují i rostoucí maloobchodní tržby.
„Dopředu bylo jasné, že spotřeba domácností bude nadále podporována zvyšováním reálných příjmů domácností a maloobchodní prodeje vykazovaly ve 2. čtvrtletí rovněž solidní růst. Překvapením je však čistý vývoz,“ řekl k předběžným výsledkům hlavní analytik Citfin Miroslav Novák.
Česká ekonomika zůstává až překvapivě odolná vůči zvýšení cen energií, které je způsobeno omezením Hormuzského průlivu. „Potěšující je zejména, že tahounem ekonomiky je opět průmysl, na což od roku 2022 nejsme zvyklí,“ upozornil analytik investiční společnosti Uniqa Václav Franče.
„Průmysl se zvedá v celé Evropě, byť je to růst z nízkého základu, a ne příliš rychlý. Nejspíše pomáhá zbrojní výroba. Energetická náročná odvětví již nemají příliš kam klesat. Je samozřejmě otázka, jestli výší ceny energií časem průmysl nedoženou, zejména pokud budou boje na Blízkém východě trvat delší dobu,“ dodal.
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Česká bankovní asociace zhoršila prognózu. Růst ekonomiky má zpomalit na dvě procenta
Hlavní ekonom Deloitte David Marek také považuje za příznivou informaci, že se ke službám přidal také průmysl. „Jde o známku odolnosti, protože právě průmyslové podniky zasáhly vyšší ceny ropy a ropných produktů i slabší zahraniční poptávka nejcitelněji.“ Podle něj česká ekonomika zatím ropnému šoku odolává díky tomu, že do letošního roku vstoupila v poměrně dobré kondici.
Podle hlavního ekonoma Banky Creditas Petra Dufka za růstem tuzemského průmyslu stojí především výroba vozidel. „Tuzemskému automobilovému průmyslu se totiž díky největšímu výrobci daří posilovat pozice na evropském trhu na úkor dříve velkých tradičních značek.“
S ohledem na dlouhodobé přešlapování německé ekonomiky i dopady války v Perském zálivu je podle Dufka možné aktuální mírný růst české ekonomiky považovat za úspěch. Rizikem do budoucna podle analytiků nadále zůstávají vysoké ceny energií a hrozící drahá zima. „Za celý rok si česká ekonomika připíše nejspíš necelá dvě procenta, což bude násobně lepší výsledek ve srovnání s Německem i celou EU,“ míní Dufek.