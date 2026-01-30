Ekonomika loni vzrostla o 2,5 procenta, odhadují statistici. Pomohly domácnosti

Statistici spočetli, že v posledním čtvrtletí loňského roku stoupl hrubý domácí produkt (HDP) mezičtvrtletně o půl procenta a meziročně o 2,4 procenta. V úhrnu za celý rok tak tuzemská ekonomika vzrostla o 2,5 procenta, uvedl statistický úřad ve svém nejnovějším odhadu.
„Měsíční ukazatele jasně naznačovaly, že závěrečné měsíce roku 2025 se nesly ve znamení pokračujícího oživování české ekonomiky,“ uvedl hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek.

Ekonomové nicméně očekávali mírně vyšší růst. „Naše i tržní prognóza očekávala nárůst o 0,6 procena mezikvartálně, meziročně o 2,5 procenta,“ uvedli například analytici Raiffeisenbank. Ekonomika zároveň oproti předchozímu kvartálu zakončila rok zpomalením, i tak ale hodnotí konec minulého roku jako „velmi slušný“.

Celoroční růst hospodářství podle statistiků podpořila hlavně domácí poptávka. „V posledním čtvrtletí loňského roku vzrostl HDP mezičtvrtletně o půl procenta. Růst podpořily zejména vyšší výdaje na konečnou spotřebu. Mírně pozitivní vliv mělo také saldo zahraničního obchodu,“ doplnil k údajům z ekonomiky Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSÚ.

Vyšší útraty domácností jdou podle analytičky Raiffeisenbank Terezy Krček ruku v ruce s rostoucí životní úrovní, které pomáhá zvyšování reálných mezd.

Ekonomika poroste, inflace zůstane nízká, předpovídá ministerstvo

„Spotřeba domácností druhým rokem roste díky poklesu inflace a obnovenému růstu reálných mezd. Nyní se k tomu přidá pozvolný pokles míry úspor, která se drží na nadprůměrně vysokých hodnotách po sérii ekonomických otřesů v předchozích letech, pandemií počínaje a inflační vlnou konče,“ shrnul hlavní ekonom poradenské společnosti Deloitte David Marek.

Růst bude pokračovat

Česká ekonomika je tak podle Marka v celkem dobré kondici. Vedle nízké a stabilní inflace ekonomice pomáhá i nízká inflace. Ta sice v závěru věku stoupla, ale nijak dramaticky. „Pouze veřejné finance nejsou na dlouhodobě udržitelné trajektorii,“ dodal.

Schodek ve výši 310 miliard je v rozporu se zákonem, varují ekonomové

Veřejné finance ale letošní ekonomický růst podle ekonoma neohrozí. „V letošním roce v letošním roce ekonom očekává další počítáme s dalším zlepšením ekonomických podmínek a zrychlením růstu HDP na 3,1 procenta,“ shrnul.

Růst očekávají v příštím roce i další analytici, ale mírnější. „Růst české ekonomiky by měl v roce 2026 opět překonat dvě procenta a pohybovat se v rozmezí 2 až 2,5 procenta,“ odhaduje Miroslav Novák, hlavní ekonom společnosti Citfin.

Hlavním růstovým motorem by podle něj měla zůstat domácí poptávka v čele se spotřebou domácností. „Spotřebitelé budou i nadále těžit ze svižného růstu reálných mezd a nízké inflace, která se díky levnějším potravinám a energiím dostane hlouběji pod dvě procenta,“ míní.

Po více jak dvou letech stagnace by podle ekonoma Nováka mělo dojít i k oživení výrobního sektoru, kterému bude pomáhat německá expanzivní fiskální politika a nižší ceny energií pro tuzemské firmy. „V neposlední řadě by měla letos k růstu přispívat i zahraniční poptávka. Výsledně tak bude letošní růst tuzemské ekonomiky více plošný, což se odrazí i do postupného poklesu nezaměstnanosti v průběhu roku,“ předpovídá.

Statistici spočetli, že v posledním čtvrtletí loňského roku stoupl hrubý domácí produkt (HDP) mezičtvrtletně o půl procenta a meziročně o 2,4 procenta. V úhrnu za celý rok tak tuzemská ekonomika...

