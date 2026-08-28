Meziroční růst HDP pozitivně ovlivnily výdaje na konečnou spotřebu domácností, vládní výdaje, firemní investice i saldo zahraničního obchodu. Negativní vliv měla naopak změna stavu zásob, upřesnil statistický úřad.
Upřesnění růstu ekonomiky o desetinu procentního bodu je podle hlavního ekonoma Banky Creditas Petra Dufka výsledkem změny srovnávacích základen, která nemění základní hospodářské trendy.
„Hlavní oporou české ekonomiky v letošním roce je domácí poptávka. Solidní růst spotřeby a investic zajišťuje pokračování konjunktury, i když je spojen s vyššími dovozy v důsledku importní náročnosti ekonomiky. K růstu spotřeby napomáhá rychlý růst reálných mezd při současně nízké inflaci. Přesto zřejmě stále platí, že si domácnosti udržují poměrně vysoký sklon k úsporám,“ shrnul Dufek.
Zajímavé podle něj je, že tentokrát se domácnosti pustily do velkých nákupů zboží dlouhodobé spotřeby. Po letech odkládání se zvýšil zájem o automobily a nábytek.
„Pozitivně vypadá i silný růst investic, který táhne výstavba infrastruktury, komerčních nemovitostí i bytů. Vedle toho probíhá také obměna vozového parku firem. Co už však nepotěší, jsou slabší investice do strojů a ICT. Právě zde vzniká základ budoucí konkurenceschopnosti, a jak je vidět, investiční aktivita v této oblasti polevuje,“ upozornil Dufek.