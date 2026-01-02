Ekonomika vzrostla téměř o tři procenta. Je na tom nejlépe od roku 2022

Autor: ,
  9:27
Česká ekonomika v loňském třetím čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,8 procenta, což je nejrychlejší růst od druhého čtvrtletí 2022. Proti předchozím třem měsícům byl hrubý domácí produkt (HDP) vyšší o 0,8 procenta.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Zpřesněný odhad v pátek zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ), který tak potvrdil údaje z konce listopadu. Podle analytiků byl hospodářský růst robustnější, než se očekávalo.

Podle posledních údajů ČSÚ meziroční růst ekonomiky podpořila jak domácí, tak zahraniční poptávka. Nejvýrazněji k růstu přispěly výdaje domácností, pomohla také tvorba hrubého kapitálu a přebytek v zahraničním obchodu.

Nad dvojkou i letos

Česká ekonomika by měla vykazovat v průměru růst nad dvěma procenty i v letošním roce. „Po několikaletém přešlapování na místě čekají v roce 2026 českou ekonomiku dobré časy. Podobně jako v minulém roce očekáváme příhodné makroekonomické podmínky – svižný růst HDP poblíž potenciálu, inflaci na cíli centrální banky, stabilní úrokové sazby a dále posilující kurz koruny,“ shrnul hlavní ekonom Patria Finance Dominik Rusinko.

OECD zlepšila výhled růstu české ekonomiky na letošní rok. Další vývoj tak příznivý nečeká

Hnací silou růstu by stejně jako loni měla být spotřebitelská poptávka. „Tu povzbudí pokračující růst mezd a také stabilizace na trhu práce. Důležité tak je, že rychlejší růst ekonomiky znovu pocítí zaměstnanci ve svých peněženkách. Růst ekonomiky bude navíc vyváženější než v předchozích letech – vedle spotřeby by měly pozitivně přispět i investice a postupně také zahraniční obchod,“ shrnul Rusinko.

Vstoupit do diskuse (31 příspěvků)

Čechům leží na účtech zbytečně biliony. Radši je investujte, radí ekonom

Nejčtenější

Jak mají obchody otevřeno na Silvestra? Zákon nic nezakazuje, stejně zavírají

Lidé v centru Prahy slaví příchod roku 2025. (1. ledna 2025)

Silvestrovské oslavy konce roku připadají letos na středu. Přestože 31. prosinec není ze zákona svátkem, kdy by velké obchody musely mít zavřeno, nepočítejte s tím, že nakoupíte bez omezení. Jaká...

Termíny vyplácení důchodů se v roce 2026 posunou. Koho se změna týká

Ilustrační snímek

Důchody v roce 2026 budou vypláceny u části lidí v jiných termínech, než jsou zvyklí. Další změny přinese valorizace, zvýšení poplatku na poště a přechod na elektronická oznámení. Přinášíme přehled...

Z nebe zmizely tisíce letadel. Některé aerolinky zcela zastavily provoz

Ilustrační snímek

Na Boží hod vánoční z letových radarů zmizelo přes 3000 strojů. Nejsou za tím stávky ani špatné počasí, ale Ryanair, největší evropská letecká společnost co do velikosti flotily. Ta totiž 25....

Lidl znovu přestěhuje svůj outlet, oznámil novou adresu

Tlačenice v outletovém centru Lidlu nekončí, lidé je berou útokem

Outletová prodejna řetězce Lidl se znovu stěhuje. Po Praze a Olomouci zamíří koncept výhodných nákupů na jaře příštího roku do Ostravy. Společnost Lidl Česká republika pro redakci iDNES.cz uvedla, že...

České hory nejsou drahé, jen se nesmyslně porovnávají, říká hoteliér

Marek Holer provozuje v Peci pod Sněžkou hotely Hvězda, Krokus, restauraci Deli...

Podle mnohých jsou české hory předražené, přesto jsou na zimu téměř vyprodané. Proč ceny rostou, proč lidé mění své návyky a stále častěji volí hotelový komfort místo chalup a proč jsou srovnání s...

Ekonomika vzrostla téměř o tři procenta. Je na tom nejlépe od roku 2022

ilustrační snímek

Česká ekonomika v loňském třetím čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,8 procenta, což je nejrychlejší růst od druhého čtvrtletí 2022. Proti předchozím třem měsícům byl hrubý domácí produkt (HDP) vyšší o...

2. ledna 2026  9:27

České dálnice letos dostanou 40 kilometrů. Kde se otevřou nové úseky a kdy?

Vizualizace plánované podoby odpočívky u Verušiček na Karlovarsku. Bude...

Česká dálniční síť by se měla v roce 2026 rozrůst o necelých 40 kilometrů, dalších více než 100 km by se mělo začít stavět. Loni se podařilo do zdárného konce dovést většinu projektů, ale stavět se...

2. ledna 2026

Termín přiznání k dani z nemovitosti se letos posouvá na 2. února. Koho se týká?

Ilustrační foto

Všichni, kdo si v roce 2025 pořídili byt či dům, se musí přihlásit k dani z nemovitosti. Termín je do 2. února 2026, později už může běžet penále. V jakých dalších případech je nutné dát finančnímu...

2. ledna 2026

Pohoda a teploučko. Vášeň bohatých Londýňanů pro kamna má i odvrácenou tvář

Hořící polena v kamnech na dřevo v jednom z londýnských domů 23. října 2025

Obyvatelé Londýna ve velkém investují do nového módního a stylového doplňku svých domácností, do krbových kamen na dřevo. jejich rostoucí obliba ovšem zároveň rozpoutala i debatu o tom, jak tato...

2. ledna 2026

Česko si i letos udrží solidní ekonomický růst. Jsou zde však rizika

Premium
ilustrační snímek

Ekonomika vstupuje do roku 2026 s poměrně solidní hospodářskou výkonností, kontrolovanou inflací, mírně rostoucí nezaměstnaností i s dlouhodobě stoupajícím zadlužením. Česku se relativně daří...

2. ledna 2026

Dostihy a sázky po japonsku. Koňská hra bere internet útokem, přivádí hráče do stájí

umamusume cygames hra dostihy japonsko

Od svého uvedení na trh v roce 2021 zaznamenala japonská dostihová videohra hra jménem Umamusume: Pretty Derby více než třicet milionů stažení po celé Asii. Úspěch přinesl jejímu tvůrci růst tržeb o...

1. ledna 2026

Penze jsou příliš nízké a státy je neutáhnou, myslí si většina Evropanů

Recept na dlouhověkost budete muset objevit sami. Zázračné oblasti, kde se lidé...

Státní důchodový systém se brzy stane neudržitelným, současný model ale zároveň není dostatečně štědrý. Takový názor má většina Evropanů, vyplynulo z průzkumu. Zároveň zjistil, že dotázaní obvykle...

1. ledna 2026

Trumfy v ruce drží Putin. Z ruských oligarchů vytvořil uctivé přikyvovače

Vladimir Putin na každoroční tiskové konferenci (19. prosince 2025)

Ačkoliv během stále trvající války na Ukrajině je počet ruských miliardářů z historického pohledu rekordní, jejich politický vliv se za poslední roky téměř zcela ztratil. Mimo jiné i kvůli...

1. ledna 2026

Zaměstnanecké benefity se od roku 2026 mění. Limity se zvýší, zdanění zpřísní

Ilustrační snímek

Benefity, které zaměstnavatelé poskytují svým pracovníkům, se od 1. ledna 2026 mění. Může za to novela zákona o dani z příjmů. Dobrou zprávou pro zaměstnance jsou vyšší limity v roce 2026 pro...

1. ledna 2026

Dvojitá dna krabiček skončí. EU se zaměří i na zásilky, vysvětluje expert

Premium
Manažer inovací a marketingu ve společnosti Smurfit Westrock Jan Kaprhál

Evropské nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR) omezí nadbytečný prostor v zásilkách a změní přístup k balení zboží. Měly by tak zmizet přebytečné plastové výplně, jako jsou bublinkové fólie....

1. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Slevy ztratily význam a zákazníci nemají povědomí o ceně, říká šéfka potravinářů

Prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová (21. prosince 2025)

Česká konkurenceschopnost se výrazně zhorší poté, co Německo začne své firmy podporovat dotováním cen energií, říká v rozhovoru pro iDNES.cz prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová. Chce...

1. ledna 2026

Americké firmy se připravují na rok 2026. Nabírání lidí není na pořadu dne

ilustrační snímek

Velké americké firmy vstupují do roku 2026 s opatrností. Místo náboru nových zaměstnanců chtějí udržet současné stavy, případně je dál snižovat. Důvodem je nejistý ekonomický výhled i očekávání, že...

31. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.