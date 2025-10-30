Analytiky výsledek překvapil. Většina z nich totiž očekávala nižší růst než v předchozím čtvrtletí, kdy ekonomika stoupla meziročně o 2,6 procenta, mezičtvrtletně o 0,5 procenta.
Zpomalení růstu čekal například analytický tým Raiffeisenbank. Za třetí čtvrtletí uváděli meziroční růst HDP o 2,2 procenta a mezikvartální růst o 0,2 procenta.
„Česká ekonomika nepřestává udivovat. Výsledek je nad všemi odhady, “ píše ve svém komentáři vydaném po oznámení odhadu statistiků Martin Kron, analytik Raiffeisenbank.
Česká ekonomika rostla dokonce nejrychleji za poslední tři roky. „To je obzvlášť povzbudivé vzhledem k tomu, že v první polovině roku převládaly spíše pesimistické scénáře kvůli zvýšenému geopolitickému napětí a zavedení nových cel ze strany administrativy Donalda Trumpa. Aktuální čísla naznačují, že český průmysl i spotřeba domácností dokázaly na tyto výzvy reagovat pružněji, než se původně předpokládalo,“ všímá si analytik PwC Dominik Kohut.
Podle hlavního analytika společnosti Citfin Miroslava Nováka je takhle rychlý růst překvapivý zejména kvůli tomu, že v létě se nedařilo průmyslu a ani tržby ve službách v té době nijak neoslnily. „Maloobchodní tržby sice přes léto rostly, ale spíše umírněným tempem,“ dodal.
Výrazně se naopak dařilo stavebnictví, které tak podle Nováka bezpochyby dalo do třetího čtvrtletí silný růstový impuls.
„Meziroční růst HDP o 2,7 procenta podpořily zejména výdaje na konečnou spotřebu domácností a tvorba hrubého kapitálu. K mezičtvrtletnímu růstu přispěla i zahraniční poptávka,“ shrnul, co ekonomiku táhlo nahoru především, Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů Českého statistického úřadu.
Podle Maritna Korna není nijak překvapivé, že ekonomiku táhnou zejména domácnosti. Dovoluje jim to totiž relativně rychlý růst mezd a zkrocená inflace. „Pozitivně se pak podílí také tvorba hrubého kapitálu, nicméně se obáváme, že to jde na vrub spíše zvýšených zásob než ryzích investic. Naše dosavadní prognóza předpokládá růst českého HDP za rok 2025 ve výši 2,2 procenta, ale pokud bude potvrzen tento výsledek – nelze vyloučit možné revize - tak prognóza ukazuje růst dokonce o 2,5 procenta,“ dodal analytik.
Růst za celý rok ve výši 2,5 procenta očekává také například analytický tým Banky Creditas.
Český statistický úřad ještě může čtvrteční odhad aktualizovat. Analytici také upozorňují, že aktuální odhad zatím nenabízí detailní pohled na výkon ekonomiky. Zpřesněný odhad statistici vydají na konci listopadu.
Firmy cítí zlepšení
Na to, jak samotné firmy vnímají kondici české ekonomiky se v září ptala Hospodářská komora. Výsledky ukázaly, že po stagnaci v roce 2023 a mírném oživení v následujícím roce, firmy skutečně pociťují zlepšení. To ale postupuje nerovnoměrně napříč segmenty.
Nejlepší výsledky hlásí malé a střední firmy, přičemž optimističtější informace přicházejí od firem poskytujících služby pro podniky, ale i z osobních služeb a stavebnictví. V průmyslu a u velkých firem převládalo ještě v první polovině letošního roku negativní hodnocení.
Z očekávání firem pro druhé pololetí už ale vyplynulo, že nemalá část firem předpokládala zlepšení celkového vývoje, a to i v průmyslových odvětvích, které za sebou mají velmi špatné roky především kvůli vysokým cenám energií.
„Průmysl zřejmě ekonomiku netáhl nahoru, ale ani nijak výrazně nebrzdil. Zásluhu na tom má i segment automotive, kterému se celkově ve třetím kvartále dařilo. Tedy především vynikající výsledky má za sebou největší tuzemská automobilka,“ dodal hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.