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Česká ekonomika přibrzdila, růst ve třetím čtvrtletí dosáhl 1,6 procenta

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  10:48
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: iDNES.cz

Česká ekonomika letos ve třetím čtvrtletí meziročně vzrostla o 1,6 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Meziroční růst proti druhému čtvrtletí, kdy činil 1,8 procenta, zpomalil. Jde zároveň o nejnižší nárůst od třetího čtvrtletí roku 2024. Mezičtvrtletně hrubý domácí produkt (HDP) stoupl o 0,5 procenta.

Zveřejněné údaje ekonomy zaskočily spíše negativně. „Růst letošní ekonomiky bude o poznání slabší, než se původně předpokládalo. Pokud HDP ve 4. čtvrtletí výrazně nepřekvapí, tak letos česká ekonomika vzroste jen o 1,7 procenta,“ upozornil hlavní analytik společnosti Citfin Miroslav Novák.

Detailní strukruru vývoje hrubého domácího produktu statistici zveřejní až později. „Meziroční růst HDP o 1,6 procenta podpořily vyšší výdaje na konečnou spotřebu, tvorba hrubého fixního kapitálu a rostoucí zahraniční poptávka. Negativní vliv měla změna stavu zásob,“ sdělil ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.

Podle Nováka zůstávají významným rizikem drahé energie, které představují pro českou ekonomiku dvojí problém. „Za prvé domácnostem snižují kupní sílu a za druhé firmám mohou snižovat zisky nebo je nutit zvyšovat prodejní ceny. Zhoršují také podmínky pro energeticky náročnou výrobu. Vyšší inflace se také může negativně promítnout do spotřeby domácností, s čímž má česká ekonomika nedávné zkušenosti z let 2022 a 2023,“ uvedl.

Hospodářský růst tak bude v příštím roce silně svázán s vývojem energetických komodit. V negativním scénáři nelze podle Nováka vyloučit růst české ekonomiky pod úrovní jednoho procenta.

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