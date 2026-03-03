„Hlavními faktory růstu HDP byly na konci roku vyšší výdaje na konečnou spotřebu a tvorba hrubého fixního kapitálu. Pozitivní příspěvek měla také zahraniční poptávka,“ komentuje údaje Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSÚ.
Nejvýrazněji k růstu HDP přispěla právě spotřeba domácností, která za celý rok narostla o 2,6 procenta.
„Celoroční růst HDP o 2,6% v zásadě odpovídá možnostem ekonomiky a lze jej označit za úspěch s ohledem na slabší výsledky Německa a Slovenska,“ zhodnotil Pavel Sobíšek, hlavní ekonom UniCredit Bank.
Ekonomika poroste a inflace bude pod dvěma procenty, očekávají bankovní analytici
Vedle spotřeby pomohly růstu i investice, což analytici připisují oživení zpracovatelského průmyslu. „Rostly investice do dopravních prostředků a zařízení a do ICT, ostatní strojů a zařízení a zbraňových systémů a v neposlední řadě do produktů duševního vlastnictví,“ vypočítává Miroslav Novák, hlavní analytik společnosti Citfin.
Solidní tempo by si tuzemská ekonomika měla zachovat i v letošním roce. Například Česká bankovní asociace očekává růst právě kolem hodnoty 2,6 procenta.
„Ekonomika se na nachází v nebývale stabilizované pozici – poháněná setrvačností a bez zřetelných nerovnováh. To dává dobrý předpoklad k zachování podobného tempa růstu i v letošním roce,“ souhlasí Sobíšek.
Statistici doplnili i údaje o celkové zaměstnanosti, jež loni vzrostla ve srovnání s předchozím rokem o 1,1 procenta na 5,509 milionu lidí. Ti celkem odpracovali o 2,3 procenta hodin více.