Potvrzeno. Česká ekonomika loni stoupla o procento

Růst HDP v loňském roce pozitivně ovlivnily zejména výdaje na konečnou spotřebu domácností a vládních institucí. Naopak negativní vliv měly výdaje na tvorbu hrubého kapitálu a zahraniční poptávka.

Výdaje na konečnou spotřebu domácností vzrostly o dvě procenta. Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí vzrostly o 3,8 procenta.

„Opět se ukázalo, že ekonomiku táhnou nahoru především domácnosti. Více reálně utrácejí díky tomu, že se s koncem inflační vlny začala zlepšovat jejich reálná finanční situace. Do velkých nákupů se ovšem stále příliš nehrnou, a tak asi nepřekvapí, že časem uvidíme, že míra úspor domácností zůstává i nadále poměrně vysoko,“ uvedl hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek.

Spotřeba českých domácností se tak podle něj po pěti letech zatím stále jen přibližuje úrovni roku 2019.

„Dobré zprávy ani tentokrát nepřišly z oblasti investic. Ukazuje se, že míra nejistoty zůstává i nadále natolik vysoká, že firmy své investiční záměry odkládají. Nejistota vývoje zahraniční poptávky je tak silnou brzdou, že investice do strojů, zařízení a ICT loni poklesly o téměř devět procent. A to rozhodně není pozitivní signál svědčící o kvalitativním posunu ekonomiky do budoucna,“ uzavírá Dufek.

