Češi prosázeli polovinu státního rozpočtu. Kde na to berou peníze?

Z údajů Finanční správy vyplynulo, že Češi loni v hazardních hrách prosázeli 983 miliard korun. To je téměř polovina státního rozpočtu, který byl na rok 2025 stanoven na 2 086 miliard korun. Pro další porovnání – odhadovaná částka, která se za letošní rok vybere na DPH, je 414 miliard korun. Z tohoto pohledu Češi prosázeli dvojnásobek této sumy.

„Roční prosázená částka vypadá extrémně, tato výše ale vyplývá z frekventního otáčení stejných peněz jednotlivců,“ říká Pavel Sobíšek, hlavní ekonom UniCredit Bank. To znamená, že technicky jde stále o ty samé peníze. „Představte si, že hráč vsadí stokorunu, tu vyhraje zpět a opět ji vsadí. Tento scénář se může několikrát opakovat,“ říká Jan Řehola, ředitel Institutu pro regulaci hazardních her.

Každá taková sázka se však ve statistikách vykazuje jako nová samostatná sázka. Proto pak z pohledu statistiky dochází k nárůstu celkového objemu prosázených peněz. „Pokud by si hráč tutéž stokorunu vsadil třikrát, z tohoto pohledu „prosázel“ tři sta korun, ačkoliv se ve skutečnosti z jeho perspektivy jedná o stále stejnou jednu stokorunu, kterou do hry na počátku vložil,“ vysvětluje Řehola.

Na problematiku je proto potřeba se podívat z jiného úhlu. Celkově bylo na výhrách vyplaceno 917,3 miliard korun. Tedy přibližně 93,3 procenta prosázených peněz. „Reálná prohra hráčů tak činila 65,7 miliard korun. Nejde tedy o polovinu státního rozpočtu, jak se může na první pohled zdát,“ poukazuje Jan Řehola.

Objem vkladů, které lidé sází, se navíc zvyšuje. Výše uvedená částka za rok 2024 je o 12,5 procenta vyšší, než částka, kterou Češi prosázeli na hazardu v roce 2023. „Mám za to, že trhu dominují malosázkaři, z nichž většina zřejmě trpí závislostí,“ myslí si Pavel Sobíšek.

Statistika hazardu Druh Sázky Rozdíl proti roku 2023 Podíl na celkových sázkách Objem vyplacených výher Technická hra (zejména automaty) 774,90 mld. Kč + 13,2 % 78,8 % 739,68 mld. Kč Kurzové sázky 145,21 mld. Kč + 10,5 % 14,8 % 129,69 mld. Kč Živá hra (např. Ruleta, kostky, karty) 37,61 mld. Kč + 11,9 % 3,8 % 33,66 mld. Kč Loterie (např. Sportka, stírací losy) 25,24 mld. Kč + 6,6 % 2,6 % 14,30 mld. Kč CELKEM 982,97 mld. Kč + 12,5 % 100 % 917,33 mld. Kč

Objem sázek vzrostl na všech typech hazardních her, a to v rozmezí od 6,6 procenta do 13,2 procenta.

Vede technická hra

Jednoznačně největší podíl vsazených peněz je na technické hře, a to téměř 76 procent všech sázek. To jsou údajně zejména hrací automaty. Češi na nich loni prosázeli téměř 775 miliard korun. Což je s podivem vzhledem k faktu, že zatímco v roce 2011 bylo v České republice provozováno přes 100 tisíc automatu, v roce 2024 jich bylo pouze 22 tisíc. Technická hra však nejsou pouze hrací automaty. Velká část prosázené sumy pochází z online technických her, které nabízí legálně provozovaná kasina. „Ze zmíněných 775 miliard korun tvořily internetové sázky více než 528 miliard korun,“ uvádí Jan Řehola.

Naproti tomu objem vyplacených sázek z technické hry činil téměř 740 miliard korun. Statisticky to tak vypadá, jako by technická hra byla poměrně bezpečná, kdy hráč vhodí do automatu stokorunu a v nejhorším případě mu zpátky vypadne 95 Kč. Takto ale automaty pochopitelně nefungují.

„Relativně malý procentní rozdíl mezi celkovou vsazenou a vyplacenou částkou na technické hry neříká nic o distribuci či výši výher, ale ukazuje pouze to, že jsou s takovými hrami spojené omezené provozní náklady,“ myslí si Pavel Sobíšek.

Za vyplacenými výhrami také může být promyšlená strategie provozovatelů. „Zájmem provozovatelů ovšem nepochybně je udržet zájemce trvale ve hře, nikoliv zapříčinit jejich osobní bankrot. Zřejmě je hraní tedy relativně bezpečné v tom smyslu, že kdo hraje dlouho a systematicky, občasných výher se dočká, čímž se jeho peníze mohou vrátit zpět do akce,“ dodává Pavel Sobíšek.

Výhra se vrací

Kromě toho svou roli hraje také zákonné nařízení. Podle zákona o hazardních hrách musí být u technických her teoretický výherní podíl vyšší než 75 procent. „Návratnost má technická hra individuálně stanovenou a je součástí povinně zveřejňovaných herních plánů. Všechny automatové hry jsou certifikovány státem pověřenou zkušebnou, kde je i výherní podíl pevně stanoven a provozovatel hazardních her jej už nemůže upravovat,“ vysvětluje Řehola.

Většina provozovatelů podle něj navíc nabízí možnost sázet na technické hry, kde návratnost dosahuje až 97 procent. I proto se hráčům značná část vsazených peněz vrací zpět na výhrách.

Pozoruhodné je, že například loterie, kterou mají lidé na očích prakticky denně, protože se s ní mohou setkat v každé trafice nebo dokonce i na poště, má proti technické hře jen zanedbatelný podíl. Češi na ní prosázeli přibližně 25 miliard korun. Tedy přibližně třicetkrát méně, než na technické hře. Lidé totiž k loterii přistupují jinak.

„U technických her se výhry často znovu vsadí, lépe řečeno vyhraná částka se dalším vsazením vrací zpět do hry, což zvyšuje objem sázek, zatímco u loterií se vklady nerecyklují tak rychle,“ říká Dita Stejskalová, tisková mluvčí společnosti SAZKA.

A důvodem je také obecná proměna herních trendů. „S ubývajícími kamennými herními prostory se stále více hráčů přesouvá do online prostředí. S tím přímo souvisí klesající poptávka po land-based produktech, a to včetně losů,“ popisuje situaci Jan Řehola. Většina zejména ekonomicky aktivních lidí může v dnešní době sázet pomocí chytrého telefonu, což je výrazně rychlejší a pohodlnější než nákup loterie v kamenné prodejně. „Proto také daňové inkaso z online hazardu již převyšuje výběr daní z kamenných provozoven a kasin,“ dodává Jan Řehola.