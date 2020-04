O bezúročné úvěry často žádají firmy v dlouhodobé ztrátě, řekl Havlíček

Na úvěr mají podle Havlíčka nyní nárok podnikatelé, kteří by na něj za běžných okolností nedosáhli. Tyto firmy musely ale před krizí prosperovat. „Pokud mají problémy od 12. března nebo od začátku března, pak se to respektuje a ta banka k tomu přihlédne,“ řekl. Nemohou to ale být firmy, které mají záporný vlastní kapitál nebo nemají žádný vlastní majetek, dodal.



Některé podniky si podle Havlíčka stěžují, že jejich žádosti nebyly uspokojeny. „Ano, musíme korektně říct, že se jedná o úvěr, nejedná se o rozdávání peněz. A i když je nastaven ten koeficient na to, že tam propadne řádově čtvrtina firem, které nezaplatí, takhle máme nastavenou tu záruku vůči bankám, tak se domníváme, že v dané chvíli to je adekvátní a nemůžeme to nastavit tak, že budeme počítat, že nám 50 nebo 70 procent firem nezaplatí,“ uvedl.

Ministerstvo průmyslu a obchodu s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) připravilo před několika týdny program COVID na bezúročné půjčky. V první vlně programu ČMZRB přijala přes 3200 žádostí přesahující deset miliard korun, v jeho pokračování eviduje 5900 žádostí v objemu 19 miliard korun. Podle Havlíčka se připravuje COVID III, který by měl mít v první fázi 20 miliard korun a bude se zvyšovat až na 40 miliard korun.

Ještě tento týden by podle Havlíčka měl být spuštěn příjem žádostí o bezúročné úvěry pro pražské firmy, které nemohly využít program COVID II. Program byl financován z fondů EU, na něž Praha jako bohatý region nemá nárok. Hlavní město se rozhodlo upravit svůj evropský operační program Praha - pól růstu, z něhož hodlá uvolnit na záruky pro pražské podniky zhruba půl miliardy korun. Přibližně stejnou sumu by měl dodat stát.