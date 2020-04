Havlíček: Daně zvyšovat nebudeme

„Chceme podpořit investice, daně v tuto chvíli zvyšovat nebudeme,“ řekl Karel Havlíček v pořadu Otázky Václava Moravce.

„Přeci si nemůžeme stoupnout před podniky a říct jim, že poté, co dostaly úder, jim ještě zvedneme daně,“ dodal. Zároveň odmítl i úvahy o progresivním zdanění a vyšším zdanění lidí s vyššími příjmy.

Havlíček, který vede kromě resortu průmyslu i ministerstvo dopravy, připomněl, že vláda už navýšila rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na 113 miliard a schválená verze rozpočtu počítá až se 140 miliardami. „Chceme jít na víc, byli bychom rádi na úrovni 150 až 160 miliard, byl bych rád, kdyby se to podařilo. A to je jen dopravní infrastruktura, která pomůže stavebníkům, dodavatelům, řemeslům,“ sdělil.

Proti zvyšování daní se postavil i prezident Svazu obchodu Tomáš Prouza. „Daně by v tuto chvíli zvedal jen člověk hloupý nebo člověk, který chce rozdmychat sociální konflikt. Je vidět, že když se ekonomika nadechne, firmy platí daně a stát je dokáže efektivně vybírat. Co vláda dělá, to nejsou milodary, ale investice do budoucna. Neopakujme chyby z minulých let, kdy jsme se sami uvrhli do ještě hlubší krize,“ řekl Prouza s odkazem na finanční krizi z let 2008-2009.

Připravujeme podrobnosti