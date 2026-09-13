U pohonných hmot bude podle něj kabinet mimo jiné koordinovat postup se zeměmi V4. Pokud by Česko mělo zásadně vyšší ceny paliv než okolní země, vláda podle Havlíčka okamžitě zakročí.
Ceny energií v Evropě pokračují v silném růstu v souvislosti se zhoršováním situace na Blízkém východě. Velkoobchodní cena zemního plynu pro evropský trh v závěru týdne překročila hranici 80 eur za megawatthodinu (MWh), poprvé od roku 2022. Spolu s tím roste i cena elektřiny.
Vláda vývoj na energetickém trhu podle Havlíčka pravidelně monitoruje. „Pokud by ceny elektřiny nadále eskalovaly, jsme připraveni zastropovat její ceny u výrobců i obchodníků,“ řekl dnes. Nekonkretizoval, při jaké cenové úrovni by se tak stalo. Podle něj by ale opatření nemělo žádný dopad na státní rozpočet.
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Opatření proti vysokým cenám má podle ministra vláda připraveny i pro pohonné hmoty. O jejich případném použití chce ale kabinet rozhodnout i s ohledem na vývoj v okolních zemích. Zopakoval, že pokud bude situace dále eskalovat, přijme vláda opatření.
Musí to ale podle Havlíčka udělat také s ohledem na to, co dělají okolní země. Postup bude proto koordinovat i se státy V4. „Dohodli jsme se, že si budeme vyměňovat informace o dalším vývoji. Pokud někdo bude regulovat, tak to uděláme taky,“ dodal ministr.
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Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) stojí za vysokými cenami pohonných hmot kromě drahé ropy také vysoké marže rafinérií. Rafinérských kapacit není dostatek, řekl. V dnešním příspěvku na facebooku tak znovu vyzval k omezení platnosti systému emisních povolenek ETS 1 i ETS 2 pro rafinérie. Zmínil i vliv války na Ukrajině a bojů na Blízkém východě. „V této chvíli nemáme možnost to nějak zásadně ovlivnit,“ uvedl.
Ze čtvrtečních údajů společnosti CCS vyplývá, že pohonné hmoty v Česku v uplynulém týdnu výrazně zdražily. Cena benzinu Natural 95 stoupla za týden v průměru o 1,88 koruny na 44,22 koruny za litr, nafta je dražší o 1,9 koruny, ve středu stála 47,79 koruny za litr. Benzin byl naposledy dražší v srpnu 2022 a nafta je nejdražší od letošního dubna.