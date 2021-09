Národní rozvojový fond dá miliardy do moderních vlaků i brněnské arény

Projekt dvaceti supermoderních vlakových souprav pro České dráhy s rozpočtem 13 miliard korun se chystal několik měsíců. „Dráhy u konsorcia Siemens - Škoda objednaly 180 vozů tvořících 20 devítivozových souprav pro rychlost až 230 kilometrů v hodině a chtějí vyzkoušet nový způsob financování,“ píše web zdopravy.cz.



Soupravy budou určené hlavně na mezinárodní tratě a jejich součástí budou například kina. Vozy se začnou využívat od roku 2024.



Národní rozvojová banka (NRB) bude podle Havlíčka v tomto projektu spoluinvestorem na úrovni pěti procent částky, což je 658 milionů korun. Národní rozvojový fond bude „spolufinancérem“ projektu ve výši 2,6 miliardy korun.



České dráhy, a.s. @ceskedrahy_ Čeká nás největší investice, nákup supermoderních vlaků pro mezinárodní i vnitrostátní linky. Investice zahrnuje 180 vozů #CeskeDrahy. Plánujeme spojení se strategickým partnerem a vytvoření společného podniku. Jednáme o kooperaci s Národní rozvojovou bankou. @mpo_tweetuje #NRB oblíbit odpovědět

„Jednou z významných oblastí jsou i investice do železniční dopravy. S Českými drahami proto jednáme o projektovém financování, jehož předmětem je nákup nových vlaků. Velmi mne těší, že jsme našli společnou cestu, jak tento třinácti miliardový projekt zafinancovat,“ uvádí předseda představenstva Národní rozvojové banky Jiří Jirásek.



Nová sportovní hala v Brně

Dalším projektem je výstavba multifunkční arény v Brně, jejíž stavba má být zahájena v roce 2022. Stát bude v areálu tamního výstaviště.

„Z 3,3 miliardy korun se bude NRB podílet na financování ve výši jedné miliardy korun a Národní rozvojový fond ve výši 950 milionů korun,“ řekl Havlíček. Na financování se bude podle něj podílet město, využijí se i dotační programy.

Oba projekty jsou podle Havlíčka ve stadia finálních dohod. Čeká se pouze na schválení dozorčích rad a podobně, doplnil Havlíček. Ten investice přiblížil na středeční tiskové konferenci u příležitosti přejmenování Českomoravské záruční a rozvojové banky na Národní rozvojovou banku. Ta je mateřskou společností Národního rozvojového fondu.



Na vzniku Národního rozvojového fondu se v září 2019 dohodli zástupci vlády a čtyř největších komerčních bank. Česká národní banka fondu v listopadu udělila licenci a ten vznikl 1. února letošního roku.

Čtveřice bank zapojená do jeho příprav slíbila do projektů investovat až sedm miliard korun, mělo by se tak podařit získat další finanční zdroje. Podpořené by tak v první fázi mohly být projekty až za 35 miliard korun.