ČR lídrem v umělé inteligenci. Havlíček v Rozstřelu představí vládní strategii

„Zajistíme bezpečnost automobilů bez řidiče, robotů i autonomních zbraní, zkrátka všude tam, kde se potkává člověk a inteligentní stroj. Navážeme na naše dosavadní úspěchy v mobilitě a dopravě, vojenském a bezpečnostním výzkumu i na naši historickou zkušenost,“ uvádí materiál k Národní strategii umělé inteligence (AI).

Její krátkodobé cíle by se měly realizovat do roku 2021. Patří mezi ně především vznik takzvaného Evropského centra excelence v AI na bázi konsorcia akademických výzkumných pracovišť. Centrum by mohlo sídlit i v Praze. „Pokud se to podaří, tak získáme nejen prestiž, ale i výzkumná centra a nejlepší vědce,“ řekl začátkem května Havlíček.

Kromě AI se diskuse v Rozstřelu dotkne také urychlení přenosu tuzemských patentů do výroby a průmyslu. V této oblasti má Česká republika dlouhodobé rezervy.

Drahá mobilní data

Havlíček nastoupil na ministerstvo průmyslu a obchodu po Martě Novákové, na jejímž konci v úřadu se podepsalo hlavně téma drahých mobilních dat. Podle současného ministra lze vysokým cenám čelit regulací velkoobchodních cen mezi operátory nebo přípravou na aukci čtvrtého operátora.



V Rozstřelu odpoví také na to, kdy se mobilní data v Česku přiblíží cenové hladině ostatních evropských zemí.

Havlíček už ve funkci stihl udělat některé personální změny. Na konci května s okamžitou platností odvolal ředitele státního podniku Diamo Tomáše Rychtaříka a do funkce dočasně jmenoval manažera Jiřího Ježe. Rychtařík skončil kvůli podpisu smlouvy o dílo týkající se ekologické zátěže - Sanace kontaminovaného území Trojice za více než 856 milionů korun.

Učinil tak, aniž by Havlíčka nebo předsedu dozorčí rady Diamo informoval, což ministr označil za „vážné manažerské pochybení“. Diamo se zaměřuje na řešení následků hornické činnosti po těžbě uranu, rud a části uhelného hornictví.