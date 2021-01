Havlíček: Danění mediků probereme, musí se spravit

Stát v prosinci změnil výklad zákona a zdanil studenty lékařských fakult, kterým nařídil pracovat během druhé vlny epidemie v nemocnicích či domovech seniorů. Medici tak musí zpětně ze své výplaty odvést sociální a zdravotní pojištění a také zaplatit daň z příjmu. Přijít mohou až o třicet procent peněz, které dostali.

„Jsou zde tisíce aktů, které se musí dělat a pokud toto uniklo, musí se spravit. Buď jim dejme více, nebo udělejme daňovou výjimku,“ řekl Havlíček v pořadu Otázky Václava Moravce.

Podle Havlíčka není jisté, zda se k tomu vláda dostane hned v pondělí. „Promluvíme s ministryní Schillerovou, je to její parketa. Všichni chápeme, že na tom nikdo nechce šetřit, ale musí se najít systémové řešení,“ dodal.

Úpravy metodiky vyplácení náhrad avizoval v sobotu také vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček. Věc bude probírat na nejbližším jednání Ústředního krizového štábu.

Jan Hamáček @jhamacek Na nejbližším jednání Ústředního krizového štábu se vrátíme k metodice vyplácení náhrad medikům a dalším, kterým byla nařízena pracovní povinnost a teď jsou v nejistotě ohledně daní a odvodů. Určitě najdeme spravedlivé řešení!

Podle proděkana brněnské právnické fakulty Michala Radvana byla pracovní povinnost v době koronavirové pandemie citelným zásahem do základních práv studentů a jejich příjem by měl být osvobozený od daně. a nemělo by se z něj hradit ani sociální a zdravotní pojištění.

Postavení studentů povolaných v rámci pracovní povinnosti jednotlivými kraji totiž podle jeho výkladu není stejné jako u zaměstnanců či dobrovolníků. „Pracovní povinnost je nedobrovolná, nejde o pracovněprávní vztah, který se uzavírá na principu dobrovolnosti, a také náhrada za tuto pracovní povinnost není dohodnutá smluvně. Proto na tento vztah nelze pohlížet stejně jako na standardní zaměstnanecký poměr,“ dodal Radvan v tiskové zprávě univerzity.