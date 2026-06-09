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Explosia se zatím neprodává. Vláda podle Havlíčka vyhodnocuje obdržené nabídky

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  17:09
Společnost Explosia, která v Pardubicích vyrábí výbušniny a střeliva, je nyní ekonomicky nejsilnější ve své historii, řekl v úterý vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) členům sněmovního výboru pro obranu. Stát uvažuje o prodeji firmy, podle Havlíčka se ale nyní státní podnik neprodává a vláda zatím pouze vyhodnocuje obdržené nabídky.
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministr průmyslu Karel Havlíček....

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministr průmyslu Karel Havlíček. (25. května 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Areál v Semtíně
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (18....
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministr průmyslu Karel Havlíček....
Jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (18. května 2026)
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Dříve Havlíček uvedl, že zájemců je zhruba šest a pokud by vláda rozhodla o prodeji, obchod by bylo nejlepší uzavřít letos nebo příští rok.

Společnost Explosia loni téměř zdvojnásobila zisk po zdanění na rekordních 838 milionů korun. Rok předtím činil zisk 442 milionů korun. Tržby z prodeje výrobků a služeb meziročně vzrostly o 64 procent na 2,996 miliardy korun.

Havlíček připomněl, že v roce 2019 odmítl tehdejší úvahy o prodeji ztrátové Explosie.

Explosia láká zbrojaře i cizince. Havlíček mluví o prodeji ještě letos

„Tehdy jsem (ve funkci ministra průmyslu a obchodu) skončil v roce 2021, přišla nová vláda a samozřejmě nastaly nečekané okolnosti, jako je válka na Ukrajině,“ řekl.

Nyní je podle něj situace odlišná, protože firma dosahuje rekordních hospodářských výsledků a stát by měl vyhodnotit nabídky zájemců i možnost vstupu strategického partnera. Zdůraznil však, že vláda o prodeji podniku nerozhodla a pouze posuzuje varianty jeho dalšího rozvoje. Dodal, že mezi zájemci nejde o finanční investory, nýbrž o strategické partnery z oboru.

Havlíček dodal, že nabídky k nákupu Explosie chodí průběžně. Podle dřívějších informací má o Explosii zájem mj. zbrojařská skupina Colt CZ Group SE společně s francouzskou společností Eurenco.

Pardubická Explosia zdvojnásobila zisk na rekordních 838 milionů

„Když se firmě daří, tak je o to zájem. Nemůžeme za to, že přišla například nabídka od francouzské státní firmy, která má podobný produkt. Není asi ani nenormální, že se poohlíží po zajímavých akvizicích,“ dodal. V budoucnu lze podle něj navíc očekávat určité ochlazení trhu související s možným koncem války na Ukrajině.

Exministryně obrany Jana Černochová (ODS) uvedla, že Explosii dlouhodobě považuje za strategický podnik. Člen výboru a poslanec ODS Pavel Žáček varoval před příliš ekonomickým pohledem na budoucnost firmy. Podle něj je třeba Explosii posuzovat především z vojensko-politického a strategického hlediska. Upozornil, že nelze automaticky předpokládat pokles poptávky po munici po skončení války na Ukrajině, protože Rusko může v budoucnu představovat další bezpečnostní hrozbu. Žáček označil podnik za „zlaté vejce“, které by mělo zůstat ve státních rukou.

Předseda výboru Josef Flek (STAN) v závěru debaty požádal Havlíčka, aby byl sněmovní výbor pro obranu průběžně informován o případném dalším vývoji kolem Explosie a nemusel se o něm dozvídat pouze z médií. Havlíček v reakci uvedl, že je připraven poslance informovat a kdykoliv přijít na jednání výboru.

„Nebezpečný nápad.“ Opozice zavrhuje Babišovy teorie o prodeji Explosie

Prodejní cena společnosti by podle odhadů mohla činit zhruba 15 až 17 miliard korun, konkrétní číslo by ale záleželo i na velikosti podílu, který by se prodal, řekl Havlíček.

Od roku 2002 firmu stoprocentně vlastní stát, akcie drží ministerstvo průmyslu a obchodu. Firma působí v Pardubicích od roku 1920. Do roku 2002 byla vlastníkem skupina Agrofert. Její součástí je Výzkumný ústav průmyslové chemie. Díky rostoucí poptávce po dělostřelecké munici a výbušninách po roce 2022, kdy začala válka na Ukrajině, získala strategicky větší význam než v předchozích desetiletích.

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