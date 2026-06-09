Dříve Havlíček uvedl, že zájemců je zhruba šest a pokud by vláda rozhodla o prodeji, obchod by bylo nejlepší uzavřít letos nebo příští rok.
Společnost Explosia loni téměř zdvojnásobila zisk po zdanění na rekordních 838 milionů korun. Rok předtím činil zisk 442 milionů korun. Tržby z prodeje výrobků a služeb meziročně vzrostly o 64 procent na 2,996 miliardy korun.
Havlíček připomněl, že v roce 2019 odmítl tehdejší úvahy o prodeji ztrátové Explosie.
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„Tehdy jsem (ve funkci ministra průmyslu a obchodu) skončil v roce 2021, přišla nová vláda a samozřejmě nastaly nečekané okolnosti, jako je válka na Ukrajině,“ řekl.
Nyní je podle něj situace odlišná, protože firma dosahuje rekordních hospodářských výsledků a stát by měl vyhodnotit nabídky zájemců i možnost vstupu strategického partnera. Zdůraznil však, že vláda o prodeji podniku nerozhodla a pouze posuzuje varianty jeho dalšího rozvoje. Dodal, že mezi zájemci nejde o finanční investory, nýbrž o strategické partnery z oboru.
Havlíček dodal, že nabídky k nákupu Explosie chodí průběžně. Podle dřívějších informací má o Explosii zájem mj. zbrojařská skupina Colt CZ Group SE společně s francouzskou společností Eurenco.
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„Když se firmě daří, tak je o to zájem. Nemůžeme za to, že přišla například nabídka od francouzské státní firmy, která má podobný produkt. Není asi ani nenormální, že se poohlíží po zajímavých akvizicích,“ dodal. V budoucnu lze podle něj navíc očekávat určité ochlazení trhu související s možným koncem války na Ukrajině.
Exministryně obrany Jana Černochová (ODS) uvedla, že Explosii dlouhodobě považuje za strategický podnik. Člen výboru a poslanec ODS Pavel Žáček varoval před příliš ekonomickým pohledem na budoucnost firmy. Podle něj je třeba Explosii posuzovat především z vojensko-politického a strategického hlediska. Upozornil, že nelze automaticky předpokládat pokles poptávky po munici po skončení války na Ukrajině, protože Rusko může v budoucnu představovat další bezpečnostní hrozbu. Žáček označil podnik za „zlaté vejce“, které by mělo zůstat ve státních rukou.
Předseda výboru Josef Flek (STAN) v závěru debaty požádal Havlíčka, aby byl sněmovní výbor pro obranu průběžně informován o případném dalším vývoji kolem Explosie a nemusel se o něm dozvídat pouze z médií. Havlíček v reakci uvedl, že je připraven poslance informovat a kdykoliv přijít na jednání výboru.
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Prodejní cena společnosti by podle odhadů mohla činit zhruba 15 až 17 miliard korun, konkrétní číslo by ale záleželo i na velikosti podílu, který by se prodal, řekl Havlíček.
Od roku 2002 firmu stoprocentně vlastní stát, akcie drží ministerstvo průmyslu a obchodu. Firma působí v Pardubicích od roku 1920. Do roku 2002 byla vlastníkem skupina Agrofert. Její součástí je Výzkumný ústav průmyslové chemie. Díky rostoucí poptávce po dělostřelecké munici a výbušninách po roce 2022, kdy začala válka na Ukrajině, získala strategicky větší význam než v předchozích desetiletích.