Přestože objekt v minulosti zasáhlo několik necitlivých stavebních experimentů, stále je z něj cítit neopakovatelná atmosféra první republiky. Hašlerovu vilu navrhl architekt Bohumil Sláma, který je podepsaný například i pod budovou Československého rozhlasu na Vinohradské třídě a dalšími domy v Praze.
Slavný herec a muzikant ji využíval jako letní sídlo. Dům po roce 1948 podle realitní kanceláře vystřídal několik majitelů a až v roce 2011 se stávajícímu majiteli podařilo ho nabýt do svého vlastnictví.
Vila následně prošla částečnou rekonstrukcí fasády i střechy, byla vyměněna okna v obou podlažích severovýchodní strany domu, včetně vstupního portálu. Dům obklopuje rozlehlá zahrada se vzrostlými stromy.
V přízemí vily se nachází prostorný obývací pokoj s podlahou s dubovými parketami, kuchyně, dvě další místnosti, koupelna, samostatná toaleta a sklad. V patře je pak prostorný obývací pokoj, dvě ložnice, terasa a balkon. Stavba je napojena na elektřinu, vodu získává z vlastní kopané studny, odpad je sveden do jímky, stojí v inzerátu.
Dal jméno bonbonům
Karel Hašler byl významnou osobností prvorepublikového Československa. Legendární písničkář a herec pražského Národního divadla, jenž je znám i z řady českých filmů pro pamětníky, zahynul koncem roku 1941 v nacistickém koncentračním táboře Mauthausen. V Praze Na Starých zámeckých schodech má pomník, jehož slavnostní odhalení se uskutečnilo 31. října 2009 v den 130. výročí jeho narození
Hašler se narodil 31. října 1879 na pražském Zlíchově. Učil se rukavičkářem, od roku 1897 hrál ve smíchovském divadle Pavla Švandy, poté hrál v Táboře, Brně a Lublani. V roce 1903 byl přijat do Národního divadla v Praze. Roku 1908 se oženil se sestrou klavíristy a hudebního skladatele Rudolfa Frimla.
V roce 1916 byl propuštěn z Národního divadla pro nekázeň. Už před tím se ale začal živit svými písněmi. Během 1. světové války jezdil na turné po českých zemích a vystupoval po Praze. V roce 1919 otevřel vlastní hudební vydavatelství. Vystupoval často ve varieté na Vinohradech. Za druhé světové války i přes zákaz zpíval vlastenecké písně. Na začátku roku 1941 byl poprvé zatčen gestapem, v srpnu znovu.
Mezi jeho nejznámější písně patří Hoši od Zborova, Kampak na nás, bolševici?, Po starých zámeckých schodech, Pětatřicátníci, Ta naše písnička česká, Čí je Praha? Naše!, Já mám holku od Odkolků, Strahováček či Podskalák.
Po slavném muzikantovi se jmenují i oblíbené české větrové bonbony. Za jejich stoletým úspěchem na trhu stojí mimo jiné i nápadité dobové reklamní kampaně s rýmovanými slogany nebo třeba automobily Praga ve tvaru bonbonů projíždějící meziválečnou Prahou. Hašler dal výrobci souhlas k užití svého příjmení.