Na prodej je prvorepubliková vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

Jan Dvořák
  18:00
V nabídce realitních kanceláří se objevila prvorepubliková vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval jako víkendové rodinné sídlo. Vila stojící v nedaleko řeky je momentálně k mání za 24 900 000 Kč.

Přestože objekt v minulosti zasáhlo několik necitlivých stavebních experimentů, stále je z něj cítit neopakovatelná atmosféra první republiky. Hašlerovu vilu navrhl architekt Bohumil Sláma, který je podepsaný například i pod budovou Československého rozhlasu na Vinohradské třídě a dalšími domy v Praze.

Slavný herec a muzikant ji využíval jako letní sídlo. Dům po roce 1948 podle realitní kanceláře vystřídal několik majitelů a až v roce 2011 se stávajícímu majiteli podařilo ho nabýt do svého vlastnictví.

V nabídce realitních kanceláří se objevila prvorepubliková vila z roku 1913, kterou vlastnil známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. (20. srpna 2025)
V nabídce realitních kanceláří se objevila prvorepubliková vila z roku 1913, kterou vlastnil známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. (20. srpna 2025)
V nabídce realitních kanceláří se objevila prvorepubliková vila z roku 1913, kterou vlastnil známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. (20. srpna 2025)
V nabídce realitních kanceláří se objevila prvorepubliková vila z roku 1913, kterou vlastnil známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. (20. srpna 2025)
19 fotografií

Vila následně prošla částečnou rekonstrukcí fasády i střechy, byla vyměněna okna v obou podlažích severovýchodní strany domu, včetně vstupního portálu. Dům obklopuje rozlehlá zahrada se vzrostlými stromy.

Tahle vila v Praze už není nejdražší. Stále nemá kupce, zlevnila už o více než půlku

V přízemí vily se nachází prostorný obývací pokoj s podlahou s dubovými parketami, kuchyně, dvě další místnosti, koupelna, samostatná toaleta a sklad. V patře je pak prostorný obývací pokoj, dvě ložnice, terasa a balkon. Stavba je napojena na elektřinu, vodu získává z vlastní kopané studny, odpad je sveden do jímky, stojí v inzerátu.

Dal jméno bonbonům

Karel Hašler byl významnou osobností prvorepublikového Československa. Legendární písničkář a herec pražského Národního divadla, jenž je znám i z řady českých filmů pro pamětníky, zahynul koncem roku 1941 v nacistickém koncentračním táboře Mauthausen. V Praze Na Starých zámeckých schodech má pomník, jehož slavnostní odhalení se uskutečnilo 31. října 2009 v den 130. výročí jeho narození

Hašler se narodil 31. října 1879 na pražském Zlíchově. Učil se rukavičkářem, od roku 1897 hrál ve smíchovském divadle Pavla Švandy, poté hrál v Táboře, Brně a Lublani. V roce 1903 byl přijat do Národního divadla v Praze. Roku 1908 se oženil se sestrou klavíristy a hudebního skladatele Rudolfa Frimla.

Tak vypadá vila v Praze za čtvrt miliardy. Zbavuje se jí známý podnikatel

V roce 1916 byl propuštěn z Národního divadla pro nekázeň. Už před tím se ale začal živit svými písněmi. Během 1. světové války jezdil na turné po českých zemích a vystupoval po Praze. V roce 1919 otevřel vlastní hudební vydavatelství. Vystupoval často ve varieté na Vinohradech. Za druhé světové války i přes zákaz zpíval vlastenecké písně. Na začátku roku 1941 byl poprvé zatčen gestapem, v srpnu znovu.

Mezi jeho nejznámější písně patří Hoši od Zborova, Kampak na nás, bolševici?, Po starých zámeckých schodech, Pětatřicátníci, Ta naše písnička česká, Čí je Praha? Naše!, Já mám holku od Odkolků, Strahováček či Podskalák.

Po slavném muzikantovi se jmenují i oblíbené české větrové bonbony. Za jejich stoletým úspěchem na trhu stojí mimo jiné i nápadité dobové reklamní kampaně s rýmovanými slogany nebo třeba automobily Praga ve tvaru bonbonů projíždějící meziválečnou Prahou. Hašler dal výrobci souhlas k užití svého příjmení.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kdo je Byron Baciocchi, který čeká dítě s českou miss Krystynou Pyszkovou?

Je to jako spojení z pohádky. Do krásné chudé princezny se zamiluje bohatý krásný princ. Otcem dítěte české Miss World Krystyny Pyszkové je švýcarský podnikatel, miliardář Byron Baciocchi. Kdo je to...

Švýcarské franky čeká nový vzhled. Ve hře je dvanáct návrhů

Švýcarská národní banka zveřejnila dvanáct možných návrhů pro nový vzhled frankových bankovek. Motivy jsou inspirovány tamní přírodou a v platnost by měly vstoupit na začátku nového desetiletí. Banka...

Českem se valí lavina solárních krachů, lze díky ní i ušetřit

Premium

Firmy zaměřené na fotovoltaiku se potýkají s nesnázemi. Poptávka výrazně ochladla, solární boom brzdí a v tuzemském rybníku najednou není pro všechny místo. Odborníci se shodují, že ačkoliv to firmy...

Leo Expres testuje španělskou vlakovou ojetinu. Konstrukce budí zvědavost

Příjezd španělské nízkopodlažní soupravy vzbudil mezi fanoušky železnice zájem jako už dlouho žádný jiný vlak. Důvodem je mimo jiné nezvyklá koncepce, kvůli které se vizuálně dost liší od vozidel,...

Firmy začínají slučovat personální a IT oddělení. Kvůli umělé inteligenci

Ještě před nedávnem by o sloučení personálního a IT oddělení neuvažovala asi žádná velká firma. V souvislosti s rozmachem umělé inteligence se ale tato změna, která by pro podniky mohla mimo jiné...

Na prodej je prvorepubliková vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila prvorepubliková vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s...

21. srpna 2025

Do českého zemědělství půjde za pět let 200 miliard, ujistil Fiala na Živitelce

Na českobudějovický agrosalon Země živitelka dorazil i premiér Petr Fiala (ODS). Při prohlídce areálu si prohlédl výstavu hospodářských zvířat i moderní techniky. Připomenul také úsilí české vlády...

21. srpna 2025  17:12

Česká pošta přestane přijímat balíky do USA, důvodem jsou celní nařízení

Česká pošta od pátku zastaví přijímání balíků odesílaných do Spojených států. Důvodem je nařízení prezidenta Donalda Trumpa o zrušení bezcelního režimu pro zásilky s hodnotou do 800 dolarů, které...

21. srpna 2025  15:26

Rusům chybí benzin. U pump se táhnou i mnohakilometrové fronty aut

Některé ruské regiony a části Ukrajiny, které Rusko okupuje, hlásí nedostatek benzinu. Problémy se zásobováním pohonnými hmotami přicházejí v době sezonního nárůstu poptávky a zvýšených ukrajinských...

21. srpna 2025  14:55

USA a Evropa se dohodly. Zabránilo to obchodní válce, míní Šefčovič

Spojené státy a Evropská unie uzavřely ve čtvrtek rámcovou obchodní smlouvu potvrzující předběžnou ústní dohodu, na které se obě strany shodly v červenci. Zahrnuje mimo jiné 15procentní strop u cel...

21. srpna 2025  14:43

Zemědělci odmítají změny rozpočtu EU, eurokomisaři předali své návrhy

Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích vyjádřil jménem různých svazů a zemědělců obavu ze snížení obejmu peněz na společnou zemědělskou evropskou...

21. srpna 2025  13:17

Česká ekonomika si podrží dvouprocentní růst, odhaduje ministerstvo

Ministerstvo financí očekává v letošním roce růst ekonomiky o 2,1 procenta. Hospodářství potáhne hlavně vyšší spotřeba domácností i vládní výdaje. Podobný výkon by ekonomika měla podat i v příštím...

21. srpna 2025  11:30

Ceny paliv klesají, benzin i nafta jsou nejlevnější za dva měsíce

Pohonné hmoty v Česku zlevňují. Průměrná cena benzinu klesla za poslední týden o devět haléřů na 33,92 koruny. O 33 haléřů na litru zlevnila nafta, za litr teď řidiči dají průměrně 32,65 koruny. Ceny...

21. srpna 2025  9:26

Psí pianista. Internet má novou teorii o logu Lidlu

Zákazníci obchodního řetězce Lidl mají novou zábavu. Tvrdí, že logo známého diskontu připomíná psa, který hraje na klavír. Nápad, který se zrodil na TikToku, zasáhl miliony lidí po celém světě a do...

6. srpna 2025  14:43,  aktualizováno  21.8 9:16

Oslavte 175. výročí T. G. Masaryka a získejte výroční ražbu zdarma

Advertorial

První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk zůstává symbolem demokracie, odvahy a národní hrdosti. U příležitosti 175. výročí jeho narození můžete získat unikátní výroční pamětní ražbu...

21. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Výroční ražba zdarma. Připomeňte si 175 let od narození prezidenta Masaryka

Advertorial

První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk zůstává symbolem demokracie, odvahy a národní hrdosti. U příležitosti 175. výročí jeho narození můžete získat unikátní výroční pamětní ražbu...

21. srpna 2025

175 let od narození prvního československého prezidenta. Výroční ražba ZDARMA

Advertorial

První československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk zůstává symbolem demokracie, odvahy a národní hrdosti. U příležitosti 175. výročí jeho narození můžete získat unikátní výroční pamětní ražbu...

21. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.