Rico ve Chvalkovicích zavírá závod. Dopadl stejně jako brodský

Dalších osm lidí je v chráněné dílně Sanicare, která také skončí. Asi polovinu pracovníků tvoří cizinci. Uzavření firma zdůvodnila tlakem na snižování výrobních nákladů vyvolaným mimo jiné silnou cenovou konkurencí výrobců ze zemí mimo Evropskou unii. Společnost Hartmann-Rico patří do německé skupiny Hartmann.
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Letos v březnu firma z obdobných důvodů ukončila výrobu v závodě v Havlíčkově Brodě, kde bylo asi 200 lidí. Záměrem společnosti je konsolidovat a investicemi posílit výrobu v hlavním závodě ve Veverské Bítýšce na Brněnsku, která po uzavření Chvalkovic zůstane jedinou výrobní lokalitou firmy v Česku. Ve Veverské Bítýšce pracuje asi 900 lidí.
Historie chvalkovické továrny jako bývalé textilky sahá do roku 1892, zdravotnické zboží závod vyrábí od 50. let minulého století. Po privatizaci v 90. letech se závod stal součástí společnosti Hartmann-Rico. Nyní vyrábí jednorázové chirurgické nástroje a takzvané medisety, což jsou jednorázové sady pomůcek pro zákroky v ambulancích a nemocnicích.
Zákazníci ve zdravotnictví podle firmy stále častěji nakupují prostřednictvím dlouhodobých tendrů s pevně stanovenými cenami, zatímco výrobní náklady dál rostou kvůli vyšším cenám energií, surovin, dražší pracovní síle a stále složitějším dodavatelským řetězcům.
„Po rozsáhlém vyhodnocení všech dostupných alternativ skupina dospěla k závěru, že současný výrobní model ve Chvalkovicích již nemůže poskytovat dlouhodobě udržitelný ekonomický základ,“ uvedl mluvčí firmy Martin Bořil.
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Společnost bude v následujícím období řešit možný přesun části pracovníků z Chvalkovic do Veverské Bítýšky.
„Chápeme, že ne pro všechny skupiny bude vzhledem k vazbě na region, taková možnost relevantní. Cílem je nalézt férová a odpovědná podpůrná opatření pro všechny dotčené,“ uvedl Bořil s tím, že přesun by se mohl týkat zejména zahraničních pracovníků.
Na Náchodsku bylo ke konci září bez práce 3445 lidí. Podíl nezaměstnaných činil 4,8 procenta, což bylo nejvíce v Královéhradeckém kraji, vyplývá z dat Úřadu práce ČR. Volných míst evidoval úřad práce v okrese minulý měsíc 794. V celé ČR činila v září nezaměstnanost pět procent.
Přibližně polovina produkce chvalkovické továrny by se měla v budoucnu vyrábět ve Veverské Bítýšce. Zbytek hodlá firma převést externím výrobním partnerům do Asie. O budoucnosti chvalkovického areálu po ukončení výroby společnost zatím nerozhodla.
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Společnost Hartmann-Rico loni po předchozím poklesu zvýšila tržby o 350 milionů korun na dosud nejvyšších 6,63 miliardy korun. Export zajistil téměř dvě třetiny tržeb. Zisk firmě meziročně klesl o 50 milionů korun na 131 milionů korun a byl nejnižší za posledních pět let, vyplývá z výroční zprávy ve Sbírce listin. Skupina Hartmann působí v 36 zemích světa a zaměstnává zhruba 10.000 lidí.
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