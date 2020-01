Čeká Čechy zářná budoucnost? V Rozstřelu vystoupí bývalý viceguvernér ČNB Hampl

Mojmír Hampl pravidelně přednáší na několika vysokých školách a kromě členství v radě České národní banky (ČNB) má za sebou také práci externího poradce ministra financí. Členem bankovní rady ČNB byl od roku 2006, jejím viceguvernérem se stal v roce 2008.

Hostem Rozstřelu a moderátora Vladimíra Vokála bude Hampl v podělí 13. ledna živě od 12:30. Rozhovor se dotkne výhledů pro českou ekonomiku do budoucna i toho, jak to podle něj vypadá s krizí, kterou předvídá část ekonomů.



Tématem bude také to, kdy a za jakých podmínek by měla Česká republika podle Hampla přijmout euro, či konkurenceschopnost Evropy. Přijde také na to, proč na Čechy podle jeho názoru čeká skvělá budoucnost a jeho kniha Pro Čechy je nebe blízko.