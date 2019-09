Red Bull otevřel obchod v pražském hračkářství. Energetické nápoje nenabízí

Hamleys je nejstarším řetězcem hračkářství na světě. Kamenná prodejna v pražské ulici Na Příkopě, která zabírá tři patra a je největší svého druhu, otevřela v roce 2016. Kromě hraček nabízí malým návštěvníkům atrakce jako zrcadlové bludiště nebo tobogán a nově i sportovní vybavení, trička, bundy a kšiltovky s brandem Red Bullu. Součástí shop-in-shopu je i závodní simulátor Formule 1, zmínil se web Mediář o nové spolupráci.

Firma Red Bull je ikonou energetických nápojů a právě proto je její volba spolupracovat s hračkářstvím Hamleys zarážející. V evropských zemích se totiž mluví o stále častější spotřebě „energeťáků“ u mladistvých a například Velká Británie plánuje zakázat jejich konzumaci dětem mladším 16 let.

Proti spolupráci se vymezil prezident Asociace komunikačních agentur Jan Binar. „Bez důvěry není značka. A značky by si měly velmi pečlivě vybírat kontext, ve kterém se objevují, aby samy sebe i ostatní neohrozily. Zejména pokud se spekuluje a v různých lékařských studiích se objevují podezření, že vedou k závislosti, poškozují spánek, působí negativně na vývoj mozku u dětí,“ uvedl pro Marketing & Media.

Hračkářství Hamleys podobným emocím nerozumí. „Zpochybnění této spolupráce jen upozorňuje na velmi povrchní znalost vlastního obsahu spolupráce,“ reagovala Karolína Prýmková z marketingu prodejny s vysvětlením, že o nabídce energetických nápojů nikdy nebyla řeč.

„Značka Red Bull se v hračkářském odvětví objevuje již mnoho let a to zejména na hračkách spojených s automobilovým průmyslem a závody (Nikko, Maisto, Bburago, Carrera). Toto spojení nebylo nikdy nikým zpochybněno a zákazníci mají tyto produkty ve velké oblibě,“ dodala.Podle ní Red Bull figuruje jako klíčový partner pro sportovce a dostal do popředí opomíjené sporty jako snowboarding, trial, letecký sport či taneční soutěže v době, kdy zájem dětí a mladých o pohyb a sport upadá. „ukazuje vzory, se kterými se mohou ztotožnit,“ tvrdí Prýmková.

Diskuze o tom, jak mohou energetické nápoje ovlivnit zdraví dětí, se vede v tuzemsku i zahraničí. Proti konzumaci se vyhranila například bývala britská premiérka Theresa Mayová. Podle listu The Guardian konzumuje energetické drinky čtvrtina britských dětí od 6 do 9 let a dvě třetiny dětí mezi 10 a 17 rokem.

Dobře na tom není ani Česká republika. V únoru tohoto roku publikovala Univerzita Palackého v Olomouci studii, podle níž každý desátý školák ve věku 13 a 15 let pije energetické nápoje. Na rozdíl od Británie se ale v tuzemsku o zákazu, který by školáky pijící například Red Bull postihoval, nemluví.

Energetický nápoj o objemu 250 ml obsahuje množství kofeinu, které odpovídá až třem stejně velkým plechovkám Coca-Coly nebo jednomu až dvěma šálkům espressa. Problematické je i množství cukru, které v energetických nápojích najdeme. U některých převyšuje průměr v nealkoholických nápojích až o 65 procent. Vysoká konzumace může způsobovat arytmii, nespavost nebo vyšší krevní tlak.