HalfPrice míří vysoko. Svou šestou pobočku otevírá přímo v centru Prahy

Předchozí nájemce nizozemské C&A opustilo budovu Diamant na Václavském náměstí v Praze v půli července tohoto roku a nyní tam otevřel polský módní prodejce Halfprice.

Společnost HalfPrice, která je součástí skupiny CCC, představuje v nově otevřené prodejně značkovou módu, hračky a sportovní i bytové doplňky.

„Otevření prodejny v centru Prahy je pro nás důležitý milník. Věříme, že strategické umístění blízko křížení Můstku, ulice Na Příkopě a ulice 28. října přiláká nové zákazníky nejen z řad rezidentů, ale i turistů,“ říká Joanna Czyżewska, obchodní ředitelka HalfPrice.

První prodejna HalfPrice byla v hlavním městě otevřena v září 2021. Od té doby síť expandovala také do Liberce, Brna a Ostravy. V Praze se přitom po Václavském náměstí bude brzy otevírat v pořadí již čtvrtá prodejna v metropoli.

„Po prodejně HalfPrice v budově Diamant chystáme další slavnostní otevření, a to v říjnu v nákupní galerii Arkády na Pankráci. Obě dvě prodejny jsou specifické svým umístěním na klíčových místech. Václavské náměstí je tepnou pěší dopravy v Praze, lokalita Pankrác zase skýtá do budoucna velký potenciál díky rozvoji trasy metra D. Prodejna v OC Arkády bude přitom již sedmou otevřenou pobočkou během dvou let v Česku,“ dodává Joanna Czyżewska.

Na nových adresách najdou zákazníci tisíce značek pod jednou střechou, každý den nové zboží a pravidelné výprodejové nabídky.

„Český zákazník zůstává silně orientovaný na cenu, miluje výprodeje a slevové akce, ale zároveň vyhledává kvalitní zboží. Všechny tyto atributy jsou pro něj klíčovým faktorem při rozhodování, kam půjde za nákupem. Právě tyto faktory představují koncept prodejen HalfPrice,“ shrnuje Joanna Czyżewska.

Otevření nové prodejny HalfPrice ve spodní části Václavského náměstí potvrzuje skutečnost, že její nedávno dokončená revitalizace zásadním způsobem zatraktivnila tuto významnou nákupní a společenskou destinaci, která je nyní přitažlivější i pro společnosti nově vstupující na trh.

„Vlajková prodejna značky HalfPrice, jež bude zároveň jejím největším obchodem na světě, rozšíří řady retailerů, kteří využívají vysoké popularity a návštěvnosti lokality a zároveň dále posilují její pozici ideálního místa pro nákupy místních i turistů. Z nedávné doby jmenujme třeba nově otevřené nebo na otevření se chystající prodejny Primark, SportVision, Under Armour, iWant, Rossmann či Popeyes, jež na Václavské náměstí přivádějí množství nakupujících a společně zlepšují jejich zážitek z jeho návštěvy,“ říká Jan Kotrbáček, vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor pro střední a východní Evropu, Cushman & Wakefield.

Od února do dubna letošního roku dosáhla společnost v Česku tržeb ve výši 63,6 milionu korun. V porovnání se stejným obdobím loňského roku, kdy byla výše tržeb 19,5 milionu, tak více než ztrojnásobila své prodeje. Celkově společnost dosáhla za loňský rok tržeb ve výši 172 milionu korun.