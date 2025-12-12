Dvě hvězdy jsou pro českou gastronomii teprve začátek, říká ředitel Michelinu

Eliška Sýkorová
  20:00
Česko představilo prvního celorepublikového průvodce Michelin. Do výběru zařadil 83 podniků, z toho devět dosáhlo na ocenění hvězdou. Na slavnostní vyhlášení dorazil do Mariánských Lázní i Gwendal Poullennec, mezinárodní ředitel Michelin Guide. „Opravdu se mi líbí dynamika místní gastronomie, kterou sem za poslední rok přinesli hlavně mladí kuchaři,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz.
Mezinárodní ředitel průvodců Michelin Gwendal Poullennec. (14. března 2024)

Mezinárodní ředitel průvodců Michelin Gwendal Poullennec. (14. března 2024) | foto: Profimedia.cz

Mezinárodní ředitel Michelin Guide Gwendal Poullennec s šéfkuchaři oceněnými...
Michelin Guide představil prvního českého průvodce. Hvězdou ocenil 9...
Restaurant Papilio je považován za jednu z nejlepších fine-diningových...
Šéfkuchař Restaurant Papilio Jan Knedla (11. prosince 2025)
24 fotografií

Jak jste spokojen se spoluprací mezi Michelin Guide a agenturou CzechTourism?
Byl to upřímně velmi přirozený proces. Příští rok budeme všechny podniky hodnotit zase znovu a věřím, že představíme nějaké nové skryté poklady. Zároveň se do té doby otevře spousta nových restaurací, takže bude z čeho vybírat. Doufám, že budou šéfkuchaři svou práci nadále zlepšovat a příští rok uvidíme ještě více hvězd.

Proč je Michelin pro restaurace tak důležitý?
Získání hvězdy je nejen pro kuchaře, ale i pro danou lokaci velkou změnou. Dnes lidé cestují převážně za jídlem a oceněná restaurace je pro turisty velkým lákadlem, proč vyjet i mimo mainstreamové destinace.

Co vás na české kulinářské scéně nejvíce zaujalo?
Dvě věci. Opravdu se mi líbí dynamika místní gastronomie, kterou sem za poslední rok přinesli hlavně mladí kuchaři. Vážně se snaží tuzemskou úroveň posouvat a myslím, že v tom budou nadále pokračovat. Také se mi líbí, že je tu spoustu podniků se skvělým poměrem cena/výkon, které získaly ocenění Bib Gourmand. To není až tak obvyklé.

Navštívil jste některou z oceněných restaurací?
Ano, navštívil, ale které, vám říct nemůžu. Výsledné hodnocení je rozhodnutím celého týmu inspektorů. Každý z nich se v restauracích stravuje více než 300 dní v roce, cestují po celém světě. Celou selekci vybírají právě tito anonymní hodnotitelé, jejich názor je ten rozhodující.

Liší se nějak práce inspektorů v jednotlivých zemích?
Ne, všude se aplikují stejná pravidla. Jen se inspektoři musí přizpůsobovat z hlediska cestování. Hodnotit ve velkém městě je trochu jiné než hodnotit uprostřed lesa. Všechny inspektory vybíráme sami a v současnosti jsou mezi nimi lidé z více než třiceti zemí. Zvyšuje se také podíl žen a z toho mám radost.

První michelinská hvězda na jižní Moravě. Byl jsem nervózní, svěřil se šéfkuchař

Co považujete za největší úspěch české scény?
Je to vůbec poprvé, co Česko získalo dvě michelinské hvězdy. Vidíme tu opravdu velký posun a myslím, že jsme teprve na začátku. Je skvělé, že se dobré jídlo objevuje už i mimo hlavní město. Moc se mi líbí, kolik šéfkuchařů využívá suroviny od malých, lokálních producentů, to také ukazuje gastronomii v dobrém světle a je důležité to zmínit.

Co si myslíte, že zahraniční návštěvníky v Česku nejvíce zaujme?
Určitě autenticita a zápal šéfkuchařů, kteří zároveň ctí kulinární dědictví.

Má podle vás Česká republika potenciál stát se jedním z gastronomických lídrů?
Česko má svůj vlastní kulinářský styl a potenciál. Je tu spoustu odvážných, kreativních šéfkuchařů a tento večer je skvělým začátkem.

Která pracovní místa mizí kvůli AI nejvíce? Hostem Rozstřelu je inovátorka Čermáková

