KOMENTÁŘ Václava Klause: Trýznivé dilema nového guvernéra ČNB

V úterý 10. května byl jmenován nový guvernér ČNB. Proti tomu, že může prezident republiky jmenovat guvernéra centrální banky (a členy bankovní rady) na základě svého výběru, aniž by to jakýkoli politicky zvolený orgán musel potvrdit, nebo alespoň kandidáta navrhnout, jsem protestoval už před čtvrt stoletím. Bylo to rozhodnutí prezidenta Havla s cílem maximálně omezit roli premiéra Klause a jeho, v té chvíli stále ještě naší nejvýznamnější politické strany. Protestoval jsem, aniž bych tušil, že tuto pravomoc v roce 2003 dostanu i já.

Ekonomové se vždy hádají o tom, co je akcelerátorem inflačního růstu cen. Je to falešná debata, protože nemůže být sebemenších pochyb o tom, že bez převahy poptávky nad nabídkou inflace nemůže existovat.