Domácí grilování se mění. Češi přešli na plyn, uhlí už není praktické

Prodeje grilů trhaly v loňském roce rekordy a za poslední dva roky byl nejsilnějším měsícem právě loňský duben. Navzdory tomu, že letošní sezona hlavně kvůli počasí začala o něco později, jsou i letos prodeje grilů 23 procent nad loňským rokem.

Vloni přišlo teplé počasí do Česka prakticky na začátku dubna, letos bylo až na konci května. „Když vezmeme v potaz srovnání s loňskými rekordy a také to, že hezké počasí, které prodeji tohoto vybavení nahrává, přišlo teprve před pár týdny, stále to považujeme za silný začátek roku 2021,“ vysvětluje čísla Michal Buzek, šéf analytiků online vyhledávače Heureka.cz.

Prodeje grilů však nerostly jen v Česku, ještě více se jim dařilo také na Slovensku, tam se jedná o meziroční růst o 62 procent. Grily rostly také v Chorvatsku o 24 procent. V Maďarsku jsou prodeje na podobné úrovni jako vloni a rostly o pět procent a ve Slovinsku došlo dokonce k meziročnímu poklesu o 14 procent.

„I ve Slovinsku bylo loňské jaro z pohledu prodeje grilů extrémní. Navíc se zde otevřely kamenné obchody dříve než u nás, proto došlo za první čtyři měsíce dokonce k mírnému poklesu,” vysvětluje Buzek. Obecně se dá ale říci, že je fenomén grilování oblíbený napříč Evropou, posílený vlivem lockdownu, kdy lidé vymýšleli způsoby, jak trávit čas spíše doma.

Meziroční růst segmentu s grily Česká republika + 23 % Slovensko + 62 % Chorvatsko + 24 % Maďarsko + 5 % Slovinsko - 14 %

Vévodí elektrické i plynové grily

Průměrná cena grilu se odvíjí od jeho typu. Zatímco elektrické jsou k dostání v průměru za dva tisíce korun, průměrná cena plynového se pohybuje kolem pěti tisíc korun. Grily na dřevěné uhlí se dají sehnat za tisíc korun.



„Průměrná cena grilů je v posledních měsících vyšší než vloni i předloni, oproti loňsku vzrostla zhruba o 1 500 korun,” říká Buzek.

Podle analytika z Heureky tvoří elektrické grily 43 procent všech prodaných grilů. Za vším je samozřejmě praktičnost a nižší pořizovací cena,” říká. Elektrické grily mohou mít grilovací desky z různých materiálů, ale u všech platí, že mají jednoduchou údržbu, a tak jsou nejpopulárnější nejen kvůli ceně, ale také pro skladnost a rychlé čištění. „Průměrná cena elektrického grilu se pohybuje v rozmezí od jednoho do tří tisíc korun,” doplňuje Buzek.



Průměrné ceny grilů podle typu Typ grilu: průměrná cena (v korunách) elektrický 1 000 - 3 000 plynový 5 000 - 7 000 na dřevěné uhlí 800 - 1500

Druhé nejoblíbenější jsou grily plynové, ze všech prodaných grilů jich je 33 procent. „Plynový gril je praktický naopak ve chvílích, kdy mají lidé místo, grilují častěji a nemají mnoho času na přípravu a rozehřívání. Tím, že jsou rozměrnější, jsou nákladnější,” říká Buzek. Průměrná cena plynových grilů začíná na pěti tisících korunách, výjimkou nejsou ale plynové grily za patnáct nebo dvacet tisíc. Plynové grily podle Buzka často využívají také restauratéři.

Až na třetím místě s 12 procenty podílem jsou klasické grily na dřevěné uhlí. Ty se hodí většinou na zahradu a jsou pro všechny gurmány, kteří mají rádi rituál spojený s rozpalováním uhlí a holdují grilování v klasickém provedení.

„Průměrná cena grilů na uhlí velmi závisí na velikosti - existují malé přenosné grily v ceně kolem pár set korun, ale i větší kusy za několik tisíc korun,” říká Buzek.

Zbytek tvoří další typy grilů jako kontaktní, stolní, kombinované. Rostoucí oblibu mezi zákazníky získávají také domácí elektrické udírny. „Zaznamenali jsme rostoucí meziroční prodeje o sto procent,“ prozrazuje Daniela Chovancová, tisková mluvčí Alzy.

Typ grilu: Podíl na prodejích (za rok 2020) elektrický 43 % plynový 33 % na dřevěné uhlí 12 % ostatní 12 %

Ceny grilů pozvolně porostou

I když se zákazníci nejčastěji rozhodují podle typu grilu, materiálu roštu a ceny, záleží také na počasí, respektive sezoně, kdy gril nakupují.

„S příchodem jara a teplých dnů se Češi vrhají na nákup zahradních klasik, rostou plynové a v menší míře grily na dřevěné uhlí. S příchodem zimy se potom s grilováním přesouvají dovnitř, a tak kupují elektrické nebo stolní typy grilů,” dodává Buzek.

Stále více se kromě grilů prodává i příslušenství, jako jsou wok pánve, rošty na ryby, pizza kámen a podobně.



„V květnu byly prodeje příslušenství ve srovnání s tím loňským dvojnásobné. Je tak zřejmé, že lidé už nepoužívají gril jen k tradičnímu opečení klobásek, ale stále víc k přípravě plnohodnotného oběda pro celou rodinu,“ potvrzuje tisková mluvčí Alzy.

Oblíbenost dražších a vybavenějších grilů roste a podle odhadů prodejců příští rok poroste i jejich cena. „Vnímáme rostoucí oblibu dražších vybavenějších grilů. Jejich ceny se navíc již letos začaly mírně zvyšovat a na příští sezonu se počítá s dalším zdražením,“ říká Chovancová.