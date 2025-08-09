Podle průzkumu online supermarketu Košík.cz tak celková plánovaná útrata za letošní grilování klesne proti loňsku o tisícovku na úhrnných sedm tisíc korun.
Grilovačku kazí deště i dražší maso. Češi změnili zvyky v nakupování surovinPremium
ilustrační snímek | foto: Shutterstock
Tahle vila v Praze už není nejdražší. Stále nemá kupce, zlevnila už o více než půlku
Luxusní vila australského podnikatele a bývalého majitele sítě ojetin AAA Auto Anthonyho Dennyho v pražské Troji byla před lety nejdražší rezidenční nemovitostí v Česku. Na trhu je už od roku 2017 a...
Kouzlo levného outdooru. Češi vyměnili zavedené značky za oblečení z řetězců
Outdoorové oblečení už dávno není vyhrazeno jen pro výpravy do hor. Stalo se běžnou součástí každodenního oděvu mnoha Čechů, a to i ve městě. Na popularitě mu přidávají nejen módní trendy, ale také...
Britská společnost hlásí obří nález ropy u Brazílie, ruší plány na obnovitelné zdroje
Britská společnost BP hlásí, že u pobřeží Brazílie učinila svůj největší objev ložiska ropy a zemního plynu za posledních 25 let. Sdělila to dnes v tiskové zprávě. Firma se v poslední době rozhodla...
Trumpovo Air Force One bylo sice zadarmo, ale... Přestavba vyjde na miliardy
Ačkoliv Donald Trump před nedávnem opakovaně zkritizoval plánovanou renovaci sídla americké centrální banky FED za 2,5 miliardy dolarů, ve stejnou chvíli jeho administrativa pracuje na jiném velmi...
Texas už křižují autonomní kamiony i v noci. Lidský řidič jen přihlíží
Na texaské dálnici mezi Dallasem a Houstonem se v posledních měsících rozmáhá autonomní nákladní doprava. Kamiony tam provozuje startup Aurora Innovation, který má do dalších let velké plány. Už nyní...
Cenovky za maso či sýry na gril od loňska stouply, přesto za grilovací sezonu letos Češi plánují utratit méně než před rokem. Může za to deštivé počasí, kvůli kterému o část sezony přišli. Zároveň...
Otázky a odpovědi: Kdo je vítěz a kdo poražený Trumpovy celní politiky
S účinností od čtvrtka začala platit cla, která administrativa Donalda Trumpa dlouhé týdny slibovala. Ačkoliv americký prezident si od své politiky mnohé slibuje, může se v krajním případě obrátit i...
Klimatické změny mají dopad i na turbulence. Nejhorší je to u And či nad Alpami
S alespoň mírnými turbulencemi se setkal asi každý, kdo se občas ocitne na palubě letadla. Zkušenosti pilotů z poslední doby ukazují, že turbulencí ve vzduchu postupně přibývá, a to zejména na...
Pole u Dukovan obsazují vrtné soupravy, začal průzkum k dostavbě elektrárny
Jaderná elektrárna Dukovany je o krok blíže k plánované dostavbě nových bloků. V pátek byl v jejím areálu na Třebíčsku zahájen geotechnický průzkum. Jeho cílem je prověřit, zda je tam podloží pro...
Cenová regulace potravin v Evropě příliš nezabírá. Výsledky kulhají
Během ekonomických krizí či cenových šoků se v Evropské unii vynořují nápady na cenovou regulaci potravin. Před časem se k takovému kroku odhodlaly třeba v Maďarsku, Francii nebo Španělsku. Nyní se o...
Stát nemá právo žádat jeden údaj dvakrát, říká Češka, která bude krotit byrokracii
Česká republika bude mít od října svou první místopředsedkyni Evropského hospodářského a sociálního výboru. Stane se jí Alena Mastantuono, která už téměř dvacet let v Bruselu zastupuje české...
Inflace v červenci zmírnila na 2,7 procenta. Potraviny zdražovaly pomaleji
Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny během července o 2,7 procenta, což bylo o 0,2 procentního bodu méně než v červnu. Zdražování tlumily hlavně potraviny, uvedl statistický úřad.
Mezi výrobci a maloobchodníky to v USA vře. Kvůli clům se handrkují o ceny
Vyjednávání o cenách mezi výrobci a maloobchodníky nikdy nebyla jednoduchá. Ve Spojených státech jsou ale kvůli Trumpově protekcionistické politice momentálně náročnější než kdy dřív. Obchodníkům se...
Po stížnosti na seznam. Firmy sdílejí informace o lidech, kteří napadli svůj úvěr
Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů letos spustila registr, ve kterém sdílí informace o klientech, kteří například lhali při žádosti o úvěr nebo svou půjčku napadli před soudem či u finančního...
Z Trumpových cel Amerika získá 50 miliard, počítá ministr obchodu Lutnick
Spojené státy očekávají výrazný nárůst příjmů z cel po zavedení vyšších sazeb na dovoz z desítek zemí. Celkové měsíční příjmy by mohly dosáhnout 50 miliard USD (1,1 bilionu Kč) proti 30 miliardám USD...
American Airlines začnou od příštího roku létat z Prahy do Filadelfie
Do Prahy se v příštím roce po více než šestileté přestávce vrátí přímá letecká linka do americké Filadelfie. Od 21. května do října bude denně na trase létat dopravce American Airlines, informovalo...
Dovozce solárních panelů nanosun je v úpadku, dluží stovky milionů korun
Společnost nanosun, která v minulých letech patřila mezi největší dovozce solárních panelů do Česka, je v úpadku. Ve čtvrtek o tom rozhodl Městský soud v Praze, který tak učinil na návrh samotné...