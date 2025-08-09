Grilovačku kazí deště i dražší maso. Češi změnili zvyky v nakupování surovin

Premium

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Veronika Doskočilová
Cenovky za maso či sýry na gril od loňska stouply, přesto za grilovací sezonu letos Češi plánují utratit méně než před rokem. Může za to deštivé počasí, kvůli kterému o část sezony přišli. Zároveň mají v plánu zmenšit porce.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Podle průzkumu online supermarketu Košík.cz tak celková plánovaná útrata za letošní grilování klesne proti loňsku o tisícovku na úhrnných sedm tisíc korun.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Hromadná žaloba na řetězce za předražené potraviny je možná, připustil expert

Nejčtenější

Tahle vila v Praze už není nejdražší. Stále nemá kupce, zlevnila už o více než půlku

Luxusní vila australského podnikatele a bývalého majitele sítě ojetin AAA Auto Anthonyho Dennyho v pražské Troji byla před lety nejdražší rezidenční nemovitostí v Česku. Na trhu je už od roku 2017 a...

Kouzlo levného outdooru. Češi vyměnili zavedené značky za oblečení z řetězců

Premium

Outdoorové oblečení už dávno není vyhrazeno jen pro výpravy do hor. Stalo se běžnou součástí každodenního oděvu mnoha Čechů, a to i ve městě. Na popularitě mu přidávají nejen módní trendy, ale také...

Britská společnost hlásí obří nález ropy u Brazílie, ruší plány na obnovitelné zdroje

Britská společnost BP hlásí, že u pobřeží Brazílie učinila svůj největší objev ložiska ropy a zemního plynu za posledních 25 let. Sdělila to dnes v tiskové zprávě. Firma se v poslední době rozhodla...

Trumpovo Air Force One bylo sice zadarmo, ale... Přestavba vyjde na miliardy

Ačkoliv Donald Trump před nedávnem opakovaně zkritizoval plánovanou renovaci sídla americké centrální banky FED za 2,5 miliardy dolarů, ve stejnou chvíli jeho administrativa pracuje na jiném velmi...

Texas už křižují autonomní kamiony i v noci. Lidský řidič jen přihlíží

Na texaské dálnici mezi Dallasem a Houstonem se v posledních měsících rozmáhá autonomní nákladní doprava. Kamiony tam provozuje startup Aurora Innovation, který má do dalších let velké plány. Už nyní...

Grilovačku kazí deště i dražší maso. Češi změnili zvyky v nakupování surovin

Premium

Cenovky za maso či sýry na gril od loňska stouply, přesto za grilovací sezonu letos Češi plánují utratit méně než před rokem. Může za to deštivé počasí, kvůli kterému o část sezony přišli. Zároveň...

9. srpna 2025

Otázky a odpovědi: Kdo je vítěz a kdo poražený Trumpovy celní politiky

S účinností od čtvrtka začala platit cla, která administrativa Donalda Trumpa dlouhé týdny slibovala. Ačkoliv americký prezident si od své politiky mnohé slibuje, může se v krajním případě obrátit i...

9. srpna 2025

Klimatické změny mají dopad i na turbulence. Nejhorší je to u And či nad Alpami

S alespoň mírnými turbulencemi se setkal asi každý, kdo se občas ocitne na palubě letadla. Zkušenosti pilotů z poslední doby ukazují, že turbulencí ve vzduchu postupně přibývá, a to zejména na...

8. srpna 2025  15:05

Pole u Dukovan obsazují vrtné soupravy, začal průzkum k dostavbě elektrárny

Jaderná elektrárna Dukovany je o krok blíže k plánované dostavbě nových bloků. V pátek byl v jejím areálu na Třebíčsku zahájen geotechnický průzkum. Jeho cílem je prověřit, zda je tam podloží pro...

8. srpna 2025  13:50

Cenová regulace potravin v Evropě příliš nezabírá. Výsledky kulhají

Během ekonomických krizí či cenových šoků se v Evropské unii vynořují nápady na cenovou regulaci potravin. Před časem se k takovému kroku odhodlaly třeba v Maďarsku, Francii nebo Španělsku. Nyní se o...

8. srpna 2025  13:43

Stát nemá právo žádat jeden údaj dvakrát, říká Češka, která bude krotit byrokracii

Česká republika bude mít od října svou první místopředsedkyni Evropského hospodářského a sociálního výboru. Stane se jí Alena Mastantuono, která už téměř dvacet let v Bruselu zastupuje české...

8. srpna 2025  10:56

Inflace v červenci zmírnila na 2,7 procenta. Potraviny zdražovaly pomaleji

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny během července o 2,7 procenta, což bylo o 0,2 procentního bodu méně než v červnu. Zdražování tlumily hlavně potraviny, uvedl statistický úřad.

8. srpna 2025  9:30

Mezi výrobci a maloobchodníky to v USA vře. Kvůli clům se handrkují o ceny

Vyjednávání o cenách mezi výrobci a maloobchodníky nikdy nebyla jednoduchá. Ve Spojených státech jsou ale kvůli Trumpově protekcionistické politice momentálně náročnější než kdy dřív. Obchodníkům se...

8. srpna 2025

Po stížnosti na seznam. Firmy sdílejí informace o lidech, kteří napadli svůj úvěr

Premium

Asociace poskytovatelů nebankovních úvěrů letos spustila registr, ve kterém sdílí informace o klientech, kteří například lhali při žádosti o úvěr nebo svou půjčku napadli před soudem či u finančního...

8. srpna 2025

Z Trumpových cel Amerika získá 50 miliard, počítá ministr obchodu Lutnick

Spojené státy očekávají výrazný nárůst příjmů z cel po zavedení vyšších sazeb na dovoz z desítek zemí. Celkové měsíční příjmy by mohly dosáhnout 50 miliard USD (1,1 bilionu Kč) proti 30 miliardám USD...

7. srpna 2025  21:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

American Airlines začnou od příštího roku létat z Prahy do Filadelfie

Do Prahy se v příštím roce po více než šestileté přestávce vrátí přímá letecká linka do americké Filadelfie. Od 21. května do října bude denně na trase létat dopravce American Airlines, informovalo...

7. srpna 2025  17:39

Dovozce solárních panelů nanosun je v úpadku, dluží stovky milionů korun

Společnost nanosun, která v minulých letech patřila mezi největší dovozce solárních panelů do Česka, je v úpadku. Ve čtvrtek o tom rozhodl Městský soud v Praze, který tak učinil na návrh samotné...

7. srpna 2025  16:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.