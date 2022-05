Letos bude grilování vévodit krkovice. Čeká se odklon od dražších druhů masa

V loňském a předloňském roce lidé grilovali hlavně doma, dopřávali si dražší druhy masa a zkoušeli také různé speciality jako ryby, krevety či telecí maso. Podle dat společnosti Makro se letos očekává zvýšený zájem o levnější druhy mas. S letošním plným obnovením letních festivalů, venkovních akcí a stánků s občerstvením lze tedy očekávat návrat ke klasice. „Češi si budou chtít léto ve společnosti ostatních opět naplno užít. Klobásy či krkovička na grilu k tomu pro řadu z nich neodmyslitelně patří,“ popisuje Romana Nýdrle, vedoucí komunikace Makro ČR.

Grilovací sezona v Česku začíná zpravidla na konci dubna a pokračuje až do září. Vrcholem jsou letní měsíce. Prodeje čerstvého masa ve velkoobchodech Makro jsou už v dubnu ve srovnání se začátkem roku obvykle dvojnásobné a v létě ještě posílí. S příchodem grilovací sezony, pak výrazně rostou prodeje vepřového vhodného pro grilování, kterým je krkovice či pečeně. Za posledních dvanáct měsíců se v kategorii vepřového masa nejvíce dařilo pečeni, vepřové krkovici a pleci.

Vepřové maso jako celek pak zastupuje 38 procent prodejů chlazeného masa ve velkoobchodech Makro ČR. Společně s kuřecím masem (35 procent) tak tvoří téměř tři čtvrtiny všech prodejů čerstvého masa. Jde o důkaz, že mnozí zákazníci nedají dopustit na klasiku a tradiční chutě, kterou právě vepřové reprezentuje.

Oblibě se zejména v období grilování těší také marinovaná masa a klobásy. Zde je ovšem nutné dbát na zvýšenou pozornost, co se složení týče. Klobásy by měly být vyrobené jen ze základních surovin. Například na bázi řepkového tuku a olejů s přírodním kořením a přídavkem mořské soli. Důležité je také dbát na správnou přepravu čerstvých mas i klobás. Na to podle Romany Nýdrle někteří zákazníci často zapomínají a nákup vloží do kufru vyhřátého automobilu, či dokonce na sedačku.

„Čerstvé maso doporučujeme v létě přepravovat výhradně v chladicím boxu či do nákupní tašky přidat chladicí elementy. Stává se, že zákazník uloží zakoupené maso do přehřátého kufru vozu anebo dokonce na sedačku. Maso tak dostane teplotní šok a může se zcela znehodnotit. Nejhorší variantou je pak maso v zaparkovaném voze zanechat a odejít například na další nákup,“ doplňuje vedoucí komunikace Makro.

Hořčice a kečup vede

Chuť grilovaného masa si mnozí doplňují různými omáčkami, dresinky či dipy. Ty zkrátka ke grilování patří, a tak lze i zde v rámci roku vysledovat změny preferencí zákazníků.

„Prodej sortimentu hořčice a kečupu roste paralelně se začátkem období grilování. V průběhu let však vidíme také rostoucí zájem spotřebitelů o modernější omáčky či dipy. V Česku je tou nejoblíbenější rozhodně BBQ omáčka, a to na mnoho způsobů,“ vysvětluje Radovan Földeši, nákupčí dresinků, omáček a dochucovadel Makro ČR.

Výše uvedené platí zejména pro koncové spotřebitele. V segmentu HoReCa jsou jasnými vítězi plnotučná hořčice a sladký kečup. Na čtyři prodaná balení plnotučné hořčice připadá přibližně jedno prodané balení kremžské hořčice. Ale i u hořčice jsou patrné nové trendy. Spotřebitelé mají například stále větší zájem o medovou hořčici.