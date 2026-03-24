Vyplývá to ze studie, kterou v úterý v Praze představili zástupci ekologické organizace Greenpeace ČR.
„V době, kdy veřejné rozpočty čelí tlaku a znovu rostou nejistoty spojené s cenami energií a vývojem ve světě, je klíčové hledat stabilní zdroje financování. Tato studie ukazuje, že nadměrné zisky v energetice jsou jednou z cest, jak tyto prostředky získat a vrátit je zpět společnosti,“ uvedl vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR Jaroslav Bican.
„Aktuální je to zvlášť nyní, kdy v souvislosti s útokem USA a Izraele na Írán výrazným způsobem rostou ceny ropy a plynu, což opět odnesou především domácnosti, kdežto energetické a fosilní společnosti na tom vydělají,“ dodal.
Autoři studie uvedli, že zdanění neočekávaných zisků, které firmám vznikají v důsledku nepředvídatelných událostí, vnímají jako spravedlivé, protože se tyto firmy o vyšší zisky svým počínáním samy nezasloužily. Daň proto považují za způsob, jak část těchto zisků vrátit společnosti.
Studie také upozorňuje, že odvětví fosilních paliv dlouhodobě vytváří znečištění a škody na životním prostředí. „Pokud současně dosahuje nadměrných zisků, vyvstává otázka, proč by znečišťovatelé neměli finančně kompenzovat škody, které způsobují,“ uvádí materiál.
Zároveň doporučuje, aby zavedení daně bylo trvalé, a to i s ohledem na to, že klimatická změna, k níž spalování fosilních paliv přispívá, je dlouhodobého charakteru.
Největší tuzemská energetická společnost ČEZ nechtěla návrh na zavedení daně komentovat s odůvodněním, že nezná detaily. „Již 92 procent našich zisků pochází z bezemisni činnosti,“ upozornil však mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.
Česko už v letech 2023 až 2025 windfall tax zavedlo v reakci na energetickou krizi po vypuknutí ruské agrese vůči Ukrajině. Vztahovala se na firmy působící v energetice, v petrochemickém a v těžebním průmyslu a na velké banky.
Podle studie Greenpeace byl výnos této daně nižší, než byl potenciál při jejím vytvoření. Za jeden z důvodů tohoto nižšího výnosu studie uvádí, že energetická skupina EPH v reakci na zavedení daně přesunula část aktivit a výnosů do Švýcarska. Většinu výnosů z windfall tax, které se ročně pohybovaly kolem 38 miliard korun, podle odborníků odvedla do rozpočtu polostátní energetická společnost ČEZ.