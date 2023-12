Rekvalifikace na programátora netáhne. Green Fox Academy podává insolvenci

„Ekonomická volatilita vedla k výraznému ochlazení trhu práce a zájmu o rekvalifikační kurzy v segmentu IT. Zároveň bylo mnoho firemních klientů nuceno odložit projekty a pozastavit nábor nových nebo juniorních zaměstnanců, a to mělo velmi negativní vliv na růst a tržby společnosti Green Fox,“ řekl Richard Flimel, partner společnosti Sandberg Capital, která má v Green Fox Academy majoritní podíl.

„Nadále věříme, že služby poskytované Green Fox Academy jsou důležité pro digitální transformaci regionu. Od svého vstupu do Green Fox provedla společnost Sandberg několik operativních vylepšení,“ dodává Flimel. Ta se podle něj rozhodla neposkytnout další financování.

Garance práce

IT Bootcamp Green Fox Academy poskytoval kurzy pro junior programátory. Zaměřoval se na rekvalifikační kurzy, doplňkové vzdělávací programy a firemní vzdělávací programy v IT sektoru. Dosud Green Fox vyškolila více než pět tisíc studentů.

Firma svým absolventům zároveň garantovala nalezení pracovního místa v IT oboru do půl roku po úspěšném absolvování kurzu. Pokud by to nevyšlo, vracela sto procent školného, které u nejintenzivnější verze jejich kurzu překračovalo 150 tisíc korun.

„Jsme hrdí na to, že jsme mohli pomoci tisícům studentů při budování jejich IT kariéry a propojit mnoho talentů s našimi partnerskými společnostmi. Od prvního okamžiku našeho založení jsme nesmírně hrdí na naše studenty, kteří znovu a znovu dokazují, že odhodláním, tvrdou prací a motivací lze dosáhnout čehokoli, dokonce i nové kariéry,“ uvádí ve svém oficiálním vysvětlení Green Fox Academy.

Uplynulý rok ale podle ní ale nebyl pro byznys s rekvalifikačními kurzy v IT sektoru snadný. „Přinesl mnoho změn nejen v odvětví IT, ale i v celosvětovém měřítku, které ovlivnily i naše životy. Nástup umělé inteligence, důsledky válek, vysoká inflace a další ekonomické problémy nás neustále stavěly před těžkosti. Tyto zhoršující se ekonomické podmínky také zpomalily trh práce, což mělo významný dopad na náš obchodní model,“ vysvětluje rozhodnutí firma.

Společnosti na svém webu uvádí, že probíhající kurzy dokončí, pouze nebude spouštět nové. Podrobnosti o pokračování pak bude řešit přímo se svými současnými studenty.