Data agentura Grafton ukázala, že z nejsvižnějšího růstu se letos mohou těšit zaměstnanci v logistice, tedy například skladníci či řidiči kamionů. Ti na výplatnicích vidí v průměru o osm procent vyšší částku. Lidé se totiž do oboru moc nehrnou, zaměstnavatelé se tak musí hodně snažit, aby zaměstnance získali.
ilustrační snímek | foto: Shutterstock
Velký mzdový průzkum: skladníci či lékárníci si polepšili, ajťákům končí žně
Mzdy v Česku letos v průměru rostou o 4,25 procenta. Propočítala to personální agentura Grafton, která ročně najde práci zhruba deseti tisícům lidí. Agentura mapovala nástupní mzdy v devíti oborech...
