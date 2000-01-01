Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak zahájil svou první letní sezonu. Pro své hosty teď nabízí 770 pokojů, po úplném dokončení jich bude 1 240 na celkové ploše přes 260 tisíc metrů čtverečních.
Autor: Gołębiewski Pobierowo
Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo vybudoval severně od Štětína již zesnulý nejbohatší polský podnikatel Tadeusz Gołębiewski, jehož společnost provozuje další hotely po celém Polsku. Mezi nejznámější patří čtyřhvězdičkový objekt nacházející se v srdci Krkonoš: Hotel Gołębiewski v Karpaczi.
Autor: Gołębiewski Pobierowo
Jedním z nejvýraznějších rysů hotelu Gołębiewski Pobierowo jsou jeho mimořádně prostorné pokoje. Jejich průměrná podlahová plocha přesahuje 60 metrů čtverečních, přičemž největší pokoj měří celých 119 metrů čtverečních. Každý pokoj je vybavený balkonem, prostornou koupelnou a samostatnou šatnou, což hostům umožňuje pohodlně uložit zavazadla mimo hlavní obytný prostor.
Autor: Gołębiewski Pobierowo
Hotelové interiéry tvoří rozsáhlé společné prostory s restauracemi, kavárenskými kouty a odpočinkovými zónami. Velká část zázemí je navržena tak, aby hosté mohli trávit čas v hotelu i mimo pokoj – například po návratu z pláže nebo wellness.
Autor: Gołębiewski Pobierowo
Po zkušebním provozu vstoupil objekt do další fáze svého fungování a nabízí hostům stovky pokojů, rozsáhlá volnočasová zařízení a jedno z největších konferenčních center na polském pobřeží.
Autor: Gołębiewski Pobierowo
Gołębiewski Pobierowo zatím formálně není hotelem. Objekt nemá přidělené hvězdičky ani dokončenou oficiální kategorizaci, přestože od června 2026 přijímá hosty. Společnost uvádí, že získala příslib budoucího zařazení do pětihvězdičkové kategorie.
Autor: Gołębiewski Pobierowo
Hosté se mohou zabavit přímo v areálu hotelu, bez nutnosti vyjíždět mimo jeho prostory.
Autor: Gołębiewski Pobierowo
Hotelová snídaně se podává formou rozsáhlého bufetu. Hosté mají na výběr z tradičních snídaňových položek, teplých jídel i čerstvých surovin, přičemž část nabídky vzniká přímo před nimi díky konceptu live cooking.
Autor: Gołębiewski Pobierowo
Snídaně v restauraci Czerwona
Autor: Gołębiewski Pobierowo
Hotelová gastronomie nabízí několik různých konceptů – od hlavní bufetové restaurace Czerwona přes restaurace à la carte Zielona a Monsoon až po kavárnu Patio s nabídkou kávy, dezertů, nápojů a večerního programu. Hosté tak mohou během pobytu využít různé možnosti stravování i posezení přímo v areálu hotelu.
Autor: Gołębiewski Pobierowo
Komplex nabízí čtyři tematické restaurace, kde šéfkuchaři připravují pokrmy z celého světa.
Autor: Gołębiewski Pobierowo
Hotelové restaurace nabízejí několik možností stravování během dne – od snídaní a večeří formou bufetu až po posezení u kávy, dezertů nebo nápojů.
Autor: Gołębiewski Pobierowo
Součástí hotelového zázemí jsou také místa určená k večerní zábavě a relaxaci. Hosté mohou využít bary, kavárnu Patio s klavírními recitály nebo další programy včetně hudebních vystoupení a tanečních večerů.
Autor: Gołębiewski Pobierowo
Večer hraje živá hudba. Komorní koncerty vytvářejí atmosféru pro večerní odpočinek po dni stráveném u moře nebo ve wellness.
Autor: Gołębiewski Pobierowo
V komorním prostoru vznikají autorsky pojatá jídla inspirovaná regionálními tradicemi a polskou kuchařskou klasikou. Chuť stojí na čerstvých sezónních surovinách a jemných bylinných tónech, které se vzájemně doplňují. Atmosféru podtrhuje klidné prostředí restaurace.
Autor: Gołębiewski Pobierowo
Hotel Gołębiewski Pobierowo sází také na vlastní program pro volný čas. Pro hosty připravuje hudební vystoupení, koncerty, večerní zábavu i programy pro rodiny s dětmi.
Autor: Gołębiewski Pobierowo
Gołębiewski Pobierowo nabízí rozsáhlé konferenční a kongresové prostory. Jeho největší sál se rozkládá na ploše 3 500 metrů čtverečních a při divadelním uspořádání pojme až 2 500 účastníků akce.
Autor: Gołębiewski Pobierowo
Tělocvična s trenažery a posilovacími stroji nabízí vybavení pro procvičení nohou, stehen a hýždí, zad a paží i hrudníku. Součástí je také zóna pro kondiční trénink s běžeckým pásem s nastavitelným sklonem a rotopedem s měřením tepové frekvence a počítadlem kalorií.
Autor: Gołębiewski Pobierowo
Komplex také poskytuje 1 240 lehátek, což zajišťuje, že každý host má u bazénu své místo. Tato čísla dokreslují rozsah jednoho z největších developerských projektů dokončených v Polsku v posledních letech. Celkové náklady na výstavbu jsou neméně úctyhodné, činí zhruba jednu miliardu polských zlotých (5,6 miliardy korun).
Autor: Gołębiewski Pobierowo
Od otevření hotelu mají hosté přístup do restaurací, barů, saun, vířivek a rozsáhlého komplexu krytých bazénů. Jednou z hlavních atrakcí je aquapark Tropikana, který se pyšní největším hotelovým bazénem v Polsku.
Autor: Gołębiewski Pobierowo
Rozsáhlá wellness část patří mezi hlavní lákadla hotelu. Nabízí bazény, saunový svět, vířivky, solnou jeskyni a další zázemí pro relaxaci. Vodní centrum je navržené tak, aby ho mohly využít jak rodiny s dětmi, tak hosté hledající odpočinek.
Autor: Gołębiewski Pobierowo
Wellness zóna zahrnuje kryté i venkovní bazény, sauny, jacuzzi či solnou jeskyni. Součástí jsou také relaxační prostory určené k odpočinku po koupání nebo saunování.
Autor: Gołębiewski Pobierowo
Na své si přijdou hosté všech věkových kategorií.
Autor: Gołębiewski Pobierowo
Dětská zóna nabízí vnitřní hernu, venkovní hřiště a programy s animátory pro mladší návštěvníky. Součástí jsou také kreativní a pohybové aktivity pořádané v dětském klubu.
Autor: Gołębiewski Pobierowo
V komplexu se nachází Smakolandia, což je dětská jídelna hned vedle dětského klubu. Barevné dětské nádobí a vybavení s pohádkovým motivem přizpůsobené dětské výšce podporuje samostatnost a proměňuje jídlo v zábavný zážitek.
Autor: Gołębiewski Pobierowo
Objekt nabízí také bohaté rekreační zázemí pro rodiny s dětmi, včetně velkých heren a prostor pro aktivity těch nejmenších. Zázemí bylo navrženo tak, aby propojilo rodinnou dovolenou u moře s přístupem k volnočasovým aktivitám bez ohledu na počasí.
Autor: Gołębiewski Pobierowo